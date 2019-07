Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Vor der Sommerpause sind die Tagesordnungen der Gemeinderatssitzungen vollgepackt - das war auch in Hüffenhardt nicht anders. Ganze 17 Tagesordnungspunkte hatten die Räte auf ihrem Zettel. Und die Themen reichten von Bauantrag bis Straßenlampen.

Den Anfang machte aber die von der Verwaltung vorgeschlagene Zusammenarbeit mit der Gemeinde Obrigheim - zumindest was die Waldarbeit betrifft. "Aus Gründen der Arbeitssicherheit sollen Forstwirte nicht allein im Wald arbeiten. Ziel der Vereinbarung ist daher die gegenseitige Personalunterstützung im Bereich des Forstes, um beide gemeindlichen Forstbetriebe aufrechtzuerhalten und die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten", zitierte Bürgermeister Walter Neff aus der Vorlage. Dem Vorschlag konnten die Räte folgen und stimmten dem Kooperationsvertrag zu.

(Immer) noch keine Lösung gibt es für die Umrüstung der Straßenlampen "Alte Kanzlei" in Kälbertshausen. Im Mai stimmten die Gemeinderäte der Auftragsvergabe an die Netze BW zu, mit Ausnahme der Umrüstung der Leuchten "Alte Kanzlei" in der Lindenstraße und weiteren einmündenden Straßen im Ortsteil. Hier hatte die Verwaltung auf Vorschlag des Fachberaters den kompletten Ersatz des Lampenkopfes durch Leuchten der Marke "Schreder Alma" vorgeschlagen, da eine Umrüstung nach Meinung des Fachberaters nicht möglich sei. Einige Gemeinderäte wiesen damals auf eine Umrüstung von Leuchten des gleichen Fabrikats in einer Nachbargemeinde hin. Die Verwaltung sollte daraufhin technische Machbarkeit und Kosten prüfen. Das Ergebnis: Der komplette Ersatz der Leuchten mit dem Modell Schreder Alma kostet zwar etwas mehr (1150 Euro pro Leuchte), es gibt im Gegenzug aber auch zehn Jahre Gewährleistung auf die Komplettleuchte und der Austausch wird mit 20 % der Kosten gefördert. Für den Umrüstsatz gibt es keine Förderung und eine Gewährleistung über zwei Jahre, die Kosten belaufen sich pro Kopf auf 720 Euro. Dazu sei der Montageaufwand höher und die Lampe störungsanfälliger. Die Verwaltung schlug deshalb Variante 1 - also den Austausch - vor. Die Gemeinderäte wollten sich aber nicht festlegen und beschlossen, dass nun zwei Musterleuchten aufgehängt und in der Septembersitzung entschieden werden soll(en).

Die Wohnumfeldmaßnahme in der Bohnengasse wurde zwar verschoben. Gebaut wird dort aber gerade trotzdem: Es wird eine Gasleitung verlegt, ebenso wie in der Reisengasse. In diesem Zuge möchte die Netze BW die Verkabelung für die Straßenlaternen mit verlegen. Deshalb musste der Gemeinderat entscheiden, welche Straßenlaternen dort einmal stehen sollen. In der Bohnengasse entschied man sich für eine Mischlösung aus (günstigerer) Siteco- und (teurerer) Begaleuchte, in der Reisengasse kommt das Licht in Zukunft aus Begaleuchten (13.369 Euro).

Nach den Kommunalwahlen Ende Mai musste sich auch der Ortschaftsrat Kälbertshausen neu konstituieren und sollte einen Vorschlag zur Besetzung des Amtes des Ortsvorstehers an den Gemeinderat machen. Zwei Bewerber standen zur Wahl, Erhard Geörg und Armin Hagendorn. Nachdem in Wahl und Stichwahl jeweils drei Stimmen auf jeden der beiden Bewerber entfielen, wurde ein Losentscheid getroffen. Das Los fiel auf den Bewerber Geörg. Danach meldete sich ein Mitglied des Ortschaftsrats und wies darauf hin, dass in der zuvor vorgenommenen Verpflichtung der neu- bzw. wiedergewählten Ortschaftsräte Erhard Geörg selbst nicht verpflichtet worden war, die Wahl sei somit ungültig und müsse wiederholt werden. Die Verpflichtung wurde nachgeholt und es wurde erneut gewählt, da niemand diese (wie sich herausstellen sollte falsche) Folgerung infrage stellte. Bei der zweiten Wahl kam es erneut sowohl bei der Wahl als auch bei der anschließenden Stichwahl zu einem Patt. Erneut wurde gelost, diesmal fiel das Los auf den Bewerber Hagendorn.

Am nächsten Tag wurde die Rechtsaufsichtsbehörde um eine Stellungnahme gebeten, da die Verwaltung der Meinung war, die Verpflichtung der Räte habe lediglich deklaratorische Wirkung und die erste Wahl sei gültig gewesen. Diese Rechtsauffassung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde (dem Landratsamt im Neckar-Odenwald Kreis) umgehend bestätigt, der Ortschaftsrat wurde schriftlich informiert.

Ortsvorsteher Geörg legte Widerspruch gegen die nicht rechtmäßige Wiederholungswahl ein. Die erste Wahl, bei der er selbst per Losentscheid für den Vorschlag an den Gemeinderat bestimmt wurde, war gültig. Der Ortschaftsrat hielt den Widerspruch Geörgs in einer extra anberaumten Sitzung allerdings für nicht gerechtfertigt.

Nun muss die Rechtsaufsichtsbehörde final über die Wahl des Ortsvorstehers entscheiden, bis Ende August ist mit einem Ergebnis zu rechnen. Bereits nach der Kommunalwahl 2014 gab es bei der Wahl zum Ortsvorsteher in Kälbertshausen Uneinigkeit. Damals entschied der Gemeinderat, dass (nachdem Hans-Martin Luckhaupt gelost worden war) nochmals gewählt werden muss. Das (zweite) Los fiel damals auf Erhard Geörg.