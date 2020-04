Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Es ist seit Wochen das bestimmende Thema – und es wird weiter das bestimmende Thema bleiben: Das neuartige Coronavirus (Sars-CoV-2) bzw. dessen Ausbreitung bewegt und besorgt die Menschen in der Region. Täglich meldet das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises neue Infektionsfälle, auf die Angabe des jeweiligen Wohnorts der Betroffenen verzichtet man allerdings konsequent. Daran störten sich zuletzt auch einige RNZ-Leser. Beim Pressesprecher des Landratsamtes, Jan Egenberger, haben wir nach den Gründen für diese Zurückhaltung gefragt.

Während man in Nachbarkreisen bei Meldungen zu (neuen) bestätigten Corona-Fällen immer auch die Wohnorte der Betroffenen angibt, bleibt man im NOK nach wie vor hartnäckig bei der Linie, keine konkreteren Angaben zu machen. Dafür fehlt manchem Leser das Verständnis, zum Teil ist da von mangelnder Transparenz und Verschleierungstaktik die Rede. Warum hält man sich mit weiterführenden Informationen derart bedeckt?

Wir halten die Nennung der Orte nach wie vor nicht für sinnvoll. Denn es könnte die Menschen in falscher Sicherheit wiegen, wenn in ihrer Kommune kein Fall ist. Die Bürgerinnen und Bürger müssen in der aktuellen Phase der Epidemie davon ausgehen, dass in jeder Kommune des Kreises das Virus auftreten kann. Entsprechend muss sich jeder gleichermaßen schützen. Zudem sprechen tatsächlich Datenschutzgründe dafür. Gerade in kleineren Gemeinden wären die Personen schnell identifizierbar. Und letztendlich geht es hierbei um streng geschützte Gesundheitsdaten.

Etliche Bürger wünschen sich dennoch genauere Angaben, zumal eben in Nachbarkreisen genauere Zuordnungen gemacht werden. Sollte man bei allem Datenschutz in dieser außergewöhnlichen Lage nicht doch so viel und genau wie möglich informieren?

Natürlich sind Informationen unerlässlich, aber nur, wenn diese der Bekämpfung der Epidemie dienen. So informiert das Landratsamt beispielsweise sehr schnell, sobald Gemeinschaftseinrichtungen nachweislich betroffen sind, da man hier möglicherweise nicht alle Betroffenen persönlich erreicht. Aber ansonsten vertrauen wir bei positiven Fällen auf die individuelle Ansprache. Das hat bisher sehr gut geklappt.

Gab/gibt es denn keine Abstimmung unter den Landkreis-Verwaltungen, dass man hier eine einheitliche Regelung hätte finden können bzw. findet?

Es findet ein permanenter Austausch statt. Aber in dieser Frage hat man es den Landkreisen überlassen, selbst zu entscheiden.

Aber andere Verwaltungen gehen mit den von ihnen angeführten "streng geschützte Gesundheitsdaten" offenbar nicht so streng um wie Sie ...

Für andere können wir nicht sprechen. Datenschutz ist aber aus unserer Sicht auch ein sekundäres Argument. Es geht uns darum, dass wir alle miteinander gut durch diese Zeit kommen. Deshalb wollen wir solche Informationen herausgeben, die den Menschen nützen und niemandem schaden. Wir halten unsere sorgfältig erwogene Verfahrensweise für sachgerecht und richtig und werden deshalb diesen Weg weitergehen.

Manch Leser begründet den Wunsch nach Ortsangaben auch mit Unsicherheit, die aus Ungewissheit rührt. Können Sie diese Sorge verstehen?

Die Sorgen sind absolut nachvollziehbar. Nicht zuletzt, um diese Unsicherheit zumindest ein wenig abzumildern, stehen an unserem Bürgertelefon täglich geschulte Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Hier und auf unserer Webseite stellen wir die Informationen bereit, die nach einer Sichtung durch das Gesundheitsamt für den persönlichen Schutz der Bürger entscheidend sind.