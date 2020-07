Die Kinderbetreuung war ein großes Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hüffenhardt am Donnerstagabend. Laut Planungen werden die Plätze im kommenden Kindergartenjahr nicht reichen, dafür wurde ein Lösungsvorschlag erarbeitet. Archiv-Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. "Es ist unser umfangreichster Tagesordnungspunkt", so kündigte Karin Ernst, Hauptamtsleiterin der Gemeinde Hüffenhardt, den Punkt Bildung und Betreuung an. Denn die Gemeinderäte sollten am Donnerstagabend nicht nur darüber entscheiden, ob der Elternbeitrag für den Kindergarten für die Zeit der Corona-Schließungen erlassen werden soll, es ging auch um die Kindergartenbedarfsplanung und die Erhöhung der Beiträge ab September. Über alle drei Punkte diskutierten die Räte ausführlich.

Zuerst stellte Karin Ernst die Bedarfsplanung der Kinderbetreuung vor. In Hüffenhardt und Kälbertshausen gibt es zusammen 75 Kindergartenplätze und 20 Plätze für Unter-Dreijährige. Daneben gibt es eine Tagesmutter im Ort. Die Plätze im evangelischen Kindergarten reichen aber für das kommende Kindergartenjahr nicht aus. Acht Plätze fehlen aktuell. "Leider wird sich das auch in den zwei folgenden Jahren so darstellen", sagte Karin Ernst. Rein rechnerisch fehlen elf Plätze für das Jahr 2020/21, es besteht aber ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Und den muss die Kommune umsetzen. In der Kindergartenkuratoriumssitzung wurde deshalb ein Lösungsvorschlag erarbeitet.

Drei Kinder, die im Juli 2021 aus den U3-Gruppen in die Ü3-Gruppen wechseln würden, bleiben bis zu den Sommerferien in der U3-Gruppe. Vier Kinder, die für den Zeitraum Januar/Februar 2021 angemeldet wurden, können definitiv keinen Platz erhalten. Die Eltern sollen angesprochen und auf die Tagesmutter verwiesen werden – die Mehrkosten der Betreuung gegenüber der im Kindergarten würde dann die Gemeinde tragen. Für Juni 2021 sind zwei weitere Kinder ab drei Jahren angemeldet. Die Eltern sollen gebeten werden, bis nach den Sommerferien zu warten. "Man sieht, es ist eng, aber mit etwas Jonglieren und Wartezeiten können wir es gerade noch bewältigen", lautete Bürgermeister Walter Neffs Fazit.

Ralf Prior wollte wissen, ob bei der Kindergartenbedarfsplanung und einer mittleren Geburtenzahl von 18 Kindern pro Kindergartenjahr schon einberechnet wurde, dass auch weiteres Bauland ausgewiesen werden soll. "Es ist richtig: Künftige Bauplätze belasten die Infrastruktureinrichtungen wie den Kindergarten weiter", sagte Karin Ernst. "Wir müssen uns ernsthaft unterhalten", forderte Ralf Prior. Denn wenn man Bauland ausweise, müsse man auch die Infrastruktur ausbauen. Auch Armin Hagedorn wollte wissen, ob es Planungen für eine Erweiterung des Kindergartens gebe. "Nichts Konkretes", meinte Neff. Dies sei aber ein Diskussionsthema für das Gremium.

Wie in vielen anderen Gemeinden, musste auch der Hüffenhardter Gemeinderat dem Erlass der Kindergarten-Gebühren zustimmen. Die Ausfälle belaufen sich laut Rechnung der Gemeinde auf etwa 29.826 Euro. Oliver Hohenhausen betonte aber, dass man auch die Beiträge für die Eltern erlassen solle, die zu Beginn der Pandemie die Notbetreuung in Anspruch genommen hätten. "Die anfängliche Notbetreuung war für Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die haben wir beklatscht, wollen wir es dabei bewenden lassen? Jetzt hätten wir die Chance, sie auch finanziell zu entlasten", sagte er. Zu den rund 30.000 Euro Ausfall aus der Betreuung im Kindergarten kommen noch 2648 Euro Ausfall aus der Grundschulkinderbetreuung. Dass die Beiträge für die Zeit der Schließung erlassen werden sollen, darüber bestand Einigkeit. Bei Stimmengleichheit (fünf Räte stimmten dafür, fünf dagegen) wurde abgelehnt, den Eltern der ersten Notbetreuungsrunde die Beiträge ebenfalls zu erlassen.

Mehrheitlich angenommen wurde (auch nach Diskussion) die Erhöhung der Kindergartenbeiträge um 1,9 Prozent ab dem 1. September. Auch hier sprach sich Oliver Hohenhausen deutlich gegen den Vorschlag der Verwaltung aus. "Wir hatten in den vergangenen acht Jahren eine Steigerung der Kindergarten-Gebühren um 44 Prozent. Wo sonst haben wir in den vergangenen Jahren die Gebühren sonst so massiv erhöht?" Bürgermeister Neff betonte, dass man mit der moderaten Erhöhung um 1,9 Prozent (die von Gemeinde- und Städtetag so empfohlen wurde) noch nicht einmal die realen Kostensteigerungen weitergebe.

"Ich halte die Steigerung für maßvoll", sagte Neff. "Man muss den Gesamtkontext sehen", meinte Armin Hagendorn. Es würden in den kommenden Jahren durch eventuelle Vergrößerungen auch Kosten auf die Gemeinde zukommen. "Da sollten wir den Eltern eine moderate Erhöhung zumuten können." Die Erhöhungen bewegen sich zwischen einem und zwölf Euro – je nach Konstellation und Betreuungsform.