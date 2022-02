Noch unbebaut: Ausführlich erörtert wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hüffenhardt, wie man die weitere Bebauung des Gebiets „Hälde“ in Kälbertshausen gestalten will. Foto: Dorothea Damm

Von Dorothea Damm

Hüffenhardt. Sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. In öffentlicher Sitzung berieten die Gemeinderäte in Hüffenhardt einmal mehr, wie das geplante Neubaugebiet am Kirschenrain in Kälbertshausen gestaltet werden soll.

Dabei ging es vor allem um die Frage, wie die Nachfrage nach modernem Wohnen in Mehrfamilienhäusern in Einklang mit der Umgebung in Hanglage gebracht werden kann. Mehrere mögliche Varianten wurden dem Gemeinderat vonseiten der Verwaltung vorgeschlagen. Neben einer Lösung mit nur vier Einfamilienhäusern mit recht großen umgebenden Grünflächen wurde eine Variante mit zwei größeren und massiven Wohnbebauungen vorgestellt. Bei dieser Variante wäre zwar viel Wohnraum entstanden, da in den Komplexen eine Vielzahl von Wohnungen möglich wären. Allerdings wurde auch deutlich, dass – vom Tal aus gesehen – die Bebauung wuchtig und dominant wirken würde. Am Ende bevorzugten Verwaltung und Gemeinderat gleichermaßen eine Bebauung, die beide Varianten in Einklang bringen will.

Entstehen soll demnach eine Verlängerung der Straße am Kirschenrain und eine Bebauung mit zwei Einfamilienhäusern im oberen Bereich des Grundstücks sowie eine Lösung mit Mehrfamilienhäusern recht und links der Straße. "Dadurch erreichen wir, dass sowohl Wohneinheiten mit Wohnungen angeboten werden können als auch klassische, frei stehende Einfamilienhäuser", betonte Bürgermeister Walter Neff.

Um möglichst flexibel zu sein, wurde vonseiten des Gemeinderats angeregt, im unteren Bereich des Grundstücks jeweils zwei Hausanschlüsse zu planen, die es bei entsprechender Nachfrage auch erlauben, statt je eines großen Gebäudes zwei kleinere voneinander getrennte Bauprojekte zu verwirklichen. Auch die Entwässerung des Geländes sowie die Zufahrt zu den nebenliegenden Wiesen wurden im Gemeinderat besprochen und Lösungen gefunden. Im Wesentlichen ging es dabei darum, einen Entwässerungsgraben so umzusetzen, dass alle Anrainer ihre Grundstücke weiter unproblematisch erreichen können. Einer entsprechenden Teiländerung des bereits länger vorliegenden Bebauungsplans des Gebiets "Hälde" wurde vom Gemeinderat zugestimmt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte Ortsbaumeister Hahn die in den Ortsteilen anstehenden Sanierungsarbeiten vor. Neben vielen Straßenrissen, Gehwegabsenkungen oder beschädigten Randsteinen fanden auch die Feldwege im gesamten Gebiet der Gemeinde Beachtung. Insgesamt 135.000 Euro wird Hüffenhardt im kommenden Jahr in die Straßen- und Wegeunterhaltung investieren.

Bevor Bürgermeister Neff, die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse zur Jagd, Personalfragen oder der Vermietung einer gemeindeeigenen Wohnung bekannt gab, stimmte der Gemeinderat der Errichtung eines Notstromaggregates auf der Gemarkung Hüffenhardts zu. Dieses soll im Falle eines Blackouts genutzt werden, um die bestehenden Anlagen bei Bedarf schneller wieder in Betrieb nehmen zu können. Das entsprechende Containergebäude wird dabei auf dem Flurstück 10.764 in über 100 Metern Entfernung zur nächsten Wohnbebauung entstehen, weshalb auch bei Inbetriebnahme nicht mit einer Lärmbelästigung von angrenzenden Anwohnern zu rechnen sei.

Abschließend gab Bürgermeister Walter Neff bekannt, dass der Landkreis der Gemeinde Hüffenhardt weiterhin ins Stammbuch schreibt, die Finanzen der Gemeinde zu konsolidieren. Dies müsse auch eventuell durch eine Erhöhung der Entgelte erreicht werden, wo dies eben noch möglich sei. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Passagen enthält. Die genauen Informationen des Landkreises zum Haushalt in Hüffenhardt gehen allen Gemeinderäten in den kommenden Tagen schriftlich zu. Ziel müsse es in jedem Fall sein, so Neff, den Abbau des gemeindlichen Vermögens zu stoppen.

Am Freitag, 25. März, plant die Gemeinde eine Einwohnerversammlung, die dank der dann wahrscheinlich weniger restriktiven Coronamaßnahmen wohl wie geplant stattfinden kann. Außerdem soll es einen Informationsabend zum Naturkindergarten geben. Vonseiten der Gemeinderäte wurde ein mobiler Fahrradständer an den Markttagen vorgeschlagen, was von der Verwaltung wohl unkompliziert umgesetzt werden kann. Über die recht zahlreich am Waldrand parkenden Lastwagen soll in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen beraten werden.