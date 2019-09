Von Peter Lahr

Mosbach. "Wir haben kein Wort Deutsch gesprochen. Es war sehr schwer für mich", erinnert sich Kristina Taschetta an ihre Anfänge in Deutschland. Aufgewachsen im ehemaligen Jugoslawien, in der Nähe von Belgrad, zog die junge Frau nach dem Abitur nach Mailand. Dort studierte sie zwei Semester Medizin. Doch dann lernte sie den aus Sizilien stammenden Domenico kennen - und zusammen mit ihm ging es ins ferne "Germania".

"Wir kamen 1971 nach Mosbach", berichtet Kristina Taschetta. Dort trat Domenico eine Stelle bei der Firma Braukmann an - und arbeitete 45 Jahre lang in dem Betrieb. Nicht ganz so geradlinig verlief das Leben seiner (baldigen) Frau. Denn um überhaupt ein gemeinsame Wohnung mieten zu können, musste man damals noch heiraten; zumindest in Mosbach. Da das jugoslawische Abitur hier nicht anerkannt wurde, begann Taschetta, in Abendkursen fleißig zu lernen. Aus ihrem Traum, in Heidelberg Medizin zu studieren, wurde dann zwar nichts, aber rückblickend hadert sie deshalb nicht mehr mit dem Schicksal.

Bald kam mit Roberto der erste Sohn zur Welt, 1977 folgte Alessandro. "Ich wollte keine Schlüsselkinder", betont Kristina Taschetta. Trotzdem sei sie damals sehr traurig gewesen: "Die Wärme hat mir gefehlt. Ich wollte wieder zurück - oder nach Italien."

Die Wende kam, als Roberto in den Kindergarten ging. "Ich fragte, ob ich ehrenamtlich ab und zu helfen könne." Das Angebot war sehr willkommen, wurde damals doch die Tagesstätte renoviert und saniert. "Dann hat mein Leben sich umgedreht."

Durch die Kinder entwickelten sich viele neue Kontakte. Auch ins katholische Gemeindeleben brachten sich die Taschettas aktiv ein. Während Domenico die Belange der Italiener vertrat, gab Kristina Kommunionsunterricht. Die beiden Söhne ministrierten und so wurde der kalte Norden Stück um Stück zur neuen, zur zweiten Heimat. "Wir haben Feste gefeiert und laut gelacht. Wir haben zusammen gegessen und getrunken, das ist Heimat." Mittlerweile gehören fünf Enkel zur Familie.

In einem Modehaus arbeitete Kristina Taschetta später in Teilzeit. Doch als sie in Rente ging, suchte sie nach einem sozialen Projekt. Sie "erfand" deshalb vor neun Jahren die Gruppe "Mona Lisa", die sich mittlerweile zu einem selbstständigen Verein entwickelt hat. In Mosbach absolvierte Kristina Taschetta zudem eine Schulung zur Bürgermentorin. Dabei "schnupperte" sie beim Deutschen Roten Kreuz, beim Tafelladen und der Obdachlosenhilfe. So entstanden weitere Kooperationen. Die "Mona Lisas" bewirteten etwa beim Kräutermarkt auf Schloss Zwingenberg. Derzeit engagieren sie sich stark bei der jungen Partnerschaft mit der italienischen Gemeinde Rosolina.

"Rausgehen, mit anderen zusammen arbeiten, neue Ideen gemeinsam umsetzen", das ist für Kristina Taschetta der Schlüssel zur Integration; nach dem Erlernen der deutschen Sprache - Stichwort: "Deutsch ist sehr schwer. Total beherrschen tut man das nie."

Wichtig sei aber auch, dass man gemeinsam feiert. "Trinken und essen, erzählen und singen", gehörten dabei eng zusammen. Nachzulesen etwa im Mosbacher Kochbuch "Zehn Länder, zehn Frauen, zehn Menüs", das 2013 unter der Regie des Mona-Lisa-Teams entstanden ist. Dort verbindet sich Regionalität mit Lebensfreude und Integration.

Auch im Mosbacher Klostergarten engagierten sich die umtriebigen Frauen an zwei Hochbeeten. Zudem kochen sie regelmäßig mit den "Klecksen", dem Kindergarten der Johannes-Diakonie Mosbach. Der Satz "Nichts wird weggeschmissen" zeigt bereits an, dass hier schon Nachhaltigkeit gepflegt wurde, als es noch kein Modewort war.