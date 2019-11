Von einer Odyssee berichtete Dagmar Laier in Kindlers Buchhandlung in Mosbach. Im Rahmen der Unser-Land-Lesereise stellten auch weitere Autoren des Heimatkalenders ihre aktuellen Beiträge vor. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Dass Autoren ihre Werke auf Lesereisen dem Publikum nahe bringen möchten, ist in Literatur- und Buchhändlerkreisen gängige Praxis. Seit vergangenem Jahr gilt das auch für „Unser Land“, jenes als „Heimatkalender“ bezeichnetes Buch, das zum mittlerweile 35. Mal aus (der Geschichte) der Region berichtet. Und weil der Heimatkalender aus dem Hause der RNZ das Werk vieler Autoren ist, lasen bei der Vorstellung in Kindlers Buchhandlung in Mosbach zwei Damen und fünf Herren aus ihren und den Beiträgen anderer Autoren. Voradventliche Gemütlichkeit mit Kaffee und Kuchen steuerte das Buchhandlungsteam um Christine Krück-Mellert bei.

Einen besonderen Kick bekam das lokalliterarische Ereignis durch die Musiksplitter, die Stefan „Steffi“ Müller wahlweise mit Bassklarinette und Mundharmonika einstreute. Titel? Stil? Das kann Müller, der eigentlich Bauunternehmer ist, selbst nicht sagen. Er setzt an und spielt, was ihm in den Sinn und in die Finger kommt. Inspiriert vom und improvisiert nahe am Gehörten. Sein erster Beitrag allerdings griff jazzig variierend auf, was im ersten Beitrag von Michael Mende über den Sommertagszug und die Kurpfalz nicht nur gelesen, sondern auch gesungen wurde: „Strih, Strah, Stroh, der Summerdag is do.“

Mende war es auch, der 2018 die Lesereise in Gang gesetzt hat. „In Sinsheim und Bammental waren wir dieses Jahr schon, Eberbach und Heidelberg kommen noch“, ließ der Softwareentwickler wissen. Seit drei Jahren ist er Unser-Land-Autor; zusammen mit seiner Partnerin Nancy Neidig und Bernhard Theis organisiert er die Lesereise. Während Neidig (vorerst) nur Vorleserin war, steht Theis’ Name im aktuellen Kalender erstmals auf der Autorenliste. Das von ihm verfasste Gedicht „Über dem Neckartal“ trägt er mit Innigkeit vor, ist es doch ein Liebesgedicht, eine kurze Ode an die Heimat. Theis ist über die Mundartgruppe an der Akademie für Ältere in Heidelberg zum Unser-Land-Autorenkreis gestoßen.

An den Sommertagszug knüpfte nahtlos Günter Kreß an, der von den Sommertagsstecken nicht nur die feinsten Details wusste und sie (im Dialekt) benennen konnte, sondern auch Anschauungsmaterial mitgebracht hatte. Ein solcher „Dubakstotze“, ein Tabakstängel, hatte ihm und anderen Kindern in der Nachkriegszeit als Sommertagsstecken gedient, mit Blumen in den durch Austrocknen entstandenen Löchern des Stängels. Genaueres lässt sich im Beitrag des Heimatkalender-Debütanten Kreß ab Seite 95 nachlesen, der überschrieben ist: „Not macht erfinderisch“.

Aus dem „Ausland“, aus Hirschhorn, war Ludwig Heyer nach Mosbach gekommen. Heimatverbunden wie er sei, widmet sich sein Unser-Land-Text den Neidköpfen in der hessischen Neckar-Gemeinde. Heimatverbundenheit reicht bei Heyer aber weiter, hat der gebürtige Heidelberger seine Wurzeln doch in Unterschefflenz. „Deshalb bin ich gefragt und Autor geworden.“ Seit etwa 15 Jahren gehört der Architekt zum Autorenteam. „Alles ist Wandlungen unterzogen“, wünscht Heyer dem Heimatbuch gleichwohl noch viele Auflagen.

Unter den Mosbacher Vorlesern war Dagmar Laier die einzige Frau an diesem Nachmittag, die Selbstverfasstes zum Besten gab. Die Buchenerin schilderte mündlich, was schriftlich im Heimatkalender fixiert ist: die Odyssee einer Keilschriftsammlung. Es ist die ein glückliches Ende nehmende Reise einer 15-bändigen Bücherreihe aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dagmar Laiers so persönlicher wie vergnüglicher Bericht ist aber auch der einer Heimatfindung, denn die Keilschriftensammlung hat ihren Platz im Institut für Assyriologie in Heidelberg gefunden.

In den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich abgespielt, was Hans-Joachim Vogt halb erzählte, halb vorlas. Eine Anekdote, wie gemacht für den Heimatkalender, kommen darin doch ein Landrat, ein Bäckermeister, ein RNZ-Redakteur und allerlei Lokal- und Historienkolorit vor. Dass all dies, was Geschichten und Geschichte so unterhaltsam verbindet, zusammen- und vorgetragen wurde von einem Bürgermeister, der Vogt bis 2012 in Neckarbischofsheim gewesen war, zeigt, wie lebendig der Heimatkalender „Unser Land“ bis zum heutigen Tag ist.