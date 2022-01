Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "War’s das schon?" So manch ein Impfling rieb sich am Donnerstag verwundert die Augen: Die Corona-Schutzimpfung war für den ein oder anderen weder schmerzhaft noch spürbar. Besonders war es aber trotzdem, denn im regionalen Impfstützpunkt in Fahrenbach wurden am Donnerstag Fünf- bis Elfjährige geimpft. Erwachsene hatten zwar Zutritt – bekamen aber keine Impfung.

"In 15 bis 20 Minuten waren alle Termine weg", berichtet Volker Noe. Er leitet den Impfstützpunkt in Fahrenbach. 150 Termine standen für Kinder zur Verfügung. Verimpft wurde der Kinderimpfstoff von Biontech. Die Nachfrage ist also groß – deshalb sei auch ein zweiter Kinderimpftag geplant. Wann der stattfindet, ist aber noch nicht bekannt. Die Krux liegt bei der Beschaffung der Impfstoffe. Die müssen Noe und sein Team nämlich über zwei Apotheken organisieren, das Land liefert keinen Impfstoff (wie es noch im Kreisimpfzentrum üblich war).

"Am Wochenende lege ich fest, wie viel Impfstoff wir brauchen", erklärt Noe. Dieser Bedarf wird dann an das Gesundheitsamt des Landkreises weitergegeben, denn bestellen darf den Impfstoff nur ein Arzt – und Noe ist keiner. Und dann beginnen zumindest bei Biontech die Probleme: "Von Moderna bekommen wir jede bestellte Menge, von Biontech um die zehn Prozent der Bestellmenge." Die Zahl der gelieferten Biontech-Dosen schwankt, etwa um 150 Dosen pro Woche. Gleichzeitig kommen immer mehr Schwangere, Stillende und Menschen unter 30 Jahren, die nicht mit Moderna, sondern mit Biontech geimpft werden.

"Im Moment können wir das noch gewährleisten." Es muss aber täglich geplant und geschaut werden, wie viel Impfstoff noch verfügbar ist. "Das alles im Blick zu haben, jedes verbrauchte Vial und jede verbrauchte Impfdose sauber einzupflegen, das ist schon ein erheblicher Aufwand", berichtet Noe von der Arbeit hinter den Kulissen.

Bei der anderen notwendigen Ressource – dem Personal – sei man sehr gut aufgestellt. "Wir können da auch noch auf viele Kräfte aus dem Kreisimpfzentrum zurückgreifen", berichtet Noe, der auch beim KIZ in verantwortlicher Position zuständig war. "Wir haben uns eingegroovt", sagt er über den Betrieb am Impfstützpunkt.

Für den Kinderimpftag musste trotzdem ein bisschen umgebaut werden: "Wir haben Kinderpflaster angeschafft, in den Impfkabinen gibt es Gummibärchen, und wir haben gemerkt, dass wir Traubenzucker brauchen", sagt Noe. Auch eine Kinderärztin war am Donnerstag vor Ort.

Andrea Horn betreibt eigentlich eine Kinderarztpraxis in Buchen, dort impft sie auch Fünf- bis Elfjährige gegen das Coronavirus. "Es gibt definitiv mehr Anfragen als Impfstoff", betont sie. Mit dem Engagement im Impfstützpunkt wolle sie auch helfen, die Praxen zu entlasten. "Ich wurde angerufen und gefragt, da habe ich zugesagt", erklärt Horn. Eine spezielle Einweisung, wie man Kinder richtig impft, habe sie ihren Kollegen aber nicht geben müssen. "Alle hier sind superfit, das sind wirklich tolle, erfahrene Kräfte."

150 Termine für Fünf- bis Elfjährige im Impfstützpunkt in Fahrenbach waren innerhalb von 20 Minuten ausgebucht. Bei der Impfung überwog bei den meisten die Freude über die Gelegenheit. Foto: Stephanie Kern

Bei den Impflingen überwiege trotz leichter Furcht vor dem Piks die Freude über die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus zu schützen. Zwar hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung nur für vorerkrankte Kinder bzw. für Kinder, die mit Risikopersonen in Kontakt sind, empfohlen, doch auch gesunde Kinder dürfen auf Wunsch der Eltern geimpft werden. "Es ist wichtig, dass die Stiko das offengelassen hat. Denn jeder – egal wie alt oder jung, gesund oder krank – hat das Recht sich und andere zu schützen."

Ein Junge habe ihr nach der Impfung erzählt, dass er es für seinen Opa gemacht habe. "Von uns Erwachsenen wird oft vergessen und übersehen, welche Ängste und Sorgen auch Kinder in Bezug auf das Coronavirus haben." Auch sie haben Ängste vor einer Ansteckung oder davor, andere anzustecken. "Da dürfen wir den Kindern nicht die Chance nehmen, sich zu schützen." Horn selbst ist eine Befürworterin auch der Kinderimpfung. "Ich habe mehr Befürchtungen bezüglich Langzeitwirkungen der Krankheit, in meinen Augen überwiegt der Schutz der Impfung." Was ihr Sorgen mache, ist, dass für die Kleinsten weiterhin keine Schutzmöglichkeit bestehe. "Das Virus geht dahin, wo die geringste Immunität ist, das muss uns bewusst sein."

Nebenan, in einem Lagerraum des Bürgerzentrums werden derweil die Spritzen mit dem Kinderimpfstoff aufgezogen. "Wir sind froh, dass wir wieder ins Team aufgenommen wurden", sagen die beiden medizinischen Fachangestellten. Bereits im Kreisimpfzentrum haben sie mitgeholfen, jetzt tun sie das wieder. "Wir sind Rentnerinnen und flexibel einsetzbar." Normalerweise tauschen die Fachangestellten während einer Schicht durch, übernehmen mal Springerdienst, mal das Aufziehen. Beim Kinderimpftag setzte man das aus – zu wichtig, dass mit dem knappen Impfstoff nichts Unvorhergesehenes passiert. Die Impflinge bekommen davon gar nichts mit. Sie müssen sich nur einer Frage stellen: Welches Pflaster darf es am Ende sein?