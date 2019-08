Beim Brand in einem Gebäude der Johannes-Diakonie wurde glücklicherweise niemand verletzt. Foto: Girgla

Mosbach. (pol/rnz) Zu einem Brand kam es am Montagmittag in einem Gebäude der Johannes-Diakonie Mosbach in der Neckarburkener Straße. Nach Mitteilung der Polizei wurde die Rettungsleitstelle gegen 12.50 Uhr zunächst über eine Rauchentwicklung informiert. Wie sich herausstellte, war im Bereich einer Damenumkleide aus bisher nicht geklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich befand sich auch eine Rettungswagenbesatzung am Einsatzort. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude ausgiebig gelüftet werden und konnte währenddessen nicht betreten werden. Soweit bisher bekannt, wurde niemand verletzt.