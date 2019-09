Hüffenhardt. (ar/nak) Die Zukunft des Wohn- und Pflegezentrums in Hüffenhardt sorgt wieder einmal für reichlich Gesprächsstoff. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend berichtete Bürgermeister Walter Neff von einer aktuellen Versammlung der Mitarbeiter(innen) des Altenheims.

Die Belegschaft wurde dabei nach Informationen der RNZ darüber unterrichtet, dass die Gespräche mit dem möglichen Betreiber "Domus Cura" auf einem guten Weg seien. Jedoch gibt es wohl noch Details zu klären, weshalb die Verhandlungen noch laufen.

Das Landratsamt betonte am Freitag, dass noch nichts endgültig in trockenen Tüchern sei. In der kommenden Sitzung des Kreistags Mitte Oktober soll über die Thematik beraten werden. Schließlich wollen sich die Neckar-Odenwald-Kliniken von ihrem Wohn- und Pflegezentrum in Hüffenhardt trennen.

Nachdem die "Convivo Unternehmensgruppe" aus Bremen als künftiger Betreiber absprang, bestätigte das Unternehmen "Domus Cura" gegenüber der RNZ sein Interesse, das Altenheim betreiben zu wollen.