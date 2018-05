Waldbrunn. (hof) Anfang des Jahres nahm das Familienbad "Katzenbuckel-Therme" in Waldbrunn eine Besucherbefragung vor. Für die Leitung der Freizeiteinrichtung und die Gemeindeverwaltung ist es von enormer Bedeutung, von Badbesuchern zu erfahren, was ihnen an der Therme gefällt oder eben nicht gefällt. Kritik - positive, wie negative - gibt den Verantwortlichen Hinweise, wo und wie die Qualität des Bades zu erhalten oder gar zu steigern ist. Nebenbei lassen sich Einblicke in die Besucherströme und die Zusammensetzung der Besucherklientel gewinnen. Gleichzeitig ließen sich aber auch Bedürfnisse der Besucher ablesen und umsetzen, so teilte die Badleitung mit.

Interessant zu erfahren war, wo die Besucher herkommen, Alter, Geschlecht, welche Teile des Bads wie und wann genutzt werden. Auch wurden die Eindrücke zur Sauberkeit, zu Service, Atmosphäre, Preisleistungsverhältnis sowie zu den Parkmöglichkeiten und den Öffnungszeiten abgefragt. Insgesamt schnitt die Katzenbuckel-Therme "sehr gut bis gut ab". Die Sauna der Katzenbuckel-Therme, die bei der Sanierung des Bades im alten Zustand blieb, mache das optische Defizit mit Sauberkeit, einer familiären Atmosphäre sowie überschaubaren Besucherzahlen wett. Mit "gut bis befriedigend" wurde sie bewertet.

Jedem Badegast, der sich zur Bewertung entschloss, blieb überlassen, ob er an einem Gewinnspiel teilnimmt. Die abgegebenen Teilnehmeradressen wurden vom Bade- oder Saunagast zur Anonymisierung der Umfrage in eine separate Sammelbox geworfen.

Die fünfjährige Glücksfee Laila Sury Ortner zog im Beisein von Bürgermeister Markus Haas und der diensthabenden Badeaufsicht Silvia Eck drei Gewinnerinnen aus Eberbach, Elztal und Dallau. Entgegen der Auswertung, in der sich das Verhältnis männlich/weiblich in etwa ausgeglichen zeigt, "fiel das Ergebnis der Ziehung rein weiblich aus", schmunzelte Bürgermeister Haas und bedankte sich bei der Glücksfee mit einem freien Schwimmbadeintritt. Die Gutscheine gehen den Siegerinnen zu.