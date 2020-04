Durch den Verkauf von Baugrundstücken will Hüffenhardt Geld für die Gemeindekasse generieren. Im Bild eine aktuelle Baustelle neben dem Kindergarten von Hüffenhardt. Auch für Kälbertshausen gebe es bereits Anfragen von potenziellen Bauherren, erklärte Bürgermeister Neff in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend auf Nachfrage. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Hüffenhardt. Vielleicht lag es an Lenins 150. Geburtstag? Am Mittwochabend vollzogen die Hüffenhardter Gemeinderäte eine kleine Revolution in der Sicherheitsabstand bietenden Mehrzweckhalle. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sah nämlich vor, über den Haushaltsplan für 2020 inklusive der Erhöhung der beiden Grundsteuern von 350 auf 390 Prozent abzustimmen.

Nach den Ausführungen des Kämmerers Christian Holzer entwickelte sich aber eine kontroverse Diskussion. Darin signalisierten einige Gemeinderäte, die Erhöhung verursache ihnen "Bauchschmerzen". Sie sei derzeit das falsche Signal, das zudem mit einem Erlös von 30.000 Euro nur "eine Tropfen auf den heißen Stein" wäre.

Schließlich ließ Bürgermeister Walter Neff getrennt über diese beiden Punkte abstimmen. Dabei erhielt der Haushaltsplan bei einer Gegenstimme eine mehrheitliche Zustimmung. Die Erhöhung der Grundsteuern lehnten die Räte dagegen mit der knappest möglichen Mehrheit von sieben zu sechs Stimmen ab.

"Der Haushaltsplan ist alles andere als erfreulich", hatte Bürgermeister Neff das 5,5 Millionen Euro umfassende Zahlenwerk bewertet. Bereits im Januar, also schon vor der Corona-Krise, habe sich eine schlechte finanzielle Entwicklung angekündigt. Einerseits fielen Steuereinnahmen weg, andererseits wurde die Kreisumlage erhöht. In der Folge traf man sich nicht nur mit der Kommunalaufsicht. In einer vorbereitenden Klausursitzung habe man zudem viele Wunsch-Objekte streichen müssen.

"Es ist sicherlich kein günstiger Zeitpunkt für eine Steuererhöhung", räumte Neff ein. Gleichwohl sah er in der Erhöhung der Grundsteuern ein probates Mittel, um immerhin etwas Geld in die Gemeindekasse zu bringen. Diesem Ziel diene auch die weitere Erschließung von Baugebieten – etwa beim Kindergarten in Hüffenhardt (Ecke Brühlgasse/Mühlweg) oder in Kälbertshausen. Nur so lasse sich eine Kreditaufnahme vermeiden.

"Der Haushalt ist die Königsdisziplin des Gemeinderats", unterstrich Kämmerer Christian Holzer in seiner letzten Sitzung in dieser Funktion. "Wir mussten eine Vielzahl von Projekten streichen. Dennoch investieren wir in die Zukunft", lautete sein Fazit. Die Eckdaten des Haushaltsplans erläuterte er kenntnis- und detailreich.

Man komme zwar um eine Kreditaufnahme herum, doch müsse man 180.000 Euro aus liquiden Mitteln entnehmen; etwa um Tilgungszahlungen in Höhe von 65.000 Euro zu tätigen. Gleichwohl könne man die Pro-Kopf-Verschuldung von 223 auf 186 Euro zum Ende des Jahres abbauen. "Es sind alles Planzahlen", warnte der Kämmerer vor verfrühtem Optimismus. Auch mittelfristig müsse man vorsichtig planen.

"Wir sind auf jede Art von Einnahmen angewiesen", verteidigte Bürgermeister Walter Neff die vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuern. Nicht gelten lassen wollte er auch Kritik einzelner Gemeinderäte am zähen Informationsfluss. Die aktuellen Zahlen der Tischvorlage seien zwar erst am Vorabend zusammengestellt worden. Doch im Großen und Ganzen liege der Haushaltsplan den Räten bereits seit vier Wochen vor. Wenn die Corona-Krise nicht dazwischengekommen wäre, hätte er bereits im März über den Haushalt abstimmen lassen wollen.

Fragen der Räte betrafen die von Bürgern angeregten Nachbesserungen bei der neuen LED-Straßenbeleuchtung, die nun zu Mehrkosten führten. Nach den Corona-bedingten Absagen durch die Feuerwehren plane die Gemeinde, den Maibaum "mit maschinellem Einsatz eines Unternehmens" aufzustellen. Ausgesetzt – aber nicht erlassen – würden die Kindergartengebühren für Mai sowie jene für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule. Mit einem Dank verabschiedet Bürgermeister Neff Kämmerer Christian Holzer. Am 1. Juli trete ein Nachfolger im Rechnungsamt an. Bis dahin führten die jetzigen Mitarbeiter die Arbeit auf geringfügiger Basis weiter.