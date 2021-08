Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Wissbegierig, präzise, streng – aber gleichzeitig charmant. Es sind starke Adjektive, mit denen Tanja Sauer von ihren Kollegen bei Hüller Hille beschrieben wird. Von ihren Azubis wird sie genauso geschätzt wie gefürchtet, von den Mitarbeitern schon einmal um ihr Know-how beneidet. "Sie war selbst noch in der Ausbildung, da kam schon mal der ein oder andere Kollege mit Detailfragen zu ihr. Sie kennt sich unheimlich gut mit unseren Maschinen, den Arbeitsabläufen in der Produktion aus", lobt Andreas Dittes.

Als Ausbilder nahm er Tanja Sauer 2014 unter seine Fittiche, brachte ihr drei Jahre lang alles bei, was man als Mechatronikerin wissen muss. Vom Bohren übers Fräsen bis hin zum Verständnis von elektrischen Schaltungen. Besonders wichtig: exaktes Messen – bis auf das Zehntausendstel eines Zentimeters genau. Seit 2020 gibt die junge Frau aus Zwingenberg nun selbst den Ton in der Lehrwerkstatt an, ist aktuell verantwortlich für 15 Azubis bei Hüller Hille.

Nach einem Jahr als einzige Frau in der Elektroabteilung und einer zweijährigen Weiterbildung in Vollzeit zur Technikerin in Mannheim – während der Zeit der großen Ungewissheit in dem Diedesheimer Traditionsunternehmen – schaffte sie den Sprung nach oben auf der Karriereleiter. "Zu Recht", betont Geschäftsführer Rolf Schmidt. "Tanja Sauer kann exzellent mit den Lehrlingen umgehen, begegnet ihnen auf Augenhöhe und bringt ihnen enorm viel bei. Sie ist eine ausgezeichnete Teamplayerin, die sehr wertvoll für unser Unternehmen ist."

Sie hilft beim Start in die Arbeitswelt

So viel Lob ist der 30-Jährigen fast schon unangenehm. Bei den Worten ihres Chefs lächelt sie leicht verlegen. Auch Bescheidenheit gehört zu ihren Attributen. "Es hat mir einfach schon immer Spaß gemacht, Wissen zu vermitteln, mit anderen gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten", erklärt sie.

Bereits während ihres zweiten Lehrjahrs betreute Tanja Sauer einen Schülerpraktikanten, zeigte ihm, auf was es als Mechatroniker bei Hüller Hille ankommt. "Handwerkliches Geschick, Begeisterung für Technik und Verständnis für komplexe Prozesse", fasst die Ausbilderin heute zusammen. "Und teamfähig sollte man sein, immer präzise und konzentriert arbeiten."

Fünf Jahre später hat Daniel Schreivogel seinen Schulabschluss längst in der Tasche, ist vom Praktikanten selbst zum Azubi bei Hüller Hille geworden. "Frau Sauer kann wirklich gut erklären, nimmt sich aber auch immer geduldig Zeit, wenn jemand mal etwas nicht sofort auf Anhieb versteht", sagt der Lehrling. Selbst den Theoriestoff aus der Berufsschule wiederhole sie regelmäßig mit ihren Schützlingen.

Anderseits könne seine Ausbilderin auch ziemlich streng sein, berichtet Daniel Schreivogel: "Sie fragt uns immer aus heiterem Himmel ab. Meistens dann, wenn wir überhaupt nicht damit rechnen. Aber das motiviert auch irgendwie, immer am Ball zu bleiben."

Tanja Sauer grinst. "Genau das ist meine Absicht", erklärt sie. "Es ist wichtig, dass bestimmte Lehrinhalte immer präsent sind. Vor allem jene Dinge, die man später im Arbeitsalltag stets anwenden muss." Auf alle sicherheitsrelevanten Aspekte lege sie deshalb besonders viel Wert in der Ausbildung.

Daniel Ebert fühlt sich bei Tanja Sauer ebenfalls gut aufgehoben. "Sie macht ihren Job als Ausbilderin wirklich gut", urteilt der Azubi im zweiten Lehrjahr. "Wir können unter ihrer Regie wirklich viele Dinge ausprobieren. Vor allem das Programmieren der Maschinen macht mir unheimlich Spaß", berichtet er.

"Man kann Wissen nur dann gut vermitteln, wenn einen die Thematik auch selbst begeistert", sagt Tanja Sauer. Die Affinität für Strom und Technik habe ihr Vater schon in früher Kindheit bei ihr geweckt. "Wir haben zusammen ständig getüftelt, zum Beispiel unseren Videorekorder erst auseinandergebaut und später – zum Glück – auch wieder erfolgreich zusammengesetzt", erinnert sie sich.

Von ihrem Vater habe sie sehr viel fürs Leben gelernt. "Und genau das ist auch mein Ziel als Ausbilderin: den jungen Menschen, die ja oft ganz blauäugig aus der Schule kommen, einen guten Start in die toughe Arbeitswelt zu ermöglichen, ihnen etwas für die nächsten 40, 50 Jahre beizubringen", sagt sie.

Einen Ausgleich zu ihrer Arbeit findet Tanja Sauer in ihren vielen Hobbys. Gerne begibt sie sich mit ihren Freunden beim Geocaching auf "Schatzsuche" im Odenwald oder löst knifflige Rätsel, um aus Escape Rooms zu entfliehen. "Das haben wir bisher siebenmal gemacht. Und immer konnten wir in der vorgegebenen Zeit entkommen", erzählt sie stolz. Präzision trainiert die 30-Jährige im Schützenverein; zweimal gewann sie bei den Vereinsmeisterschaften schon Gold.

Wenn sie mehr Lust auf mentale Action hat, widmet sie sich ihren Animes und Mangas, macht es sich beim Lesen auf der Couch gemütlich und krault dabei eine ihrer vier Katzen. Ihre Faszination für die japanischen Comics geht so weit, dass sie hin und wieder als Cosplayerin in die Rollen ihrer Helden eintaucht. Vor allem Kotetsu Kaburagi aus "Tiger and Bunny" hat es ihr angetan (siehe Foto). "Mein größter Wunsch ist es, einmal selbst nach Japan zu reisen, die Kultur, die Städte und die Landschaft persönlich kennenzulernen." Aber natürlich nicht ohne gewissenhafte Vorbereitung: Vor Kurzem hat sie angefangen, Japanisch zu lernen.