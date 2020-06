Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Niedlich sind sie anzuschauen, die jungen Wildtiere, die derzeit mit ihren Müttern die Wälder und Wiesen im Landkreis erkunden. Doch warten auf sie viele Gefahren, derer sich viele Menschen gar nicht bewusst sind. Als oberste Devise gilt: Hände weg vom Jungwild! Denn sollten Menschen beim Spaziergang im Wald ein Rehkitz finden, so ist es nicht verwaist, sondern wurde von seiner Mutter mit höchster Wahrscheinlichkeit absichtlich dort gelassen. Wird es angefasst, kann es passieren, dass die Mutter ihr Junges danach aufgrund des fremdem Geruchs verstößt.

Doch nicht nur im Wald "ducken" sich die Jungtiere. Auch auf ungemähten Wiesen verstecken die Rehgeißen ihren Nachwuchs gerne. Eine Angewohnheit, die den Kitzen zum Verhängnis werden kann. Daher legen die Kreisjägervereinigung Mosbach sowie die Förster des Forstes Baden-Württemberg im Bezirk Odenwald den Landwirten ans Herz, ihre geplante Mahd zwei bis drei Tage vorher mit dem jeweiligen Jäger abzustimmen, um Unfälle zu vermeiden. "Die landwirtschaftlichen Maschinen sind groß und schnell geworden", erläutert der stellvertretende Kreisjägermeister Thomas Helfrich. "Der Landwirt hat beim Mähen gar keine Chance, ein im Gras liegendes Rehkitz zu bemerken."

Die Jäger und Förster im Neckar-Odenwald-Kreis legen der Bevölkerung ans Herz, im Wald auf den Wegen zu bleiben, Hunde an die Leine zu nehmen und auf keinen Fall junge Wildtiere anzufassen. Foto: Noemi Girgla

Erst kürzlich haben der Mosbacher Kreisjägermeister Heinz Gottmann, einer seiner Jagdkollegen und ein Landwirt aus dem Kreis die Mahd auf einer Wiese gründlich vorbereitet. Am Tag zuvor durchkämmten sie die Wiese mit einer Wärmebildkamera. Im Anschluss brachten sie alle 50 bis 60 Meter Plastiksäcke und bunte Bänder an Stöcken auf der Wiese an, deren Rascheln das Muttertier vergrämen sollte. "Das bringt die Geiß dazu, ihr Kitz aus der Wiese zu holen", erläutert Gottmann.

"Mit einem Hund ein geducktes Kitz in der Wiese finden zu wollen, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen", ergänzt Thomas Helfrich. "Die Jungtiere haben noch keinen eigenen Geruch. Daher ist die gezielte Suche mit einem Hund wenig erfolgversprechend." Der Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkamera sei nur eingeschränkt möglich, da sehr teuer, sagt Thomas Helfrich. Dennoch hat er seine eigene Drohne (wenn auch ohne Wärmebildkamera) schon zum Einsatz gebracht und ihre Nutzung mit dem Lohrbacher Flugplatz abgestimmt.

Nicht nur von großen Maschinen geht eine Gefahr für das Jungwild aus. Jeder einzelne Waldbesucher muss seinen Beitrag zum Schutz des wilden Nachwuchses leisten. "Die Bevölkerung ist im Wald mehr als willkommen", betont Udo Banspach vom ForstBW, "aber jetzt, zur Setzzeit (Aufzuchtzeit der Jungtiere, Anm. d. Red.), ist erhöhte Vorsicht geboten. Wir können nur an die Menschen appellieren, ihre Hunde an die Leine zu nehmen und auf den Wegen zu bleiben." Und sein Kollege Nils Gütle fügt hinzu: "Auch wenn ein Hund noch so gut erzogen ist, entspricht es seinem natürlichen Jagdtrieb, dem Jungwild nachzusetzen. Die Tiere haben in ihrem Alter noch keinen Fluchtinstinkt. Deshalb werden sie von ihrer Mutter auch versteckt. Wenn sie dann auf die Bedrohung reagieren und fortlaufen wollen, ist es daher meist schon zu spät."

Und Heinz Gottmann ergänzt: "Bleiben Sie beim Spaziergang auf den Wegen und stören Sie das Wild nicht in seinen Ruhezonen. Denken Sie daran, dass auch Wildtiere Ruhe brauchen, und machen Sie keinen Lärm im Wald. Lärm verscheucht das Wild und stört es in seinem Ernährungsrhythmus." "Wildtiere haben sich dem Lebensrhythmus der Menschen angepasst, sie sind vermehrt in der Dämmerung und nachts unterwegs", so Banspach. Daher weisen Förster und Jäger zusätzlich darauf hin, den Wald zur Dämmerung zu verlassen.

Ein weiteres Problem ist vermehrt in der Corona-Zeit zu beobachten. "Die Leute hatten Zeit, zu Hause auszumisten, und haben säckeweise ihren Müll im Wald abgeladen", erzählt Nils Gütle. "Gerade Jungfüchse sind neugierig, was sich in diesen Säcken befindet und reißen sie auf. Dabei besteht ein hohes Verletzungsrisiko für die Tiere, wenn sie den Müll durchstöbern." Das hat auch Heinz Gottmann festgestellt. "Ganze Wohnzimmer" und alte Autoreifen seien abgeladen worden. Aber auch nicht fachgemäß entsorgte Zäune seien an manchen Stellen im Wald zu finden. "In diesen können sich die Tiere verhaken und schwer verletzen", gibt der Kreisjägermeister zu bedenken.

Die Setzzeit dauert noch bis etwa Ende Juni an. Die Kitze werden aber weiter bis in den Herbst gesäugt und bleiben bei der Mutter, bis diese im nächsten Jahr erneut Nachwuchs bekommt. Solange heißt es auch für Jäger und Förster, höchste Aufmerksamkeit zu wahren, zu beobachten und "den Finger vermehrt gerade zu lassen".