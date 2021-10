Von Rüdiger Busch

Heilbronn. Großer Ermittlungserfolg", "33 Hausdurchsuchungen wegen Kinderpornografie" oder "Zehn Verdächtige ermittelt": Mit diesen und weiteren Schlagzeilen hat die im März gegründete Ermittlungsgruppe "Hydra" der Kriminalpolizei Heilbronn in den letzten Wochen auf sich und ihre Arbeit aufmerksam gemacht. Der Name wurde in Anlehnung an die Schlange aus der griechischen Mythologie gewählt, der immer neue Köpfe nachwachsen, wenn man einen abschlägt. So lässt sich die Lage bei der Kinder- und Jugendpornografie derzeit leider beschreiben: Die Delikte nehmen immer weiter zu. Über dieses Phänomen, über die Ermittlungserfolge, die Täterstruktur und die belastende Arbeit der 13 Ermittler berichten Polizeioberrat Michael Kraft, Leiter der Kriminalinspektion 1 mit Schwerpunkt auf Kapital- und Sexualdelikte, und der Leiter Ermittlungen der EG "Hydra", Kriminalhauptkommissar Achim Holzmann, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung

Weshalb wurde die Ermittlungsgruppe gegründet?

"Aufgrund der Vielzahl der Fälle und der massiven Zunahme mussten wir eine eigene Struktur schaffen, in der wir sowohl organisatorisch als auch technisch die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, diese Fälle zu bearbeiten", erklärt Kraft. Die 13-köpfige Ermittlungsgruppe besteht aus Männern und Frauen, aus Kräften der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei.

Foto: Rüdiger Busch

Wie kann man sich die Arbeit der EG "Hydra" vorstellen?

Die Beamten sind nicht im Internet unterwegs und suchen nach einschlägigem Material. Das machen Abteilungen des Landeskriminalamts (LKA) und des Bundeskriminalamts (BKA). Stattdessen geht die EG "Hydra" Hinweisen nach.

Woher kommen die Hinweise?

Zum einen durch Anzeigen von Bürgern: "Das ist aber der geringste Anteil", betont Michael Kraft. Der überwiegende Teil der Hinweise stammt von der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC). Diese arbeitet mit amerikanischen Internetanbietern und Serviceprovidern wie Facebook, Microsoft, Yahoo oder Google zusammen, die ihre Datenbestände und die über ihre Dienste verbreiteten Daten mittels modernster Filtertechnologien permanent nach Missbrauchsabbildungen scannen und dann die Herkunftsländer der betreffenden Nutzer informieren.

Was geschieht mit diesen Hinweisen?

In Deutschland laufen die Hinweise auf mögliche Täter zentral beim BKA auf. Wenn sich – anhand von Telefonnummern, IP-Adressen oder E-Mail-Adressen – feststellen lässt, wo der potenzielle Täter wohnt, werden die Hinweise über die Landeskriminalämter an die jeweils zuständigen Polizeipräsidien weitergeleitet. Dort werden die Verdächtigen dann ermittelt, weitere Erkundungen eingezogen und eine Dringlichkeitsbewertung des Falls vorgenommen.

Sie sind den Tätern auf den Fersen: der Leiter der EG „Hydra“, Kriminalhauptkommissar Achim Holzmann (stehend) und sein Vorgesetzter, Polizeioberrat Michael Kraft. Foto: Rüdiger Busch

Welche Fälle sind am dringlichsten?

Aufgrund der Vielzahl an Fällen können die Ermittler nicht allen Hinweisen sofort nachgehen. Deshalb müssen sie nach ihrer Dringlichkeit kategorisiert werden. Die wichtigste Frage: Ist der dargestellte Missbrauch aktuell? "Dann müssen wir sofort handeln und das Kind aus dieser Situation herausholen", verdeutlicht Holzmann. Für die Bewertung eines Falls ziehen die Beamten mehrere Kriterien zurate: Welche polizeilichen Erkenntnisse gibt es zum Verdächtigen? Wie sind die familiären Verhältnisse, hat er Kinder? Hat er in Beruf oder Ehrenamt mit Kindern Kontakt? Was zeigen die Aufnahmen – sind passiv Geschlechtsteile abgebildet oder wird ein aktiver Missbrauch gezeigt? Um welches Delikt geht es – um Besitz und Verbreitung oder konkret um Missbrauch?

