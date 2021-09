Die kleinen Bälle rollen wieder: Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auf den Bahnen der Abenteuergolfanlage „Inputt“ in Mosbach. Nach dem überraschenden Rückzug der seitherigen Betreibergesellschaft (der Iso gGmbH) hatte man dieses Bild schon fast nicht mehr für möglich gehalten. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es geht doch: Seit Anfang August sind die Tore wieder offen, die Bahnen wieder zu bespielen, das Abenteuer wieder erlebbar. Das "Inputt", an dessen Entwicklung sich seit dem Frühjahr so viele Diskussionen, Gesprächsrunden und Weiterführungsüberlegungen entzündet haben, läuft wieder – um es mal ganz simpel auszudrücken. Gut so, findet nicht nur Interimsbetreiber Thomas Kohlhepp vom benachbarten Landgasthof "Farmer’s" – zumal es zwischenzeitlich schon danach ausgesehen hatte, dass es mit einem Weiterbetrieb der beliebten Freizeiteinrichtung trotz aller Bemühungen nichts mehr wird.

Doch der Reihe nach: Nach der überraschenden Nachricht vom ebenso überraschenden Rückzug der seitherigen Betreibergesellschaft (der Iso gGmbH) der Abenteuergolfanlage Mitte März hatte es eine Welle der Entrüstung über das Aus der Anlage gegeben. Etliche Leser der Rhein-Neckar-Zeitung brachten seinerzeit ihren Unmut öffentlich zum Ausdruck, boten aber nicht selten zugleich auch ihre Hilfe an, wenn es denn doch noch Optionen für einen Weiter- bzw. Wiederbetrieb des Inputts gäbe. Es folgten diverse Gedankenspiele und Gesprächsrunden, bei denen klar wurde, dass so manch gut gemeintes Modell schon an Formalitäten scheitert. Unter anderem ob der kniffligen Liegenschaftsverhältnisse sah es zwischenzeitlich gar danach aus, dass alle Anstrengungen für eine zeitnahe Reaktivierung ins Leere laufen.

Auf Initiative von RNZ und der Industrie- und Handelskammer Mosbach hatte man zuvor die möglichen Optionen eines Weiterbetriebs etwa unter ehrenamtlicher und/oder Vereinsregie intensiv beleuchtet, auch die Stadt Mosbach mit Oberbürgermeister Michael Jann und Sportbeauftragtem Philipp Parzer sowie die Johannes-Diakonie Mosbach in Person von Vorstand Dr. Jörg Huber brachten sich dabei immer wieder ein. Nachdem das angedachte Ehrenamtskonzept nicht zeitnah umsetzbar erschien, kam Thomas Kohlhepp als direkter Nachbar mit synergetischem Hintergrund ins Spiel. Der Gastronom verständigte sich mit Stadt und Johannes-Diakonie auf die Modalitäten für eine Übergangslösung, eine Abenteuergolfsaison von August bis Oktober konnte so für dieses Jahr doch noch realisiert werden.

Seit gut einem Monat wird nun also auf den 18 Bahnen des Inputts wieder der richtige Schwung gesucht – und regelmäßig auch gefunden. "Es läuft gut", erklärt Thomas Kohlhepp, während im Hintergrund und wie zum Beweis mehr als die Hälfte der Bahnen bespielt wird. Täglich ab 14 Uhr ist Abenteuergolfen am Stadteingang möglich, "meistens stehen schon ein paar Golfer da, wenn ich aufsperre", sagt der derzeitige Betreiber und ergänzt: "Dafür ist abends dann relativ zeitig Feierabend." Bis 18 Uhr sei bei gutem Wetter eigentlich immer ganz gut Betrieb, danach werde es schnell und spürbar ruhiger. "Ich bin ganz zufrieden", sagt Thomas Kohlhepp, 80 bis 120 Abenteuergolfer kämen an guten Wochentagen, am Sonntag schon mal bis zu 200.

Die Resonanz stimmt also, die Menschen aus der Region nehmen das besondere Freizeitangebot rege und dankbar an. "Viele vermitteln, wie sehr sie sich freuen, dass man im Inputt wieder spielen kann", berichtet Kohlhepp. Ebenso viele wollten aber auch wissen, wie es nach der Saison mit der Anlage und ihrem Betrieb weitergeht. "Die Frage kommt schon häufig. Ich kann nur antworten, dass ich es gerne weiter machen würde", erklärt der Gastronom. Auch wenn sich der erhoffte "Mitnahmeeffekt" – also das aus Golfern im Nachgang auch Gäste des Farmers werden – nur bedingt einstelle.

Lob vom Interimsbetreiber gibt’s unterdessen nicht nur für die Johannes-Diakonie, mit der er u.a. eine gute Lösung für die Pflege der Anlage gefunden habe, sondern auch für die Abenteuergolfer selbst: "Das ist absolut vorbildlich, wie sich die Gäste verhalten. Da wird kein Müll liegen gelassen, nichts."

Mit Spaß und Schmackes: So wie hier die kleine Luna haben inzwischen wieder viele Besucher des Inputts Freude am Abenteuergolf. Foto: schat

Liegen gelassen werden höchstens mal ein paar Schläge. "Ach, schreib zehn", kommentiert da ein reiferer Spieler an Bahn 18, nachdem der Ball partout nicht ins Loch rollen wollte. Mit erstaunlich viel Schmackes hatte kurz vorher die kleine Luna demonstriert, wie es geht. Ihr jüngerer Bruder Luca hatte derweil ähnlich viel Mühe wie der Senior später. "Wir sind sehr gern hier", bekräftigen die Eltern, Nicole und Sascha Huber aus Aglasterhausen. Sie sind froh, dass das große Abenteuer mit den kleinen Bällen nun wieder möglich ist: "Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht", fassen sie nach der finalen Bahn zusammen.

Die haben zu diesem Zeitpunkt die Becks noch vor sich, wenngleich sie die noch wartenden Herausforderungen auch schon kennen: "Wir waren schon des Öfteren hier und fanden es eigentlich immer gut", erzählt Kai Beck, während der Rest der Familie sich noch ums Einlochen kümmert. Den Besuch bei der Oma in Mosbach haben Marie, Emelie, Maximilian und Kai Beck mit einer Runde Abenteuergolf bereichert. "Es sind schöne Bahnen hier – und es ist gut, dass es in Mosbach ein solches Angebot gibt", resümiert das Familienoberhaupt – und macht sich an die nächste Herausforderung.

Die steht dem Inputt selbst auch wieder bevor, ungeachtet der Tatsache, dass die Rettung erst mal geglückt ist und es gerade wieder läuft. Denn schließlich muss für die nächste Saison erst noch geplant werden, unter Berücksichtigung des Umbauvorhabens auf einem Teil des Geländes. Bekanntlich wird die Johannes-Diakonie dort einen inklusiven Kindergarten errichten, die Detail-Planungen sind in Arbeit. Die Resonanz der ersten Wiedereröffnungswochen gibt diesbezüglich aber einen klaren Fingerzeig: Das Inputt wird gut angenommen, das Inputt tut Mosbach gut. Und Mosbach wäre gut beraten, alle Hebel für einen dauerhaften Weiterbetrieb der besonderen Freizeiteinrichtung in Bewegung zu setzen.