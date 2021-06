Fahrenbach. (cao) Da staunten viele Fahrenbacher nicht schlecht: Mehrere Minuten kreiste ein großer Militärhubschrauber der Bundeswehr über den Dächern der Gemeinde – 75 Meter über dem Boden, 160 km/h schnell. "Das hat sich wirklich bedrohlich angefühlt", berichtete RNZ-Leserin Christine Dech, die das ganze Spektakel am vergangenen Montag mit ihrer Kamera festhielt.

CH53-Helikopter der Bundeswehr kreiste über Fahrenbach Kamera: Christine Dech / Redaktion: Caspar Oesterreich / Produktion: Reinhard Lask

Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf RNZ-Anfrage am Donnerstag nun mitteilte, handelte es sich bei den ungewöhnlichen Flugbewegungen "um einen Übungsflug im Rahmen des TCTP (Tactical Combat Training Programm)". Auf der geplanten Flugstrecke habe der Helikopter den Flugplatz Mosbach-Lohrbach in dessen Norden passiert. Der Versuch, den Flugplatz über Funk zu erreichen, blieb allerdings erfolglos. "Dieser Funkspruch ist notwendig, um die eigene Position mitzuteilen und die aktuelle Luftraumlage im Sinne der Flugsicherheit abzufragen. Um Zeit dafür zu gewinnen, wurde an der beschriebenen Stelle gekreist", erklärte der Sprecher. Dabei habe sich die Besatzung ein Bild des umliegenden Luftraums gemacht. "Anschließend wurde der Flug wie geplant in Richtung Süden fortgesetzt."

Es ist nicht das erste Flugmanöver, das im Neckar-Odenwald-Kreis für Aufsehen sorgt. Sowohl die US-Armee als auch die Bundeswehr donnerten in den vergangenen Monaten schon mit Helikoptern und Kampfjets über die Köpfe der Menschen hinweg (wir berichteten). Es sei allerdings nicht davon auszugehen, dass derartige Ereignisse wie am Montag beobachtet "mit Regelmäßigkeit über Fahrenbach auftreten werden, sondern der Überflug einer unvorhergesehenen Situation geschuldet war", so der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr abschließend.