Was passiert, wenn sich ein Verdacht erhärtet?

"Wir beantragen Durchsuchungsbeschlüsse bei der Staatsanwaltschaft", erklärt Achim Holzmann. Bei der folgenden Hausdurchsuchung werden Computer, Smartphones und Datenträger beschlagnahmt. Unsere IT-Beweissicherung hilft dann bei der Aufbereitung der Daten. Anschließend sichten die "Hydra"-Ermittlerinnen und -Ermittler das Material nach Kinder- und Jugendpornografie.

Wie viele Täter wurden schon überführt?

"Nicht alle Fälle sind schon ausermittelt, und nicht in jedem Fall können wir aktuell einen Täter präsentieren, aber wir hatten in der EG ,Hydra‘ bislang mit rund 500 Fällen zu tun", sagt Michael Kraft. Im Bereich der Staatsanwaltschaft Mosbach waren es 51 Erwachsene und elf Jugendliche, gegen die ermittelt wurde.

Wie viel Material muss gesichtet werden?

Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber es kommt immer wieder vor, dass Täter eine siebenstellige Zahl an Bildern und Videos auf ihren Festplatten oder Speicherkarten haben, was natürlich auch an den immer größeren Speichervolumen der Geräte liegt. Die größter Datenmenge, mit der Achim Holzmann bislang zu tun hatte – allerdings vor der Gründung der EG – war ein Verdächtiger mit 9,5 Millionen Fotos und mehr als einer halben Million Videos. "Das alles auszuwerten, hat damals mehr als ein dreiviertel Jahr gedauert."

Gibt es technische Hilfe bei der Sichtung des Materials?

Es gibt Datenbanken mit Hashwerten von Fotos. Diese Codes sind so etwas wie Fingerabdrücke von Dateien. Damit können bereits bekannte Dateien schnell identifiziert werden. Ist das Material nicht polizeibekannt, besteht immer die Gefahr, dass ein Kind erst vor Kurzem missbraucht wurde und sein Leid sich fortsetzt.

Wo wird das verbotene Material verbreitet?

Zwar spielt auch das Darknet bei der Verbreitung eine Rolle. "Die überwiegenden Fälle, mit denen wir uns beschäftigen, spielen sich aber in den sozialen Medien ab", verdeutlicht Achim Holzmann. Die kinderpornografischen Fotos und Videos werden vor allem bei Messengerdiensten – wie etwa Whats-App, Signal oder Telegram – geteilt. In der Mehrzahl handelt es sich um einschlägige Gruppen, aber: "Die Chatgruppe von Fußballfans ist genauso dabei wie die Klassengruppe in der Schule", weiß Michael Kraft.

Was kann ich tun, wenn ich ein verbotenes Foto geschickt bekomme?

Entscheidend ist der Besitzwille. Deshalb sollte man sich von einem derartigen Post in einer Gruppe sofort in einem Kommentar distanzieren und/oder die Gruppe verlassen. Damit signalisiert man, dass man damit nicht einverstanden ist. Parallel ist natürlich der Gang zur Polizei das richtige Mittel.

Was sind die Täter für Menschen?

"Sie sind vom Alter bunt gemischt", sagt Achim Holzmann, "weil jeder Täter sein kann, der im Besitz eines internetfähigen Endgeräts ist, sprich: auch Schulkinder." Die Altersspanne der Verdächtigen reichte bislang von sieben bis 77 Jahren. Der mathematische Altersdurchschnitt der Tatverdächtigen der EG "Hydra" liegt bei 25 Jahren Die Täter kämen aus allen Schichten und aus allen Berufsgruppen. Es seien zwar auch Frauen darunter, der überwiegende Teil sei aber männlich. Häufig hört man auch von jugendlichen Tätern, die Bilder und Videos besitzen oder weiterleiten. Wie sind diese Taten einzuordnen?

