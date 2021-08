Von Caspar Oesterreich

Herr Schmidt, welchen Stellenwert hat Ausbildung bei Hüller Hille?

Die firmeninterne Ausbildung von Fachkräften ist für uns immens wichtig. Wir investieren bewusst in die Zukunft unserer Mitarbeiter von morgen. Die Azubis werden von Anfang an aktiv in unsere Prozesse einbezogen. Sie dürfen schon während der Ausbildung kleine Baugruppen für unsere Maschinen herstellen, für Service-Aufgaben zum Kunden mitfahren und dort bei Inbetriebnahmen und Wartungen mithelfen.

Wie schwer ist es, Azubis zu finden?

Aktuell leider ziemlich schwer. Dieses Jahr ist es schon sehr schwierig, da nur sehr wenige Bewerbungen kamen. Für den Ausbildungsstart im Herbst haben wir noch Stellen zu besetzen. Die Attraktivität einer Ausbildung und Beschäftigung im Maschinenbau ist sicher vielen nicht bewusst. Uns ist alles daran gelegen, unseren Azubis ein Lernen fürs Leben und nach erfolgreichem Ausbildungsende einen sicheren Arbeitsplatz bei uns im Unternehmen sowie die Chance zur Verwirklichung ihrer persönlichen Stärken zu ermöglichen.

Hintergrund Hüller Hille - die Chronik Gründungsjahr: 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim / 2019 als Hüller Hille GmbH Mitarbeiter: 180 Ausbildungsplätze: aktuell 20, davon zehn [+] Lesen Sie mehr Hüller Hille - die Chronik Gründungsjahr: 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim / 2019 als Hüller Hille GmbH Mitarbeiter: 180 Ausbildungsplätze: aktuell 20, davon zehn Mechatroniker, fünf Industriemechaniker, drei DHBW-Studenten (Studiengänge: Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen) und zwei Industriekauffrauen Produktionsfläche: 14.000 m2 aktive Maschinen im Feld: 5530, davon 65 Prozent bei Kunden in Deutschland, 20 % in Europa, 10 % in Asien und 5 % in Amerika Webseite: www.hueller-hille.com

Woran liegt es dann, dass die Bewerbungen ausbleiben? An der Corona-Pandemie, oder haben potenzielle Lehrlinge nach Insolvenz und Neuanfang noch zu wenig Vertrauen in eine positive Zukunft des Unternehmens?

Sicherlich an beidem. Der direkte Kontakt mit möglichen Azubis konnte aufgrund fehlender Ausbildungsmessen nicht aufgebaut werden; da helfen virtuelle Plattformen kaum. Das fehlende Vertrauen der Region in uns – daran arbeiten wir sowie an einer beständigen Zukunft. Wir werden bald wieder zu einem Vorzeigeunternehmen, und jeder wird stolz sein, ein Teil des Hüller-Hille-Teams zu sein. Von jungen Leuten wird oft unterschätzt, welche Karrierechancen der Maschinenbau und damit ein handwerklicher Beruf als Einstieg bieten kann.

Der Bedarf an Werkzeugmaschinen ist um rund 30 Prozent eingebrochen. Wie hat Hüller Hille die Pandemie überstanden?

Die Zeit der Pandemie nutzten wir für unsere Neuausrichtung. Prozesse wurden optimiert, neue Mitarbeiter kamen ins Team, die Arbeit an Zukunftsthemen war vorrangig. Die Zeichen sind seit Anfang des Jahres positiv. China ist für uns ein strategischer Markt; unsere Messeteilnahme dort im April war sehr wichtig. In den vergangenen Wochen konnten wir aber auch etliche Neuaufträge in Europa generieren. Die Kunden vertrauen uns wieder, der Markt gewinnt an Fahrt – und Hüller Hille ist dabei

Hilft da der seit 2019 mit im Boot sitzende Investor Visionmax? Der kommt ja schließlich aus dem Reich der Mitte.

Unser Investor gibt uns die finanzielle Stabilität, auf die wir aktuell noch angewiesen sind. Wir wollen wachsen, dazu ist Kapital notwendig. Zudem stehen in China die Zeichen viel stärker auf Wachstum als aktuell hier in Europa.

Wo sehen Sie Hüller Hille in zehn Jahren?

Da sehe ich uns wieder international im Premiumsegment der Werkzeugmaschinenhersteller positioniert. Wir fokussieren uns auf das, wofür die Marke Hüller Hille steht: hochpräzise, robuste und langlebige Bearbeitungszentren. Die Digitalisierung unserer Maschinen und Dienstleistungen im Rahmen von Industrie 4.0 ist unser Zukunftsprojekt.