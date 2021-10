Hüffenhardt. (stk) Bereits im Mai wurde im Hüffenhardter Gemeinderat emotional über den Sinn, Nutzen und vor allem die Anschaffungskosten des Bürgerbusses diskutiert, der zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt verkehrt. Im Jahr 2017 hatte sich der Gemeinderat (damals noch in anderer Besetzung) für den Bus ausgesprochen, seit 2019 ist er auch unterwegs. Im Frühsommer sollte die Gemeinde Hüffenhardt nun ihren Teil der Anschaffungskosten überweisen.

Nun gab es wieder Reibungspunkte beim Thema Bürgerbus: Der wird von Ehrenamtlichen gefahren, die sich dafür in ihrer Freizeit hinters Steuer setzen. Eine Entschädigung erfolgt bisher nicht und ist auch nicht vorgesehen. "Die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Fahrern gestaltet sich deshalb zunehmend schwierig", erklärte Rechnungsamtsleiter Stefan Salen.

Aktuell stehen dem Bus nur noch vier Fahrer zur Verfügung, deshalb musste nun auch der Fahrplan reduziert werden. Deshalb schlagen die Gemeindeverwaltungen von Haßmersheim und Hüffenhardt nun vor, eine Entschädigung, die sich in der Höhe an der Ehrenamtspauschale anlehnt, in die Satzung aufzunehmen. Angeregt wurde dies auch aus dem Kreis der Fahrer. "Wir denken, es ist ein wichtiges Zeichen der Anerkennung, denn die Fahrer bringen sich viele Stunden lang ehrenamtlich ein", gab Salen zu bedenken.

Diese Entschädigung würde Mehrkosten von 2000 Euro pro Jahr für die Gemeinde Hüffenhardt bedeuten – zusätzlich zu den rund 5000 Euro an laufenden Kosten, die Salen für ein normales Jahr ohne Lockdowns veranschlagt.

Genutzt werde der Bus am Tag von zwei bis drei Personen aus Hüffenhardt oder Kälbertshausen. Armin Hagendorn errechnete sich anhand dieser Zahlen einen eigentlichen Fahrpreis für Hüffenhardter Bürger von 17,50 Euro. "Ich möchte jetzt fragen, ob man immer mehr Geld in dieses Projekt steckt", so Hagendorn. Bernd Siegmann kritisierte die geplante finanzielle Aufwandsentschädigung, nannte sie "eine Lohnzahlung durch die Hintertür". Dabei kann ein Fahrer neben einem Sockelbetrag von 50 Euro maximal 840 Euro erhalten – dafür muss er aber auch 350 Stunden im Jahr fahren. Auf die Stunde heruntergerechnet, ergibt das 2,54 Euro.

"Für mich wird hier versucht, ein am Boden liegendes Pferd weiterzureiten", insistierte Siegmann, der auch das Vereinsmodell kritisierte. "Das war für mich von vorneherein zum Scheitern verurteilt, allein wegen der Altersstruktur der Mitglieder."

Stefan Salen stellte die Frage in den Raum, ob man nicht dabei bleiben wolle, nachdem nun auch die Anschaffungskosten von 26.000 Euro mitgetragen wurden. "Wir sollten jetzt dabei bleiben, aber wenn ein neuer Bus beschafft werden muss, dann müssen wir es noch mal im Gremium diskutieren", meinte Erhard Geörg. "Eine Fahrt eines Bürgers wird mit zehn Euro bezuschusst. Wie können wir das in Zeiten leerer Kassen vermitteln?", fragte Armin Hagendorn.

Bei der Abstimmung zeigte sich, dass noch mehr Gemeinderäte Zweifel hegen: Sechs stimmten für die Gewährung der Aufwandsentschädigung, sechs dagegen, einer enthielt sich. Somit wurde das Ansinnen abgelehnt.