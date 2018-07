In Arbeit - das Hotel am Wildpark in Schwarzach ist seit Jahren eine Baustelle. Nun hat das an prominenter Stelle gelegene Objekt einen neuen Besitzer gefunden, der im Frühjahr 2019 ein "einfaches Hotel" als Start und Ziel für Seniorenreisen eröffnen will. Archiv-Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Schwarzach. Und es bewegt sich doch wieder was! Nach einer gefühlten Ewigkeit des Stillstands scheint die Wiederbelebung des ehemaligen Hotels "Kranz" am Wildpark in Schwarzach nun wieder greifbarer zu werden. Vor wenigen Tagen wechselte die seit Jahren im Umbau befindliche Liegenschaft an wohlfrequentierter Stelle den Besitzer. Und mit dem neuen Eigentümer des Hotels i. A. (in Arbeit) keimt in Schwarzach auch wieder die Hoffnung, dass am Eingang des Wildparks und in Nachbarschaft von Alla-hopp-Anlage und Freibad in Bälde vielleicht doch aus der Bau- eine lohnende Anlaufstelle wird. Und das Areal eine stimmige Aufwertung in Form eines (funktionierenden) Hotelbetriebs erhält.

"Wir freuen uns natürlich, dass es nach dem langen Stillstand nun wieder weiter geht", erklärt Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas auf Nachfrage der RNZ und in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen am zuletzt als "Wildpark Hotel" geplanten Objekt. Zur Erinnerung: Nach der Insolvenz des letzten Hotelbetreibers ("Der Kranz") war die Immobilie im Rahmen der Zwangsversteigerung 2011 an die Unternehmensgesellschaft "Scope" (Zorneding) übergegangen.

Die Verbindung Scope/Schwarzach war über den Geschäftsführer Robin Vater entstanden, der in der Gemeinde im Kleinen Odenwald aufgewachsen ist. Der ehrgeizige Plan von Vater und Co.: Aus der in die Jahre gekommenen ehemaligen Drei-Sterne-Unterkunft sollte ein modernes Tagungs- und Familienhotel entstehen. Mit der Umsetzung der Konzeption und der Renovierung des Hauses wurde auch zeitig begonnen, über den Rohbaustatus hinaus schaffte man es allerdings nicht.

"Die Idee ließ sich letztlich leider nicht realisieren", räumt Robin Vater ein, der lange an der Fertigstellung des geplanten Wildpark-Hotels festhielt. Irgendwann musste der Unternehmer aber nüchtern feststellen: Das Vorhaben passt eigentlich gar nicht mehr in das Geschäftsfeld der eigenen Unternehmensgruppe. Die mit stattlichem finanziellen Aufwand verbundene Umsetzung des Projekts ließ sich also nicht mehr darstellen. Der Verkauf der Liegenschaft löst bei Vater - "ich habe da viel Herzblut und auch viel Geld investiert" - gemischte Gefühle aus. Einerseits ist er froh, dass eine Wiederbelebung des Hauses nun doch zeitnah möglich scheint. Andererseits wurmt ihn natürlich, dass die eigene Idee sich nicht realisieren hat lassen.

Dass die neue Idee - ein einfacher Hotelbetrieb mit einer klar definierten Gästeklientel - umgesetzt wird und auch funktioniert, davon ist der neue Besitzer des Hotels am Schwarzacher Wildpark überzeugt. "Im Frühjahr 2019 wird das Hotel eröffnet - 100 Prozent", sagt Eugen Appel. Der gelernte Schreinermeister (in Siegelsbach wohnhaft) hat eine klare Vorstellung davon, wer das Hotel nutzen soll: Senioren. In 30 kleinen Appartements sollen nach der Konzeption von Appel die Teilnehmer von Seniorenreisen unterkommen. Dass die auf sechs Tage angelegten Reiseangebote für Senioren rege angenommen werden, diese Erkenntnis hat der 70-Jährige nach eigenem Bekunden in den vergangenen Jahren gemacht. "Ich habe das in Kooperation mit Busreiseunternehmen und Hotels jahrelang in Österreich angeboten und organisiert", so Appel. Die Gespräche für entsprechende Angebote mit Start/Ziel Schwarzach laufen offenbar bereits, die Kontakte zu Busunternehmern und Seniorenobmännern sind längst hergestellt bzw. werden gepflegt.

"Ein 4-Sterne-Hotel funktioniert hier nicht", findet der neue Hauseigentümer, der folglich eine einfache und dennoch angenehme Unterkunft fertigstellen will. Die Vorarbeiten, die für einen neuerlichen Hotelbetrieb seit 2011 immer wieder getätigt wurden, seien dafür eine gute Basis. "Da ist nicht gespart worden", lobt Appel die Renovierungsleistungen des Vorbesitzers, auf die man gut aufbauen könne. "Zwei Millionen Euro stecken da schon drin", weiß Appel, der seinen finanziellen Einsatz auf weitere "1,6 bis 1,7 Mio. Euro, inklusive Kaufpreis" beziffert.

Am Ende der Anstrengungen und Investitionen soll im April 2019 die Hoteleröffnung stehen, mitsamt Pfannkuchen-Lokal und Eiscafé im Erdgeschoss. Damit will Appel dann auch die vielen Wildpark-, Schwimmbad- oder Alla-hopp-Anlagen-Gäste locken. Und dem Schwarzacher Mehrgenerationenkonzept entsprechend Angebote für Familien und Kinder entwickeln. Mit dem Hotel für die Senioren auf Reisen soll nämlich nicht Schluss sein: Auf der benachbarten Freifläche plant Eugen Appel besondere Übernachtungsmöglichkeiten für Familien: So sollen die Gäste in Schwarzach irgendwann - ähnlich wie etwa am Freizeitpark Tripsdrill - in großen Fässern übernachten können. Die Arbeiten am Hotel sollen indes Anfang Januar anlaufen bzw. wiederaufgenommen werden.