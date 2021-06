Von Noemi Girgla

Asbach. Im ersten Moment mag man vielleicht darüber schmunzeln, dass ausgerechnet das Ortsschild des Obrigheimer Ortsteils Asbach immer wieder aufs Neue entwendet wird – bei näherer Betrachtung ist das aber gar nicht so lustig. Bereits sechs Schilder wurden innerhalb eines Jahres gestohlen, kürzlich sogar das provisorische Schild. Stattdessen ist nun die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer unter dem leeren Ortsschildrahmen ausgewiesen.

"Wir hoffen, dass sie uns das nicht auch noch klauen", bemerkt Obrigheims Bürgermeister Achim Walter mit einem gewissen Galgenhumor. Denn das Ortsschild markiert schließlich nicht nur den Beginn einer Gemarkung, sondern dient auch der Information, dass sich ein Fahrer nun inner- bzw. außerhalb der Ortschaft befindet – und regelt somit das Tempolimit. "Gibt es diese Markierung nicht, und ein Fahrer wird mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt, kann er sich darauf berufen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht ausgewiesen war", erläutert Walter.

Auch wenn das Asbacher Ortsschild besonders begehrt zu sein scheint, ist der Schilder-Klau im Neckar-Odenwald-Kreis kein Einzelfall. "Von Mitarbeitern der Straßenmeistereien wurde ebenso festgestellt, dass Ortstafeln in Adelsheim, Rosenberg, Oberwittstadt und Buchen fehlen", teilte das Landratsamt auf Anfrage der RNZ mit. Mit der Zeit geht das ganz schön ins Geld. "Eine Tafel kostet circa 80 Euro. Mit Aufwand für Bestellung und Aufbau belaufen sich die Kosten auf rund 200 Euro pro ersetzter Tafel", beziffert das Landratsamt.

Auf der Facebook-Seite der RNZ wurde das Problem des Obrigheimer Ortsteils rege diskutiert: "Ich meine mal gelesen zu haben, dass ein Ort, dem es ähnlich ging, an den Ortseingängen Betonstelen aufgestellt hat, auf denen dann das Ortsschild aufgemalt war. Seitdem hatten die Ruhe. Ich weiß aber nicht, ob das rechtlich eventuell im Graubereich war", wurde dort beispielsweise geäußert. Ganz so einfach scheint sich das Problem jedoch nicht lösen zu lassen. "Die Straßenschilder sind genormt", wissen Bürgermeister und Landratsamt. Variationsmöglichkeiten gebe es nicht.

"Diebstahlhemmende Schrauben verwenden!", war ein weiterer Vorschlag. Das Landratsamt teilte mit: "Bei der Ortstafel von Asbach wurden bereits in der Vergangenheit die Befestigungen nochmals optimiert, um das Abschrauben zu erschweren. So wurden beispielsweise die Gewinde unbrauchbar gemacht, was aber das erneute Entfernen der Tafel mit einer Flex oder einem Rohrabscheider nicht verhinderte. Auch bei allen anderen entwendeten Ortstafeln werden die Straßenmeistereien die Befestigung nun optimieren." Also löst auch das nicht das Problem.

"Dann sollen sie es doch anschweißen und nicht nur anschrauben", war ebenfalls in dem sozialen Netzwerk zu lesen. "Das haben wir schon versucht", meint Bürgermeister Walter. Das Ergebnis: Der Mast wurde abgeflext. "Die Gemeinde muss sich etwas Kreatives einfallen lassen", kommentierte eine Facebook-Nutzerin und verwies auf die Kosten. Auch das hat man laut dem Bürgermeister schon versucht: "Wir haben Farbspuren an einem Schild angebracht, wie man sie sonst beispielsweise bei Lösegeldern verwendet. Das hat aber leider auch nicht von einem weiteren Diebstahl abgehalten."

Auch wenn Achim Walter der Situation gegenüber der RNZ humoristisch begegnet, ärgert ihn das Ganze natürlich. "Wir haben schon darüber nachgedacht, ob es nicht möglich wäre, Kameras anzubringen. Das ist aus Gründen des Datenschutzes aber nicht ganz einfach, da diese nicht auf den Durchgangsverkehr gerichtet sein dürfen. Nun müssen wir prüfen, welche Möglichkeiten gibt."

Bestandteil einer Mutprobe?

Warum gerade das Ortsschild von Asbach sich so großer Beliebtheit erfreut, dazu hat er zwei Theorien: "Es ist gut möglich, dass es wirklich am Namen liegt. Vielleicht finden es manche lustig, sich das Schild über die eigene Hausbar zu hängen. Möglicherweise haben es sich der oder die Täter aber auch einfach zum Hobby gemacht, und es ist Bestandteil einer Mutprobe."

Für die erste Theorie spricht, dass vor wenigen Wochen nicht nur das provisorische Schild entwendet wurde, sondern dass auch etwas zurückgelassen wurde (was nicht unbedingt von den Tätern gewesen sein muss). Auf Whatsapp und Facebook kursierte ein Foto, auf dem im leeren Schilderrahmen – über dem 50er-Schild – eine Asbach-Uralt-Flasche hing. "Dabei hat das Getränk nicht mal einen örtlichen Bezug", bemerkt Walter.

"Sämtliche Diebstähle wurden angezeigt, und die Diebe müssen mit entsprechenden juristischen Konsequenzen rechnen. Der Kreis als Baulastträger weist darauf hin, dass das Entfernen von Ortstafeln nicht nur aufgrund des finanziellen Aufwands alles andere als ein Dummejungenstreich ist, da die Ortstafeln ja auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer signalisieren", macht das Landratsamt klar, dass eben auch "Humor" klare Grenzen hat. Nun bleibt zu hoffen, dass wenigstens das 50er-Schild an Ort und Stelle bleibt ...