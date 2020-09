Katzental. (lah) Die gute Nachricht gleich vorneweg: "Der Bauzeitenplan wird bisher eingehalten", erklärt Jan Egenberger, Sprecher des Mosbacher Landratsamtes, zur aktuellen Situation bei der Baustelle an der Verbindungsstraße zwischen Katzental und Dallau (Kreisstraße 3949).

Seit Ende August ist die Firma Leonhardt Weiß aus Bad Mergentheim mit kleinem und großem Gerät im Einsatz, um die Asphaltdecke zwischen der Ortsdurchfahrt Katzental und dem Röhrleinshof (Obstbaubetrieb Gätschenberger & Arnold) zu sanieren, was eine Vollsperrung inklusive weitläufiger Umleitung zur Folge hat. Wenn alles nach Plan weitergeht, werden zum Wochenende wieder die ersten Fahrzeuge über die runderneuerte Elztalstraße rollen.

Nachdem die Gemeinde Billigheim in der Katzentaler Elztalstraße die Kanalisation saniert und die Wasserleitung erneuert hatte, schlossen sich die aktuellen Arbeiten des Landkreises fast nahtlos an. Die Maßnahme ist Teil des kontinuierlichen "Oberflächenprogramms" des Neckar-Odenwald-Kreises und wird auf insgesamt rund 350.000 Euro beziffert. Der weitere Streckenverlauf bis nach Dallau war schon in den Jahren zuvor saniert worden.

Bereits letzte Woche war die Asphaltdecke in der Ortsdurchfahrt und auf "freier Strecke" eingebaut worden. Dieser Tage stellen die Bauarbeiter die Bankette her, setzen die Leitpfosten und erledigen diverse "Restarbeiten". Mit dem Abkehren und Abräumen der Baustelle endet dann die Maßnahme. "Mehr- oder Minderkosten ergaben sich bis jetzt nicht", zieht Jan Egenberger auch finanziell ein positives Resümee der Straßensanierung.