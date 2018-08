"Uns ist es ein Anliegen, das Thema Sterben wieder in die Gesellschaft zurückzuholen", betont Birgit Schmidt, langjährige Koordinatorin des "Ambulanten ökumenischen Hospizdienstes Mosbach". Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Rund 15 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit beim "Ambulanten ökumenischen Hospizdienst Mosbach". Seit sechs Jahren koordiniert Birgit Schmidt die Einsätze. Im Gespräch mit der RNZ erläutert die Krankenschwester und Palliativ-Fachkraft nicht nur die Aufgaben und Hintergründe des Hospizdienstes, sondern kommt auch auf Veränderungen zu sprechen. Wer Interesse an der Arbeit hat, kann ab Januar 2019 einen neuen Qualifizierungskurs belegen.

"Der ambulante Hospizdienst begleitet Sterbende und ihnen nahestehende Menschen jeder Glaubensrichtung auf ihrem letzten Weg." So fasst Birgit Schmidt die vielfältigen Aufgaben knapp zusammen. Mittlerweile begleite man nicht nur Menschen in Privathaushalten, sondern auch in Heimen, und seit April sind die Ehrenamtlichen sogar im Mosbacher Krankenhaus im Einsatz.

Der Kontakt entstehe ganz unterschiedlich. Meist telefonierten Betroffene oder deren Angehörige. Manchmal sei es auch das Pflegepersonal, das den Kontakt herstelle. Im Zuge des "Generationenwandels" erhält Birgit Schmidt mitunter auch schon mal eine E-Mail. Und bei Facebook sei man zur raschen Weitergabe von Infos ebenfalls vertreten.

"Ich mache einen Termin aus, gehe hin und schaue: Wo ist Not, wo ist Bedarf?" Manchmal benötigten Angehörige einen freien Nachmittag. Manchmal brauche ein Betroffener jemanden, der Zeit für ihn habe. Und: "Manchmal bleibt es auch bei einem Beratungsgespräch, und ich erkläre, welche Möglichkeiten es gibt."

Als Palliativ-Expertin sieht Schmidt die Situation oft mit etwas anderen Augen. Dennoch stellt sie klar: "Pflegerisch machen die Hospizbegleiter gar nichts. Wir lesen vor, haben Zeit zum Zuhören, manchmal sitzen wir auch nur am Bett, wenn der Sterbende bewusstlos ist." Viele fühlten sich "beschenkt" durch das Wissen: Da kommt jemand für ein, zwei Stunden.

"Wer zu uns kommt, hat einen langen weg hinter sich." Diese Erfahrung hat Birgit Schmidt schon häufig gemacht. Und es sei auch keine "Einbahnstraße": "Man kann den Menschen so viel Gutes tun und bekommt so viel zurück. Es ist eine wirklich sinnvolle Aufgabe."

Einige Hospizbegleiter haben selbst positive Erfahrungen bei Angehörigen gemacht und wollten durch ihren Einsatz etwas zurückgeben. Andere wollten mit ihrer Zeit etwas Sinnvolles anfangen. Die meisten Begleiter sind jenseits der 50 Jahre alt - und die Mehrzahl sind Frauen.

Ein einjähriger Kurs bereitet auf die Aufgabe vor. "Wir bilden nach dem Celler Modell aus", erklärt Schmidt. Dabei "hangele" man sich am christlichen Menschenbild entlang - mache aber keine Bibelarbeit im religiösen Sinne: "Wir missionieren nicht."

Weshalb mittlerweile auch die Mitgliedschaft in einer Kirche nicht mehr Voraussetzung zur Mitarbeit sei. "Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Spiritualität", weiß Birgit Schmidt.

Durch die Ausbildung ziehe sich die Geschichte der Emmaus-Jünger wie ein roter Faden. Da erscheint der auferstandene Jesus zwei enttäuschten Jüngern. "Er hört ihnen zu und geht mit ihnen." Dieses Verhalten gelte auch den Sterbenden gegenüber.

In zweiwöchigem Abstand absolvieren die Kursteilnehmer über ein Jahr rund 20 Termine. Auch Selbstreflexion sei dabei eine Aufgabe. Bestatterin Sonja Bauer und der Dallauer Pfarrer Matthias Lenz, Beauftragter der evangelischen Kirche für Palliativarbeit, zählen zu den Dozenten.

Das Thema "Fluktuation" ist auch im Hospizdienst aktuell: "Wir haben noch Ehrenamtliche, die seit Beginn, also seit 22 Jahren, dabei sind. Vom letzten Kurs blieb niemand in Mosbach. Immerhin zogen zwei an andere Orte, wo sie sich weiter engagieren."

Für die Hospizarbeit erhalten die Ehrenamtlichen ein Kilometergeld. "Für die Betroffenen ist das Angebot aber kostenlos", unterstreicht Schmidt. Der Hospizdienst wiederum finanziert sich über Spenden und Gelder der Krankenkassen. Mögliche Defizite teilen sich die Evangelische Sozialstation, das Diakonische Werk, der Caritasverband und die beiden Dekanate.

Kontakt: Telefon 06261/9378565 oder 0176/15147768; www.hospizdienst-mosbach.de