"Da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte", erklärt Holzmann. Bei manchen sei es ein Gruppenzwang, andere seien einfach viel zu unbedarft im Umgang mit Medien. "Für viele Eltern kommt das Erwachen, wenn morgens um 6 Uhr plötzlich die Polizei vor der Tür steht", erklärt Kraft. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Kinderpornografie geht bis zum Alter von 13 Jahren. Wenn z. B. ein 14- jähriger Jugendlicher mit seiner 13-jährigen Freundin freiwillig explizite Fotos von sich austauscht, dann ist der Tatbestand der Kinderpornografie bereits erfüllt, ohne dass es sich um einen pädosexuellen Täter handelt"Hier gilt es, genau hinzuschauen und zu unterscheiden", sagt Holzmann.

Was können Eltern tun?

"Sie müssen ihre Kinder dazu befähigen, Medienkompetenz zu entwickeln", fordert Kraft – damit sie nicht leichtsinnig zu Tätern, aber auch nicht zu Opfern werden. "So wie man Kleinkindern das Verhalten im Straßenverkehr beibringt, muss man mit größeren Kindern den Umgang mit dem Internet lernen", sagt Holzmann. Denn: "Es gibt keinen funktionierenden Kinder- und Jugendschutz im Internet, und die Täter nutzen das gnadenlos aus", so Kraft. Über Messenger-Apps oder Chatfunktionen von Online-Spielen würden die Täter – unter falscher Identität – an ihre potenziellen Opfer herantreten: ",Lisa9‘ ist in Wahrheit kein neunjähriges Mädchen, sondern vielleicht der 48-jährige Markus", warnt der Kriminalbeamte. Diese auch Cybergrooming genannte Kontaktanbahnung verlaufe häufig sehr subtil und über Wochen hinweg. Erst wird Vertrauen aufgebaut, dann werden Fotos ausgetauscht. Kraft setzt auf Aufklärung und darauf, Kindern Schritt für Schritt die Gefahren aufzuzeigen. Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern sei das A und O. Zudem sollten Eltern genau hinschauen, mit wem sich die Kinder und Jugendlichen online austauschen. "Gerade solche Online-Games sind ein Tummelplatz für solche Täter", weiß Kraft.

Ist es Ihnen auch schon gelungen, ein Opfer zu ermitteln und eine Missbrauchssituation zu beenden?

"Ja, das haben wir schon gehabt. Aber es ist natürlich unheimlich schwer, denn ein Bild sagt ihnen nicht, wie der Täter heißt, und wer das Opfer ist", sagt Holzmann. Zudem achten Täter meistens sehr genau darauf, dass möglichst wenig im Hintergrund zu erkennen ist, was die Ermittler auf ihre Spur bringen könnte. "Wir haben aber schon Täter oder Opfer erkannt und Räume zweifelsfrei identifiziert", berichtet Holzmann. Auch kleine Details können zur Lösung beitragen: Bei einem Missbrauchsvideo waren im Hintergrund amerikanische Flaggen zu sehen. Der Verdächtige war ein großer USA-Fan, und so gelang es, ihn zu überführen. Der Missbrauch hatte in seiner früheren Wohnung stattgefunden.

Ist das Internet beim Kindesmissbrauch ein Brandbeschleuniger ?

"Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch gab es schon vor dem Internet", sagt Michael Kraft. Was sich aber geändert habe: Der Zugang zu kinderpornografischem Material sei deutlich einfacher als früher, als so etwas unter der Ladentheke verkauft wurde. "Ob es aber mehr Pädophile gibt, darüber erlaube ich mir kein Urteil", betont der Polizeioberrat.

