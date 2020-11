Von Nadine Slaby

Obrigheim. Bauanträge und Bauvoranfragen stehen nahezu auf jeder Tagesordnung des Obrigheimer Gemeinderats. So auch in der Sitzung vom vergangenen Donnerstag. Nachträglich genehmigte das Gremium den Anbau eines Balkons sowie den Abbruch einer Brüstung und die Erweiterung einer Dachterrasse an einem bestehenden Wohnhaus in Obrigheim. Dass die Arbeiten bereits ohne Baugenehmigung ausgeführt wurden, sorgte für Unmut.

Die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Bauernhofkindergartens sorgte dann für viele Fragen im Gremium. Gern hätten die Räte gewusst, wie das Konzept der geplanten Einrichtung, die übrigens die erste ihrer Art im gesamten Landkreis wäre, aussehen würde. Fragen hierzu blieben jedoch unbeantwortet, da es sich lediglich um eine Voranfrage handelte. Die Gemeinderäte Stefan Mütz und Willi Horn (beide Freie Wähler) verließen wegen Befangenheit zu diesem Tagesordnungspunkt das Gremium.

"Wir müssen nur darüber entscheiden, ob es baulich möglich wäre, nicht, ob die Gemeinde das möchte", erläuterte Bürgermeister Achim Walter, ehe Bauamtsleiter Reinhard Horn ausführte, dass es sich bei dem geplanten Bauernhofkindergarten unweit des Heinrich-Hofs um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich handle. Auf einer für landwirtschaftliche Zwecke ausgewiesenen Wiese entlang eines Feldweges soll nach der Planung von Antragstellerin Maria Perktold-Heinrich in Zusammenarbeit mit der Kita Natura e.G. als Wetterschutz ein Bauwagen oder Container mit rund 25 Quadratmetern aufgestellt werden, der mit einem Pelletofen beheizt werden kann. Davor ist eine überdachte Fläche mit einem Hackschnitzelboden angedacht. Des Weiteren soll das derzeit als Streuobstwiese genutzte Areal mit einem Kastanien-Staketenzaun eingefasst werden. Die Obstbäume sollen erhalten bleiben. An einer Seite sind vier Parkplätze geplant, die mit Rasengittersteinen gepflastert werden sollen.

"Öffentliche Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen", stellte Bauamtsleiter Horn fest. Auch sei die Erschließung des Standorts gesichert. Da das Vorhaben nur im Außenbereich realisiert werden könne, schlug die Verwaltung in der Beschlussvorlage vor, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Die zahlreichen Fragen der Gemeinderäte – nach Sanitäranlagen, Küche, Gruppengröße, möglichen Zuschüssen durch die Gemeinde oder auch der Betriebserlaubnis – seien erst bei Stellung eines Bauantrags zu beantworten, verdeutlichte Horn. Erst dann sei zu bewerten, ob ein solches Vorhaben auch "machbar" sei.

Bürgermeister Achim Walter und Kämmerer Thorsten Sienholz erläuterten auch, dass jeder Kindergarten die Betriebserlaubnis des Kommunalverbands für Jugend- und Soziales vorweisen müsse. "Und dieser genehmigt auch nur, wenn die entsprechenden Vorgaben erfüllt sind", so Sienholz. Die Verwaltung, so Bürgermeister Achim Walter, begleite das vorhaben "sehr positiv" und sei gespannt, wie es sich weiter entwickle. Einstimmig erteilten das Gremium seine Zustimmung zur Bauvoranfrage.

Mehrheitlich bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Fenster- und Glaserarbeiten zur Erweiterung und energetischen Sanierung des evangelischen Kindergartens in Obrigheim an die Firma Peter Metallbau GmbH. Die Angebotskosten belaufen sich auf knapp 300.000 Euro.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung Schulsozialarbeit zwischen den Gemeinden Obrigheim und Aglasterhausen sowie dem Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis um weitere fünf Jahre bis zum 31. Juli 2026. Die Erfahrungen seien positiv, so dass das Angebot langfristig etabliert werden solle. Die Kosten für die eine Stelle für beide Obrigheimer Schulen belaufen sich auf 33.600 Euro. Schulsozialarbeiter Marcel Mader stellte dem Gremium seine Arbeit kurz vor.

Schwer taten sich die Gemeinderäte mit der Anhebung des Abonnementpreises für das Amtsblatt zum 1. Januar 2021 um 1,50 Euro. Der Verlag nennt die Corona-Pandemie sowie den schwieriger werdenden Anzeigenverkauf als Gründe. Bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme votierte der Rat schließlich mehrheitlich für die Preiserhöhung.

Die Änderung der Satzung für die öffentliche Abwasserbeseitigung, die Aufgrund des Auslaufens des aktuellen Kalkulationszeitraums aktualisiert werden musste, wurde hingegen einstimmig angenommen. Die Gebühren für das Schmutzwasser betragen künftig 2,72 Euro pro Kubikmeter (bisher 2,67 Euro) und für das Niederschlagswasser 0,53 Euro (bisher 0,56 Euro).

Abschließend erläuterte Reinhard Horn, dass wegen der Biberbauten am Heiligenbach und dem möglicherweise kritischen Hochwasserschutz eine Anfrage an die untere Wasserbehörde gestellt worden sei. Bisher warte man jedoch noch auf eine Antwort.