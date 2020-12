Hüffenhardt. (stk) Nur wenige Punkte auf der Tagesordnung sind in Corona-Zeiten eine gute Voraussetzung, um die Sitzung eines Gemeinderats möglichst kurz zu halten. Gesagt, getan – zumindest in Hüffenhardt, wo am Donnerstagabend die Beschaffung eines Aktenverwaltungsprogramms für die Gemeindeverwaltung im Mittelpunkt stand.

Bereits im November 2019 hatte sich der Gemeinderat grundsätzlich darauf geeinigt, die weitere Digitalisierung sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der Gemeinderatsarbeit voranzutreiben. Gescheitert ist das bis jetzt (auch) an den finanziellen Ressourcen der Gemeinde. "Sowohl aus logistischen Gründen als auch aus finanziellen Erwägungen sollten nicht alle erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten zeitgleich beschafft werden", heißt es in der Vorlage. Die Mitarbeiter, die die Verfahren anwenden müssen, sollten sich Zug um Zug einarbeiten können. Die finanzielle Lage der Gemeinde lässt eine Beschaffung aller Bausteine zur weiteren Digitalisierung derzeit ohnehin nicht zu.

Die Gemeindeverwaltung war ursprünglich davon ausgegangen, dass auch die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems angesichts der Finanzlage zeitlich noch zurückgestellt werden kann bzw. muss. Nun biete allerdings die Firma Regisafe einen einmaligen Rabatt von 70 Prozent auf das Basispaket, und der laufe am 31.12. aus. Die einmaligen Kosten liegen bei 6957 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Dies bedeutet eine Ersparnis gegenüber dem Normalpreis von rund 9750 Euro. Die Softwarepflege bedingt dann jährliche Kosten von 2506 Euro.

Die Firma Regisafe hat weitere Module im Angebot, zum Beispiel kommunaler Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem, Bauverwaltung und weiteres. Für diese Module wird kein Rabatt angeboten. Eine Beschaffung zu einem späteren Zeitpunkt ist jederzeit möglich. Bezüglich des Ratsinformationssystems ist die Gemeinde dann aber auch nicht an das Produkt der Firma Regisafe gebunden.

Aus dem Gemeinderat kam dann noch der kurzfristige Hinweis, dass die Firma die Rabattaktion bis 30. Juni verlängert habe. Da sich das aber im Rahmen der Sitzung nicht verifizieren ließ und man den Rabatt nicht verpassen wollte, wurde dem Beschlussvorschlag zugestimmt. Die Vergabe an die Firma Regisafe wurde beschlossen – falls die Rabattaktion verlängert wird, soll aber ein Vergleichsangebot beim Rechenzentrum eingeholt werden.

Kritik gab es an einem Bauantrag. Zum wiederholten Male war es so, dass der Antrag eingereicht wurde, nachdem der Bau schon ausgeführt worden ist. Ein Vorgehen, über das im Gemeinderat schon oft diskutiert wurde. Dementsprechend wurde der Aufbau einer Gaube an einem Haus in Kälbertshausen von den Gemeinderäten abgelehnt.