Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Wie langwierig Infrastrukturprojekte sind, wurde in der jüngsten Sitzung des Hüffenhardter Gemeinderats deutlich. Gleich zwei große Projekte, die das Thema Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt stellen, stehen in der Gemeinde in den kommenden Jahren an. Einerseits soll Hüffenhardt Endpunkt einer Gasleitung von "terranets BW" werden, andererseits soll in Kälbertshausen das Herz des Wasserzweckverbands Wasserversorgungsgruppe Mühlbach schlagen.

Das Gasnetz müsse man ausbauen, weil sich abzeichne, dass sich der Bedarf in den kommenden Jahren steigern werde, sagte die zuständige Projektleiterin von "terranets BW", Maren Raubenheimer. "Wir bauen nicht und sind dann weg, sondern wir sehen das als Partnerschaft auf Jahre", versprach sie.

Timo Breitenbücher stellte dann das "Multitalent" Gasleitung vor. Multitalent, weil sie auch so konstruiert werden soll, dass sie irgendwann auch Wasserstoff transportieren kann. Auf 250 Kilometern Länge soll die Trasse von Mannheim nach Hüffenhardt führen. Der Schutzstreifen wird zu jeder Seite der Leitung fünf Meter breit sein, und die Leitung wird mit 1,20 Meter Erdreich überdeckt. Während der Bauarbeiten werde ein 34 Meter breiter Arbeitsstreifen errichtet, danach werde man aber alles so zurücklassen, wie es vorgefunden wurde.

Eine spätere Bebauung ist im Schutzstreifen nicht zulässig, Gras- oder Radwege seien allerdings in Ordnung. 2019 wurde der Trassenkorridor vom Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt, jetzt stehen die grundstücksscharfen Planungen an, und im Jahr 2023 soll der Antrag auf Planfeststellung gestellt werden. Falls es 2024 die Genehmigung gebe, könne dann mit den Vorarbeiten begonnen werden. Ende 2026 könnte die Inbetriebnahme der Leitung erfolgen.

"Wir planen mit größter Sorgfalt und Respekt vor den Menschen vor Ort", versicherte Breitenbücher. Wenn ein rechtskräftiger Beschluss vorliege, entfalte der zwar enteignende Wirkung. "Wir wollen es aber im Konsens lösen." Auch Informationsveranstaltungen soll es geben, die erste bereits am 19. November. "Wir kommen so oft, wie Sie uns ertragen können", sagte Maren Raubenheimer.

Einen großen Umbruch hat die Wasserversorgungsgruppe Mühlbach vor sich. Von den Umbauten der Wasserversorgung wird Hüffenhardt stark betroffen sein. Denn der Zweckverband mit derzeit elf Mitgliedskommunen und Wasserlieferungsverträgen mit fünf weiteren Gemeinden hat ein Strukturgutachten erstellen lassen, das der stellvertretende Geschäftsführer Alexander Freygang kurz vorstellte. Darin wurde ein Investitionsbedarf von rund 62 Millionen Euro ausgemacht, um die Wasserversorgung in der Region von Bad Rappenau bis Schwarzach fit für die Zukunft zu machen.

Neben den Wasserleitungen betrifft das auch insbesondere die Hochbehälter – sprich: Speicherkapazitäten – für Trinkwasser. Denn laut Prognose werde sich der Trinkwasserbedarf bis 2050 weiter steigern, gleichzeitig gibt es durch trockene und heiße Sommer immer größere Herausforderungen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 wurden an einem Spitzentag 18.255 Kubikmeter Wasser verbraucht. Im Jahr 2050 werden es wohl über 24.000 Kubikmeter sein – dem gegenüber stehen Wasserrechte von nur 22.326 Kubikmetern pro Tag. Deshalb müsse man die Speichermöglichkeiten erhöhen, um Spitzentage abfangen zu können.

Ganz zentral und topografisch optimal gelegen, wird der HB Zentral das Herzstück der neuen Versorgungsstruktur sein. Geplant ist, ihn am Ortsrand von Kälbertshausen zu errichten – allerdings nicht am bisherigen, sondern an einem neuen Standort. In zwei Bauabschnitten sollen dort zwei Wasserkammern mit je 4000 Kubikmetern Speichervolumen errichtet werden. "Hüffenhardt wird als erste Gemeinde von den Baumaßnahmen betroffen sein, aber auch zuerst profitieren", erklärte Freygang. Er spielte damit vor allem auf Kälbertshausen an, wo der Wasserdruck in manchen Straßen deutlich zu gering ist. Im Spätjahr 2022 will man mit dem Bau des Hochbehälters beginnen, laut Zeitplan könnte er dann 2024 fertig sein.

Wie sich die vielen Investitionen auf den Wasserpreis auswirken, wollte Ratsmitglied Armin Hagendorn wissen. "Das ist schwer zu sagen", bekannte Freygang. Durch die Erneuerung der Anlagen habe man zwar extreme Einsparpotenziale, vor allem bei der Energie. "In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurde wenig getan, das muss allen klar sein." Heißt: Es gibt einen sehr großen Sanierungsstau, den es nun abzuarbeiten gilt. Freygang versprach aber, jeden nur möglichen Fördertopf auszuschöpfen – ohne Förderung wäre z. B. auch der Bau des HB Zentral nicht möglich. Das Ziel müsse sein, die Wasserversorgung bis 2050 zu sichern.

Auch Wasserleitungen müssen saniert werden, da wolle man nun mit der Priorisierung beginnen. Damit auch die Bevölkerung den Hochbehälter in Kälbertshausen gut mittragen kann, werde es sicher auch Informationsveranstaltungen geben. Denn das Bauwerk wird am Ortsrand nicht zu übersehen sein. "Es ist aber wichtig, jetzt die Anträge zu stellen. Sonst verlieren wir ein Jahr – in dem wir vielleicht wieder weniger Wasser haben. Dafür wird Kälbertshausen künftig das Herz des Zweckverbands sein", meinte Freygang. "Und was haben wir davon?", fragte Gemeinderat Ralf Prior brüsk. Frank Stark hatte die passende Antwort: "Jeder will doch Wasser, oder?"