Sind alle, die sich solche Fotos oder Videos anschauen, potenzielle Kinderschänder?

"Es gibt die klassischen Betrachter, die solche Bilder brauchen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen", verdeutlicht Michael Kraft, "und es gibt die Menschen, die solche Taten verüben." Klar ist aber: "Auch derjenige, der sich nur Bilder anschaut, sorgt durch seine Nachfrage dafür, dass immer neuer Missbrauch geschieht" ergänzt Holzmann. Denn jedes Foto dokumentiert einen sexuellen Missbrauch. "Und durch jedes Weiterverbreiten wird das Kind erneut zum Opfer", gibt Kraft zu bedenken. Für ihn stehe der Kindesmissbrauch – was die Folgen der Tat angeht – auf einer Stufe mit Mord.

Welche Strafen drohen den Tätern?

Die Verbreitung, der Erwerb sowie der Besitz von kinderpornografischen Inhalten stellt seit dem 1. Juli einen Verbrechenstatbestand dar. Das heißt, dass Personen, die einen der Tatbestände erfüllt haben, mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis zu zehn Jahren, im Falle mehrerer Verstöße sogar bis zu 15 Jahren rechnen müssen.

Was würde den Ermittlern helfen?

"Was uns die Arbeit erschwert, ist die kurze Vorratsdatenspeicherung", sagt Michael Kraft. "Dadurch entwischen uns Täter." Aktuell werden die IP-Adressen nur für höchstens sieben Tage gespeichert. Das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung erlaubt eigentlich zehn Wochen. Aber diese Regelung liegt seit vier Jahren auf Eis, weil die zuständige Bundesnetzagentur sie nach einem Gerichtsurteil ausgesetzt hat. "In der öffentlichen Diskussion geht aber häufig unter, dass es dabei nur darum geht, schwerste Straftaten wie Terrorismus, Mord oder eben Kinderpornografie aufzuklären und zu verhindern", so Kraft. Zudem sei ein richterlicher Beschluss nötig, was eine Kontrollinstanz darstelle. Dabei geht es auch nicht um Inhalte von Telefonaten, SMS oder E-Mails, sondern um Verbindungsdaten: Wie lange wurde mit welcher IP-Adresse im Internet gesurft?

Wie gehen die Beamten mit den belastenden Eindrücken um?

"Jeder Polizist hat ein Schutzschild um sich, sonst könnte er die schlimmen Eindrücke, mit denen er Tag für Tag im Dienst konfrontiert wird, gar nicht bewältigen", sagt Achim Holzmann, der sich seit gut sieben Jahren mit dem Deliktbereich befasst. "Aber es ist natürlich trotzdem eine Belastung." So habe er sich anfangs dabei ertappt, dass er im Alltag oder im Urlaub das Alter von fremden Kindern schätzte – einfach weil er dies auch bei der täglichen Arbeit tun muss. Nicht jeder könne damit umgehen, sich den ganzen Tag pornografisches Material anzuschauen: "Man muss in sich reinhorchen, und wenn man merkt, es tut einem nicht mehr gut, muss man die Konsequenzen ziehen." Alle Mitglieder der EG sind freiwillig dabei, und alle haben die Möglichkeit, diese Arbeit sofort zu beenden, wenn sie nicht mehr damit umgehen können.

Woraus ziehen die Beamten ihre Motivation?

Auch wenn es demotivierend ist, dass immer neue Täter nachkommen, verlieren die Ermittler ihren Antrieb nicht: "Ich habe selbst Kinder, die möchte ich auch schützen", verdeutlicht es Achim Holzmann. "Unsere Motivation resultiert aus unserer Aufgabe: Die Wahrscheinlichkeit normgerechten Verhaltens ist die Höhe der zu erwartenden Strafe mal die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden", sagt Michael Kraft, "und an der Wahrscheinlichkeit, daran können wir arbeiten. Daraus ziehen wir unsere Motivation."