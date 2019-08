Von Alexander Rechner

Mosbach. Mehr Sensibilität von Erwachsen für ihre Kinder fordern die beiden Vertreterinnen des Deutschen Kinderschutzbundes im Neckar-Odenwald-Kreis. Vor zehn Jahren hatten Frauen und Männer mit Susanne Heering an der Spitze eine Idee, die bis heute viele Früchte trägt: Sie gründeten den Kreisverband Neckar-Odenwald-Kreis des Deutschen Kinderschutzbundes. Über die Arbeit des Vereins, seine Angebote und sein zehntes Jubiläum sprachen wir im Rahmen unseres Formates "Gespräch im Rathausturm" mit Susanne Heering und Anette Weigler.

Frau Heering, Frau Weigler, wir treffen uns auf dem Rathausturm. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick. Lassen Sie uns bitte auf die Arbeit des Kinderschutzbundes im Kreis schauen. Welche Hauptaufgabe hat der Verein?

Heering: Das Hauptaugenmerk unseres rund 80 Mitglieder zählenden Vereins liegt darauf, die guten Lebensverhältnisse von Kindern zu unterstützen.

Weigler: Gleichzeitig haben wir natürlich deren Eltern im Auge. Denn: Wenn es den Eltern gut geht, ist die Chance höher, dass es den Kindern auch gut geht.

Heering: Deshalb ist es unser Ziel, für alle Menschen, die bis zu 18-jährige Kinder haben, etwas anzubieten.

Vor genau zehn Jahren ist der Kreisverband gegründet worden. Können Sie aus dieser Zeit ein Erlebnis nennen, das widerspiegelt, warum Sie die Arbeit machen?

Weigler: Erst vor Kurzem hatte ich ein eindrucksvolles Erlebnis: Eine Mutter kam nach einem Elternkurs mit Tränen in den Augen zu mir und bedankte sich für unser Angebot. Nun verstehe sie die Entwicklung von Kindern viel besser, meinte sie. Das zeigte mir, wie bedeutend unsere Arbeit ist.

Das Thema Kinderrechte ist heute in der Öffentlichkeit viel präsenter als früher. Wie macht sich das bei Ihrer Arbeit bemerkbar?

Heering: Dass die Kinderrechte mehr ins Blickfeld gerückt sind, ist richtig und wichtig. Gerade in den sicherlich schwierigen Lebenslagen einer Trennung und Scheidung wünsche ich mir, dass beide Elternteile das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen. Viel zu häufig dominieren bedauerlicherweise die Konflikte zwischen den Erwachsenen. Und darunter leiden schließlich auch die Kinder, die das Recht haben, mit Mutter und Vater groß zu werden.

Weigler: Die Kinderrechte müssten auch beim Thema Mobbing gestärkt werden. Leider werden immer mehr Kinder und Jugendliche Opfer von verbaler oder körperlicher Gewalt - auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Ebenso nimmt das Cyber-Mobbing immer mehr zu.

Herbert Grönemeyer hat 1986 gesungen "Kinder an die Macht". Ist die Forderung 2019 aktueller denn je?

Heering: Ich würde es gerne so verstehen: Eltern, verliert nicht Eure Kinder aus dem Blick. Denn Kinder benötigen Erziehung und einen festen Rahmen. Selbstverständlich sollte Kindern auch ein Freiraum gelassen werden. Aber sie testen, wenn sie groß werden, auch mal die Grenzen aus. Dann ist es wichtig, dass Eltern den Kindern Grenzen setzen. Sonst werden die Kleinen uferlos.

Weigler: Damit die Eltern ihre Kinder nicht aus den Augen verlieren, haben wir uns entschlossen, eine Aktion zu starten. Wir werden die Kampagne mit dem Slogan "Sprich nicht mit Deinem Handy, sondern mit Deinem Kind" umsetzen. Dazu wollen wir Plakate drucken lassen, die wir unter anderem in Arztpraxen aufhängen wollen.

Welche Angebote werden Sie im Jubiläumsjahr noch realisieren?

Heering: Wir werden zum einen unsere bisherigen Aktivitäten, Kurse und Tätigkeiten fortsetzen. Zum anderen bieten wir im Herbst Kindern kostenlose Kinobesuche in Neckarelz sowie in Walldürn an. Darüber hinaus haben wir einen Fachvortrag mit Frau Dr. Nicole Strüber zum Thema "intuitives Elternverhalten" in unserem Programm stehen.

Weigler: Parallel dazu möchten wir unser neues Angebot "Familien begleiten im Alltag" ausbauen.

Sie sprachen das Angebot "Familien begleiten im Alltag" an. Was verbirgt sich dahinter?

Heering: Es gibt das Programm "frühe Hilfen" vom Jugendamt. Jedoch endet dieses automatisch ein Jahr nach der Geburt des Kindes. Sofern es Eltern wünschen und noch ein Restbedarf besteht, bieten wir einen Ansprechpartner an, der lose die Familien in ihrem Alltag unterstützt und begleitet - über einen Zeitraum von einem Jahr hinweg.

Weigler: Wir sind nun in der glücklichen Lage, dass sich acht Freiwillige bereit erklärt haben, Familien zu begleiten. Über diese Resonanz freuen wir uns sehr. Und so können wir im Oktober mit dem Programm an den Start gehen. Zunächst werden wir im September die Ehrenamtlichen schulen.

Sie verleihen auch Babybetten. Wie kam es denn dazu?

Heering: Es war eine Idee aus der Mitte unseres Vorstandes. Wir dachten uns, das wäre für Eltern ein interessantes Angebot, das mittlerweile auch sehr gut angenommen wird.

Weigler: Wir haben nur noch eines, die anderen vier Betten sind derzeit ausgeliehen. Wenn jemand noch ein Babybett braucht, einfach bei mir in der Geschäftsstelle melden.

Aber das ist längst nicht alles, was Sie so auf die Beine stellen.

Weigler: Wir haben eine große Palette an Angeboten. Von Beratung über Müttercafé bis hin zu Babysitterkursen. Viele Jugendliche lassen sich bei uns zu Babysittern ausbilden.

Und wie finanziert sich Ihr Verein?

Heering: Als kleiner Verein leben wir von Spenden und Bußgeldzuweisen der örtlichen Gerichte.

Weigler: Unsere Tür steht weit offen, wenn uns jemand Geld geben möchte. Wir freuen uns über jeden Betrag.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?

Heering: Eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, die oder der unseren Verein in die Zukunft führt. Nach den vergangenen zehn Jahren des Aufbaus benötigen wir nun nämlich einen neuen Akzent.

Weigler: In diesen zehn Jahren haben wir viel geleistet und aufgebaut. Vielleicht ist nach diesen erfolgreichen Jahren nun auch der Zeitpunkt gekommen, etwas größer zu denken, was die Räumlichkeiten betrifft.