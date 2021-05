In 64 Hausarztpraxen im Neckar-Odenwald-Kreis wird geimpft. Einer dieser impfenden Ärzte ist Dr. Christoph Kaltenmaier, der in Aglasterhausen eine Hausarztpraxis leitet. Er berichtet über den neuen Ansturm auf Impftermine. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Region Mosbach. Christoph Kaltenmaier hat viel zu tun. Ihn für ein kurzes Gespräch ans Telefon zu bekommen – nahezu unmöglich. Neben der Leitung der Hausarztpraxis in Aglasterhausen hat Kaltenmaier seine Aufgaben als Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung und ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums in Mosbach zu erfüllen. Und dann sind die Hausärzte nun auch eingebunden in die Impfkampagne.

Kaltenmaier war einer der ersten im Kreis, der in seiner Praxis gegen das Coronavirus impfte. Das tut er immer noch. Nun ist die Priorisierung gefallen, zumindest bei den niedergelassenen Ärzten darf man sich unabhängig von den Priorisierungsgruppen zur Impfung anmelden. Schon im März sagte Kaltenmaier gegenüber der RNZ: "Wenn jemand priorisieren kann, dann wir Hausärzte. Wer soll es besser wissen, welche Patienten die Impfung am dringendsten brauchen?"

Deshalb sei die Aufhebung der Priorisierung "zum einen sehr schön". Denn der bürokratische Aufwand werde weniger. Ob jemand zu einer priorisierten Gruppe gehört, muss nun nicht mehr kontrolliert und dokumentiert werden. Aber: "Telefon und E-Mail-Konto sind maximal belastet." Denn seit der Aufhebung klingelt das Telefon in der Praxis nahezu ununterbrochen. "Jeder ruft an und will geimpft werden", so Kaltenmaier. Ein paar Hundert Namen stünden schon auf der Liste. "Es wurden durch die Aufhebung der Priorisierung Hoffnungen geweckt, aber wir haben ja nicht die großen Mengen an Impfstoff."

In der vergangenen Woche hat Kaltenmaiers Praxis etwa nur zehn (!) Dosen mit dem Impfstoff von Astra Zeneca erhalten. Andere niedergelassene Kollegen erhalten in dieser Woche gar keinen Impfstoff für Erstimpfungen. "Die Verteilung der Impfstoffe ist sicher zum Teil ein Problem." Ein gewisser Mindestsatz, darüber hätten sich die Ärzte gefreut, "das wäre schön gewesen", meint auch Kaltenmaier.

Die Impfstoffbeschaffung und -verteilung übernimmt das Bundesgesundheitsministerium. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass 2,25 Millionen Dosen des gelieferten Impfstoffs pro Woche in den Impfzentren verimpft werden. Was darüber hinaus geliefert wird, geht an die Arztpraxen. Dort werden die Impfstoffe von AstraZeneca, Johnson & Johnson und Biontech verimpft. Die Belieferung der Arztpraxen erfolgt – wie bei anderen Schutzimpfungen auch – über die Apotheken. Diese wiederum werden über die etablierten Strukturen des pharmazeutischen Großhandels beliefert. Die Verteilung von Impfstoffen und Impfzubehör an die Bundesländer erfolgt unter Berücksichtigung des jeweiligen Bevölkerungsanteils, sowie des bundeslandspezifischen Marktanteiles des jeweiligen Großhandelsunternehmen. Das kann man auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums nachlesen.

Da die Mengen stark schwanken, sieht es in Kaltenmaiers Praxis so aus: Dienstags wird Impfstoff bestellt, donnerstags bekommt er Bescheid, wie viel Impfstoff am Montag geliefert wird. Aber erst am Montag weiß Kaltenmaier, ob er auch wirklich so viel Impfstoff erhält. "Wir mussten auch schon mal 24 Leute wieder ausladen", beschreibt er seine Erfahrungen. "Es gibt zum Glück viele Menschen, die das verstehen. Es gibt aber auch andere, die sehr aggressiv reagieren, wenn sie nicht sofort einen Impftermin bekommen." Das bekommen vor allem die Mitarbeiterinnen in seiner Praxis zu spüren. Eine musste sich vorwerfen lassen, sie sei schuld, wenn derjenige an Corona sterbe. Ein Verhalten, dem die Praxis mit Regeln begegnet: So werden etwa keine neuen Patienten mehr aufgenommen. Zudem sei er auch bei den Impfungen sehr rigoros: "Der Impfstoff von Astra Zeneca wird für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Wenn diese ihn nicht möchten, müssen sie warten." Denn es gibt offiziell keine Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen Impfstoffen. "Wenn die Über-60-Jährigen ihn nicht wollen, müssen sie sich einen Termin im Impfzentrum vereinbaren."

Es zahle sich aus, dass er seine Impfliste schon seit einer ganzen Weile führe, sagt Kaltenmaier. "Dass jetzt ein richtiger Schwung kommt, war klar." Insgesamt 64 Haus-, Kinder- und Facharztpraxen impfen inzwischen im Neckar-Odenwald-Kreis. Und ständig kommen neue hinzu. Eine Entwicklung, über die der Mediziner sich freut. "Wir werden jetzt flexibler werden", verspricht er. Denn der Impfstoff von Biontech kann nun vier Wochen gelagert werden, auch in den Hausarztpraxen.

Allzu sehr sollte man sich aber nicht auf die Flexibilität verlassen. Ein Kollege aus einem anderen Kreis habe, so erzählt es Kaltenmaier, in dem Glauben, die Dosen nach und nach verabreichen zu können, eine große Menge Astra Zeneca bestellt – und erhalten. Nur: Das Mindesthaltbarkeitsdatum lag nur noch ein paar Tage in der Zukunft. Der Arzt musste alle Kräfte mobilisieren, um die Dosen noch in die Oberarme zu bringen. An der Verteilung der Impfstoffe muss also vielleicht wirklich noch gearbeitet werden...