Auf lange Sicht reichen die Betreuungsplätze in Hüffenhardt und Kälbertshausen aus. Im kommenden Kindergartenjahr fehlen allerdings Plätze. Es gibt aber schon Lösungsvorschläge, die mit den Eltern abgesprochen würden. Archiv-Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Mit "Bildung und Betreuung" war der größte Themenblock in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hüffenhardt überschrieben. Die Räte mussten am Donnerstagabend über neue Stellen wie auch über neue Kindergartenbeiträge entscheiden.

Dem voraus ging aber die Abstimmung über die Neufassung des Betriebskostenvertrags in Hüffenhardt und Kälbertshausen. Der sieht vor, dass die politische Gemeinde das Defizit für die Kinderbetreuung trägt - das tat sie de facto schon die letzten Jahre, jedes Mal musste aber darüber abgestimmt werden. Eine Formalität, die nun mit der Neufassung geregelt wurde.

Hauptamtsleiterin Karin Ernst stellte geänderte Punkte vor und betonte, dass Pfarrer Ziegler in der Kuratoriumssitzung gesagt hatte: "Auch nach der Änderung der Finanzierung wollen wir sparsam und wirtschaftlich mit den Mitteln umgehen." Die neue Finanzierung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2019.

Die Kindergartenbedarfsplanung für die kommenden Jahre stellte Karin Ernst auch noch vor. Ihr Fazit schon mal vorweg: "Für die nächsten Jahre ist es deutlich sichtbar, dass wir die 75 Kindergarten- und 20 Krippenplätze brauchen." Es sei zu erwarten, dass der Bedarf an Krippenplätzen steige. Jede Menge Zahlen hatte die Hauptamtsleiterin vorher präsentiert und auch eine Prognose gewagt - die aber nie zu 100 Prozent stimmen könne. Mittelfristig erwarte man in Hüffenhardt 17 Geburten pro Jahr. "Das halte ich für sachgerecht", so Ernst.

In den kommenden zwei Kindergartenjahren "haben wir zumindest rein rechnerisch ein Problem", betonte Ernst aber auch. Ganz konkret fehlen im Kindergartenjahr 2019/20 drei Plätze in Kälbertshausen. Ernst: "Da werden wir uns Gedanken machen müssen." Eine Erweiterung könne sie angesichts der Prognosen nicht empfehlen. Konkrete Lösungsvorschläge gebe es, diese müssten noch mit den Eltern abgeklärt werden. "Ansonsten bleibt uns nur, einen Härtefallantrag wegen Überbelegung zu stellen", so Ernst.

Mehr Diskussionsbedarf gab es dann bei der Erhöhung der Kindergartenbeiträge für das kommende Jahr. Karin Ernst warnte die Räte vor: "Das ist eine gewaltige Rechnerei und viele Zahlen, die da auf Sie einprasseln." Zusammengefasst die neuen Beiträge: Kindergarten (über drei Jahre): 1. Kind: 160 Euro, 2. Kind: 124, drittes Kind: 83, viertes Kind: 28 Euro. Krippengruppe: erstes Kind: 272 Euro, zweites Kind: 210 Euro, drittes Kind: 143 Euro, viertes Kind: 54 Euro.

Dem Beschluss ging ein Antrag von Oliver Hohenhausen voraus. "Ich bin gegen eine Erhöhung der Gebühren, denn die politische Diskussion geht in eine andere Richtung." Es habe in den vergangenen Jahren bereits massive Erhöhungen gegeben und man müsse auch für Familien attraktiv bleiben. "Im Grundsatz gebe ich Ihnen recht, aber so lange die politische Diskussion noch nicht entschieden ist, können wir auf die Beiträge nicht verzichten", erläuterte Walter Neff.

Im Jahr 2018 kostete die Kinderbetreuung die Gemeinde rund 537.000 Euro, den Kosten stehen Zuschüsse in Höhe von 229.243 Euro gegenüber. Der Kostendeckungsgrad durch die Elternbeiträge liege bei etwas über 15 Prozent, empfohlen werden 20. Mehrheitlich stimmten die Räte dem Vorschlag zu, die Beiträge zu erhöhen.

Beim Personal gibt es ebenfalls Änderungen für die Zukunft: In Kälbertshausen soll eine Erzieherin zur stellvertretenden Leitung gemacht werden, im gesamten Kindergarten soll eine Ausbildungsstelle des Modells "praxisintegrierte Ausbildung (Pia)" zur Verfügung gestellt werden. Durch die neue stellvertretende Leitung entstehen der Gemeinde Mehrkosten von 3900 Euro/Jahr, die Ausbildungsstelle wird zusätzlich geschaffen und soll nach Möglichkeit schon zum 1. September 2019 besetzt werden.

Diskutiert wurde zum Schluss der Sitzung noch über eine andere Form der Betreuung: das Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt. Dessen Verkauf lag Gemeinderäten und Zuschauern schwer im Magen. "Ich hätte mir mehr Einsatz gewünscht, um diese Entscheidung zu verhindern", sagte etwa Hans-Martin Luckhaupt. Bürgermeister Neff antwortete: "Die Entscheidung fiel in nicht-öffentlicher Sitzung. Ich kann nur sagen, dass ich damit ganz und gar nicht glücklich bin. Wir haben gekämpft." Als Gemeinde habe man aber keine Handhabe. "Das Thema wurde vor fünf Jahren schon einmal diskutiert", erinnerte sich Inge Bräuchle, die selbst im WPZ als Krankenschwester gearbeitet hatte. "Man kann demonstrieren und machen, was man will - als Personal hat man hier null Chance, etwas zu ändern", beklagte sie.