Hüffenhardt. (nak) In der jüngsten Sitzung des Hüffenhardter Gemeinderats am vergangenen Donnerstagabend wollte ein Bürger wissen, warum der Einsatz des Bürgerbusses während der Haßmersheimer Kerwe nicht auch im Hüffenhardter Amtsblatt kundgetan worden sei. "Dies war in der Tat ein Versehen", entschuldigte sich Bürgermeister Walter Neff. Sollte der Bürgerbus wieder im Einsatz sein, werde dies im Hüffenhardter Amtsblatt abgedruckt werden.

Im Folgenden hatte das Gremium über die Übertragung der Bildung eines Gutachterausschusses sowie dessen Aufgaben an die Stadt Mosbach zu entscheiden. Die Räte taten sich mit der Übertragung schwer, besonders, da in den vergangenen Jahren keine Gutachten in Hüffenhardt angefallen waren und Anfragen an private Gutachter verwiesen wurden. Gemeinderat Bernd Siegmann meinte gar, man gebe "ein Instrument der Gemeinde aus der Hand", und könne über die Bodenwerte nicht mehr selbst bestimmen. Auch Oliver Hohenhausen und Armin Hagedorn erschloss sich der Sinn der Zusammenlegung nicht. "Es ist alternativlos, auch weil wir einen Gutachterausschuss bilden müssen", machte Neff deutlich. So votierte das Gremium bei einer Gegenstimme für die Übertragung. Armin Hagedorn schlug ein rollierendes System der Gutachter aus den 27 Landkreisgemeinden vor.

Die Erneuerung und Erweiterung der Hausalarmanlage der Grundschule Hüffenhardt wurde einstimmig beschlossen. Die Brandmelde- sowie die Lautsprecheranlage sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Es gib zu wenig Brandmelder, und diese sind veraltet. Die Lautsprechanlage funktioniert gar nicht mehr. Für 23.057 Euro wird nun eine neue Brandmelde- sowie Lautsprecheranlage angeschafft. Deren Unterbringung in einem feuergeschützten Raum erfordert Umbauten in der Schule. Diese sind in dem Betrag von 23.057 Euro nicht enthalten. Im Haushalt 2019 sind lediglich 16.700 Euro für eine neue Brandmeldeanlage eingestellt. Um Synergieeffekte zu nutzen, empfahl die Verwaltung die Umsetzung der gesamten Maßnahme. Hierzu soll Geld aus den im Haushalt eingestellten 35.000 Euro für den Medienentwicklungsplan verwendet werden, da für diesen im laufenden Jahr keine Mittel anfallen. Im Folgejahr müssen diese Gelder erneut eingestellt werden.

Für Diskussion sorgte die geplante Errichtung eines Parkplatzes in der Staugasse. Der Vergabe an den günstigsten Bieter, die Firma Meny Bau, zum Preis von 133.878 Euro, konnten sich nur acht Räte anschließen. Zwei stimmten dagegen, ein Gemeinderat enthielt sich. Oliver Hohenhausen sah in der Maßnahme eine "Geldverschwendung". Auch Armin Hagedorn und Bernd Siegman wünschten sich eine andere Lösung. "Ideen, wie es besser geht, gibt es", so Hagedorn. Bürgermeister Walter Neff wies darauf hin, dass sich das Vorgänger-Gremium für den Bau der Parkplätze ausgesprochen habe und die 14 Parkplätze gebraucht würden. Zudem müsse man sich entscheiden, da bei Nichteinhalten der Ausschreibung Regressansprüche seitens der Bieter geltend gemacht werden könnten. In der nun anstehenden Klausurtagung will man sich nun aber noch einmal mit der baulichen Ausführung befassen, um mögliche Verbesserungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit zu finden. Auch wenn der Auftrag mit dem Beschluss nun vergeben ist.

Mehrheitlich bei einer Enthaltung lehnte das Gremium ein Angebot der Netze-BW GmbH über eine Beteiligungsmöglichkeit in Form von Anteilskäufen ab. Die Gemeinde hätte für einen Mindestbetrag von 200.000 Euro Anteile erwerben können. "Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass ein Mindestbetrag von 200.000 Euro für unsere Gemeinde zu hoch und damit der Erwerb von Kommanditanteilen nicht interessant ist", so Neff. Dies sahen die Räte ebenso.