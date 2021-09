Ab dem 1. Januar werden wohl alle Mitarbeitenden des Pflegezentrums in Hüffenhardt nach TvÖD beschäftigt, darauf einigten sich Gewerkschaft und Betreiber. Foto: Stephanie Kern

Hüffenhardt. (stk) Im Mai machten die Mitarbeitenden im Pflegezentrum von Hüffenhardt mit einer "aktiven Mittagspause" auf sich aufmerksam. Ziel der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi war es, die Anwendung des TVöD wieder eins zu eins herzustellen, nachdem das Pflegezentrum Hüffenhardt durch den Verkauf durch die Neckar-Odenwald-Kliniken an Domus Cura aus der Tarifbindung an den öffentlichen Dienst herausgefallen war. "Unsere Forderungen sind Anbindung an den Tarifvertrag für alle Beschäftigten, eine Prämie für das Einspringen aus dem Frei und zusätzliche drei Tage Urlaub", sagte Arne Gailing, Gewerkschaftssekretär bei Verdi Heilbronn-Franken, damals.

Nun vermeldet Verdi mittels Pressemitteilung einen "Durchbruch bei den Tarifverhandlungen". Gailing: "Wir freuen uns, in Sachen Tarifvertrag eine Einigung mit dem Arbeitgeber erzielt zu haben. Ab dem 1. Januar gilt der TVöD wieder für alle, inklusive der Auszubildenden. Beschäftigte, die bereits vor dem Betriebsübergang im Pflegezentrum Hüffenhardt beschäftigt waren, erhalten den TVöD sogar lückenlos." Zusätzlich werde es eine "Einspringprämie" geben und die Beschäftigten bekommen ein jährliches Urlaubsgeld (500 Euro). Tarifverhandlungen seien immer ein Kompromiss, betont Gailing. "Wir konnten zwar die meisten unserer Forderungen durchsetzen, doch mussten wir auch Zugeständnisse beim Krankengeldzuschuss in Kauf nehmen. Auch die Forderung nach drei zusätzlichen Urlaubstagen konnten wir nicht durchsetzen."

Die Pressestelle von Domus Cura bestätigt eine Einigung mit der Gewerkschaft: "Am 3. August fand ein Treffen zwischen dem Betriebsrat, Verdi-Vertretern und Domus Cura statt. Tatsächlich kam es dabei zu einer Einigung zwischen allen Partien. Einen unterschriebenen Tarifvertrag gibt es allerdings noch nicht, nur ein Eckpunkt-Papier, auf das sich die Parteien geeinigt haben." Dieses werde voraussichtlich ab 1. Januar 2022 in einen Tarifvertrag münden, lautet die vorsichtigere Formulierung von Domus Cura. "Bis dato gibt es also keinen unterschriebenen Vertrag. Allerdings können auch wir festhalten: Die Pfeiler für einen Tarifvertrag stehen", so der Wortlaut der Stellungnahme.

Eine wichtige Voraussetzung für die Einigung war aus Arbeitgebersicht, dass Pflegesatzverhandlungen anstehen. Die Mehrkosten durch die eingeführten Tariflöhne werden in die Pflegesatzverhandlungen eingehen. Gleichzeitig konnten wir sicherstellen, dass wir im regionalen Vergleich weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Damit seien die Rahmenbedingungen für eine Einigung geschaffen.

Auch Domus Cura zieht eine positive Bilanz bezüglich der gelaufenen Verhandlungen: "Der Betriebsrat zeigte Entgegenkommen hinsichtlich der Flexibilisierung von Arbeitsabläufen. So wurde die Beschränkung von Wochendiensten von 24 im Jahr auf 30 angehoben. Die Karenzzeit von 45 Minuten jeweils bei Schichtbeginn und Schichtende entfällt", beschreibt die Pressestelle das Erreichte. Karenzzeit meint hier die bezahlte Arbeitszeit, die den Mitarbeitenden zum Beispiel für das Umziehen zur Verfügung steht. In einigen Punkten ging Domus Cura laut eigener Aussage sogar über die Verdi-Forderungen hinaus: Das Urlaubsgeld wird es in Zukunft für alle Mitarbeiter geben, nicht nur für Verdi-Mitglieder.

"Die Notwendigkeit einer angemessenen Bezahlung im Pflegebereich ist für uns als Betreiber unbestritten; dafür kann auch die Einführung von Tariflöhnen sinnvoll und hilfreich sein. Allerdings ist es ein Leichtes, diese Forderung zu stellen, wenn man die Machbarkeit und die Voraussetzungen nicht zu verantworten hat. Als Betreiber suchen wir hier eine Balance zwischen unterschiedlichen Forderungen – die der Mitarbeiter ebenso wie die der Angehörigen", heißt es in der Stellungnahme des Betreibers weiter. Gleichzeitig werde weiterhin ein wirtschaftlich ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Dies sei im Pflegezentrum Hüffenhardt nach wie vor nicht der Fall. "Dessen unbenommen begrüßt auch Domus Cura die Einigung, die an dieser Stelle erreicht wurde, als ausgewogenen Kompromiss."

Auch der Gewerkschaftsvertreter ist zufrieden: "Dank der Aktionsbereitschaft und ausdauernden Hartnäckigkeit der Beschäftigten konnten wir den Arbeitgeber davon überzeugen, Verhandlungen mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns mit den Kolleginnen und Kollegen in Hüffenhardt und würden uns wünschen, dass mehr Beschäftigte in den Gesundheitsberufen diesem guten Beispiel in Hüffenhardt folgen", sagt Arne Gailing. Die Aufwertung dieser Berufe sei längst überfällig. "Die Bedingungen werden sich nicht verbessern, wenn es die Beschäftigten nicht zusammen mit der Gewerkschaft vehement einfordern", gibt Gailing sich weiterhin kämpferisch.