Von Stephanie Kern

Obrigheim. Sie sind ein Besuchermagnet und locken regelmäßig Radfahrer und Spaziergänger an den Neckar in Obrigheim: Die Störche mit ihren Jungen in dem Storchennest auf dem Obrigheimer Neckarvorland. Im Moment sind die ersten Flugübungen des älteren Jungstorchs zu beobachten. Und bevor das Nest verlassen wird, hatte der Nabu Mosbach noch einen Termin organisiert: Die Storch-Taufe. Natürlich nur symbolisch und auch nur mit gebührendem Abstand, um die Störche nicht zu stören.

Schon 2019 wurden die drei Jungstörche inoffiziell von den Kindern des Steinbruchhofs Lintz-Raudenbusch auf die Namen Tick, Trick und Track (die Neffen von Donald Duck) getauft. "Elke und Rolf Weyrauch aus Neckarburken fragten an, ob beim Nabu Patenschaften als Geburtstagsgeschenk für ihre Enkel angeboten werden", erläutert Klaus Junker, wie es zur Taufe kam.

In der Tat gibt es beim Landes- und Bundesverband Patenschaften zum Beispiel für Moore, Schmetterlinge, Wolf und einige mehr. "Daraus entstand die Idee, unsere Jungstörche für Patenschaften zu vergeben, gegen eine einmalige Spende für die eigene Ortsgruppe", so Junker. Die Großeltern Weyrauch und Eltern Melling waren gleich erfreut, da die "Patenkinder" ja direkt im Nest lebendig und sichtbar vor Ort sind und so ein ganz direkter Bezug möglich sei.

Die Jungstörche werden größer. Bald wird das Nest in Obrigheim wohl verlassener werden. Foto: Thomas Kottal

Und so trafen sich am Montagabend Peter Baust, Vorsitzender des Nabu Mosbach, Klaus Junker sowie Rolf und Elke Weyrauch, Carolin Melling und die Patentanten Laura und Katharina Melling. Die Zwillingsmädchen – geboren am 21. Juli 2015 – erhielten je eine Patenschaftsurkunde und ein Foto ihres Jungstorchs. Die Jungstörche erhalten die Namen der Patinnen. Außerdem bekommen die Zwillinge regelmäßig Berichte über die Entwicklung der Storch-Zwillinge bis zu ihrem endgültigen Abflug in den Süden.

Auch RNZ-Fotograf Thomas Kottal sieht regelmäßig nach den Störchen – auch um den RNZ-Lesern und dem Nabu immer wieder neue Bilder zu liefern. "Nachdem bei den verschiedenen Storchennest-Webcams zu sehen ist, dass die Jungvögel schon gespannt am Nestrand stehen und sehnsüchtig nach unten schauen, wollten meine Frau und ich auch mal wieder sehen, was die Obrigheimer Störche machen", schreibt er in einer Nachricht an die Redaktion.

Sie sind groß geworden, das sieht man auch aus der Entfernung und ohne Teleobjektiv. "Vom Elterntier unterscheidet sich zumindest das größere Jungtier hauptsächlich durch den schwarzen, kürzeren Schnabel, während die Erwachsenen lange rote Schnäbel haben. Deutlich sieht man auch den Größenunterschied zwischen Erstgeborenem und Nesthäkchen", meint Kottal. Deutlich unterschiedlich ist auch der Tatendrang der Jungtiere. Während sich das Nesthäkchen noch wohl im Nest fühlt, merke man dem Großen an, dass es ihn oder sie langsam hinauszieht. Der ältere der jungen Störche übt seine ersten Tanzschritte. Kottal: "Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis das Nest leerer wird."

"Bei euch dauert es noch etwas länger", sagte Junker am Montagabend zu den Storch-Patinnen. Die Idee für das besondere Geschenk kam übrigens von der Oma: "Jedes Mal plagt man sich, was man den Enkeln schenken soll. Da habe ich mir gedacht, man muss sich was einfallen lassen." Und obwohl dem Nabu die Störche nicht gehören – "aber fast", wie Peter Baust betonte –, sei das eine Möglichkeit, ein besonderes Geschenk zu machen und den Naturschutz zu unterstützen. Als schönen Nebeneffekt bewerten Junker und Baust noch, dass die Störche nun "vernünftige Namen bekommen". Der ältere Storch heißt nun nämlich Laura, der jüngere Katharina.

"Gefeiert" wurden die Taufe und Patenschaft dann mit Brezeln und Brownies – nur für die Namensgeberinnen, versteht sich. Denn die Störche, die wollten sich für die Taufe gar nicht wirklich interessieren. Oder doch? Denn wie zur Feier des Tages wagte auch der kleinere der beiden erste Tanzschritte im Nest ...