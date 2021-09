Mehr als 6,2 Mio. Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Heute, am Weltalphabetisierungstag, macht das Mehrgenerationenhaus Mosbach darauf aufmerksam. In der RNZ erzählt ein mutiger junger Mann, warum er nicht lesen und schreiben kann – und warum er es nun doch lernen will. Symbolfoto: Schattauer

Von Noemi Girgla

Mosbach. Robin Krämer ist 26 Jahre alt, kommt aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und besucht seit einigen Wochen das Lerncafé des Mehrgenerationenhauses Mosbach (MGH). Denn er hat nie richtig gelernt, zu lesen und zu schreiben. Dafür hat er jede Menge Mut, denn er redet offen darüber. "Ich habe es einfach nie richtig beigebracht bekommen", sagt er. Dabei geben weder er noch seine Mutter die Schuld den Einrichtungen, die er als Kind besuchte. Schon früh wurde bei Krämer eine Lernbehinderung diagnostiziert. Auch mit seinem Sozialverhalten hatte er in der Jugend Probleme.

"Robin hatte schon keinen guten Start ins Leben", sagt seine Mutter Manuela Poleretzky. "Er wurde per Notkaiserschnitt geholt, verlor schon in den ersten Lebenstagen aufgrund einer Nierenvenen-Thrombose eine Niere und entwickelte mit etwa einem Jahr eine Epilepsie, gegen die er starke Medikamente bekam." Diese hätten den Sohn hyperaktiv gemacht, zu einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) geführt. Er sei nicht zu bremsen gewesen. Immer wieder sei er aus dem Kindergarten oder später der Schule ausgerissen. Auch Grenzen und Regeln habe er als Kind einfach nicht akzeptiert.

Von einer Schule kam Krämer in die nächste. "Erst hieß es, er sei unterfordert. Auf der neuen Schule ging es dann aber mit seinem Sozialverhalten nicht", erzählt Poleretzky. Ihr Sohn habe dann mehrere Tests gemacht. Auch in der Psychiatrie, wo man nicht gewusst habe, auf was für eine Schule man den Heranwachsenden nun schicken solle.

"Es waren immer zu viele Kinder in einem Raum in der Klasse. Das konnte ich nicht aushalten. Es hat mich nervös gemacht", blickt Robin Krämer zurück. Schnell habe er herausgefunden, wie er dafür sorgen konnte, dass er nicht im Klassenzimmer bleiben musste, sondern raus in den Hof durfte. "Bevor ich wieder nervös wurde, wollte ich einfach nicht im Klassenzimmer sein", erklärt er sein damaliges Verhalten.

Ähnlich wie Robin Krämer geht es in Deutschland rund 6,2 Millionen erwerbstätigen Erwachsenen. Das geht aus der "Leo-Studie" der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 hervor. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Trotzdem ist Analphabetismus in Deutschland nach wie vor ein Tabu-Thema. Bislang nehmen weniger als ein Prozent der Betroffenen an Lernangeboten teil, berichtet das Mehrgenerationenhaus Mosbach.

Krämer hat sich bewusst dafür entschieden, das Tabu zu brechen und offen darüber zu sprechen, dass er mit 26 Jahren nicht richtig lesen und schreiben kann. Damit möchte er auch anderen Mut machen, die Lernangebote anzunehmen. "Ich mache da kein Geheimnis draus. Mein Freundeskreis weiß es und hilft mir im Alltag. Liest mir Dinge vor, schickt mir Sprachnachrichten und unterstützt mich."

Nun hat sich Krämer dazu entschlossen, es doch noch einmal mit den Buchstaben zu versuchen. "Früher hat mich das nicht interessiert. Ich habe es abgeblockt und verweigert. Mir war es wichtiger, dass ich raus und Fußball spielen konnte", erzählt er.

Dass er das Lesen jetzt noch einmal in Angriff nimmt, hat einen ganz speziellen Grund: Er möchte seinen Führerschein machen. Das Problem ist die theoretische Prüfung. Ohne die Fragen zu verstehen, kann der junge Mann sie nun einmal nicht beantworten. "Ich kann zwar einzelne Wörter lesen und auch meinen Namen schreiben, aber wenn ich ganze Sätze lese, erschließt sich mir der Sinn nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie die Wörter zusammenhängen. Ich verstehe nicht, was ich da lese", erläutert er.

Ohne einen qualifizierenden Abschluss beendete er seine schulische Laufbahn, die Johannes-Diakonie half ihm, eine Ausbildung im Landschaftsgartenbau zu machen. "Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht", sagt Robin Krämer. Aber er habe auf den ersten Arbeitsmarkt gewollt – und ohne Führerschein sei das schwierig, da der meist ein Einstellungskriterium sei.

Dabei ist es bei Weitem nicht so, dass Krämer die Verkehrsregeln und -schilder nicht kennen würde. "Es ist beeindruckend, was Analphabeten sich alles merken können", erzählt Ursula Karl, die das Lerncafé im Mehrgenerationenhaus leitet, und auch Krämer unterrichtet. Fünf Schüler betreut sie derzeit. "Jeder und jede lernt unterschiedlich und auf einem eigenen Niveau, und alle Lernenden brauchen eine andere Unterstützung", sagt sie. Dabei fängt Ursula Karl wie in der ersten Klasse an. Sie ruft ihren Schülern das ABC wieder ins Gedächtnis, beginnt dabei mit einfachen Wörtern wie "Hund" oder "Ball" und sorgt für den Wiedererkennungswert der Worte.

Den Weltalphabetisierungstag am heutigen Mittwoch, 8. September, nimmt das MGH zum Anlass, auf dem Mosbacher Marktplatz von 11 bis 15 Uhr einen Stand aufzubauen und über das Thema Analphabetismus aufzuklären. "Wir werden auch einen kurzen Film dazu zeigen", verrät Ursula Karl.

Ihrer Erfahrung nach gehen die wenigsten so offen mit dem Thema um wie Robin Krämer und seine Mutter. "Viele haben Strategien entwickelt, um durch den Alltag zu kommen. Das meiste lernen sie auswendig, um es wiedergeben zu können", sagt Karl. Einige Strategien hat auch Robin Krämer entwickelt. "Er hat ein unglaubliches grafisches Gedächtnis", berichtet seine Mutter. Auf dem Fahrkartenschalter wisse er genau, welche Tasten er drücken müsse, um das richtige Ticket zu lösen. "Er prägt sich das genau ein, was er braucht. Aber eben nur das, was für ihn relevant ist."

Seine Passwörter im Internet und für das Handy seien da kein Problem, fügt Krämer hinzu. Die habe er alle im Kopf und wisse auch, wie er sie eingeben muss. Ein Problem für ihn sei jedoch, sich für längere Zeit zu konzentrieren. Auch jetzt noch als Erwachsener. Seiner Meinung nach ist es sogar noch schwerer als in seiner Kindheit. Doch der Motivation, endlich lesen und schreiben zu lernen, tut das keinen Abbruch. Krämer möchte endlich seinen Führerschein machen, der ihm das Tor zum Arbeitsmarkt öffnen soll. Denn anpacken kann er, betonen er und seine Mutter.

"Ja, es ist schwer. Aber ich versuche, dass es nach und nach klappt, schaue einfach nach vorne und gebe mein Bestes", spricht er über seine Kurse beim MGH. Manuela Poleretzky ist für das ehrenamtliche Angebot des Mehrgenerationenhauses Mosbach einfach nur dankbar. "Endlich tut sich was und es geht voran. Manchmal braucht man lesen und schreiben eben doch."

Info: Das Video des MGH finden Sie hier.