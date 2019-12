Von Jörn Ludwig

Mosbach. Wegen schweren Bandendiebstahls in 15 Fällen war er angeklagt, doch letztlich reichten der Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts die Beweise für eine entsprechende Verurteilung nicht aus. Nach nicht einmal zweistündiger Hauptverhandlung wurde am späten Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Mann, der an einer Einbruchserie in insgesamt 15 Kindergärten und andere Gebäude beteiligt war, wegen Diebstahls in zwölf und versuchten Diebstahls in drei Fällen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem wurden die Unterbringung in einer Entzugsklinik angeordnet, sein Auto eingezogen, und er muss knapp 9000 Euro Wertersatz bezahlen.

Im Juli dieses Jahres hatten Einbrecher in nur drei Nächten insgesamt zwölf Kindergärten in Walldürn, Buchen, Seckach, Adelsheim, Mosbach und Dallau sowie das Feuerwehrhaus und die Baulandschule in Buchen sowie einen Döner-Imbiss in Osterburken heimgesucht. Dabei erbeuteten sie Bargeld, Laptops und eine Kamera. In drei Fällen blieb es beim Versuch, in allen war der durch den Einbruch verursachte Sachschaden höher als der Wert des Diebesgutes.

Am letzten Abend der Raubzüge beobachtete ein Zeuge, wie die Täter nach einem Einbruch in den evangelischen Kindergarten der Mosbacher Waldstadt in einen roten A-Klasse-Mercedes stiegen und davonfuhren. Er verständigte die Polizei, die sofort die Fahndung aufnahm. In Heidersbach wurde der Wagen schließlich gestoppt, doch als die Beamten den Fahrer ansprachen, gab dieser Gas. Aus einem Hubschrauber wurde das Fluchtauto schließlich hinter einem Holzstapel auf einer Wiese in Waldhausen geortet, der gerade aussteigende Fahrer verfolgt und wenig später festgenommen. Er leistete keine Gegenwehr.

Ein zweiter Verdächtiger wurde noch in derselben Nacht humpelnd von einer Zeugin entdeckt. Auch diesen Mann, der sich auf der Flucht das Sprunggelenk gebrochen hatte, wurde festgenommen. Er wird sich in einem weiteren Prozess verantworten müssen. Ein dritter mutmaßlicher Täter konnte zwar anhand von DNA-Spuren identifiziert, aber bis heute nicht gefasst werden.

Der 26-Jährige, der am Dienstag vor Gericht stand, war der Fahrer des Fluchtwagens – was er auch von Beginn an einräumte. Die Gebäude habe er jedoch bis auf einen Fall nicht betreten, ließ er seine Verteidigerin erklären. Auch über mögliche Mittäter und die Aufteilung des Diebesgutes machte er keine Angaben.

Eine an einem Tatort sichergestellte Fußspur passte zwar zu seinem Schuh und eine an einem Klebeband gefundene DNA-Mischspur deutete auf ihn hin, allerdings war in beiden Fällen keine eindeutige Zuordnung möglich. Videoaufnahmen von einer Tankstelle, an der der 26-Jährige in einer der Tatnächte eine Zapfsäule beschädigt hatte, zeigen neben dem Angeklagten zwei weitere Männer im Auto. Doch auch das reichte der Kammer unter Vorsitz von Richterin Christine Hofmann nicht als Beweis für bandenmäßig begangene Einbrüche aus.

Neben einem der ermittelnden Polizeibeamten wurde auch der Ärztliche Direktor des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg, Dr. Matthias Michel, als psychiatrischer Sachverständiger gehört. Er beleuchtete die Fragen, ob bei dem Angeklagten eine Suchtmittelabhängigkeit und eine Persönlichkeitsstörung vorliegen. Beides konnte er nur vage beantworten. Zwar konsumiere der 26-Jährige regelmäßig Cannabis, doch eine schwere Abhängigkeit sieht er bei ihm nicht. Dennoch hält der Gutachter die Einweisung in eine Entzugsklinik für sinnvoll. In Bezug auf eine Persönlichkeitsstörung sieht Michel ebenfalls Ansätze, wollte aber angesichts des jungen Alters des Angeklagten noch nicht von einer klar vorliegenden dissozialen Persönlichkeitsstörung sprechen.

Mit dem Strafmaß von fünf Jahren Haft blieb das Gericht neun Monate unter dem Antrag von Staatsanwalt Thorsten Zetsche, der bei seiner Anklage blieb und die Verurteilung wegen schweren Bandendiebstahls forderte. Er verwies auf etliche Vorstrafen und die erhebliche kriminelle Energie des Angeklagten sowie dass er durch seine Beteiligung an den Taten das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung empfindlich gestört habe.

Verteidigerin Anke Stiefel-Bechdolf ließ das Strafmaß im Ermessen des Gerichts. Zugunsten ihres Mandanten führte sie dessen Geständnis sowie seine schwere Kindheit mit zahlreichen Heimaufenthalten und seit der Jugend bestehende Drogenprobleme an. Außerdem seien die Taten nachts geschehen, als sich keine Personen in den Objekten befanden. Sie betonte, dass nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wie viele Täter an den Einbrüchen beteiligt waren und somit auch die Bandenmäßigkeit nicht erwiesen sei. Ihr Fazit: "Es gibt Indizien, aber keine belastbaren Beweise." Das sah letztlich auch die Kammer so.

Noch im Gerichtssaal verzichteten sowohl der Angeklagte als auch der Staatsanwalt auf Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig.