Von Peter Lahr

Gundelsheim. Eigentlich hat Rüdiger Stahl so ziemlich alles, was man braucht, um zufrieden zu sein. Der 53-Jährige ist Landwirt aus Leidenschaft und leitet das Hofgut Hohschön, idyllisch gelegen über dem Neckartal bei Gundelsheim. Im Betrieb mit dem unverbaubaren Panorama-Ausblick weit Richtung Westen unterstützt ihn sein erwachsener Sohn. Er hat ein Team, auf das er sich verlassen kann. Und zwischendurch findet er Muße, um die Freiheit auf zwei Rädern zu genießen – wenn er nicht gleich mit seinem Ultraleichtflugzeug abhebt. Doch etwas fehlt Rüdiger Stahl wie das berühmte i-Tüpfelchen. Denn er lebt seit drei Jahren allein, vor neun Jahren wurde seine Ehe geschieden. So reifte der Entschluss, sich professionelle Hilfe zu holen. Am Montag war Rüdiger Stahl bei RTL zu sehen. Er ist einer der "Neuen" in der 16. Staffel des beliebten Formats "Bauer sucht Frau".

"Gesund, natürlich, umweltbewusst." Mit diesem Dreiklang beschreibt Rüdiger Stahl seinen Hof – und nach kurzem Nachdenken fügt er hinzu. "So bin auch ich." Zum Hofgut mit 30 Hektar Ackerland und eigenem Weinberg gehören auch eine Gutsschenke und ein Hofladen. Doch das "Herzstück" bildet das Geflügel: Gänse, Puten und Hühner. Rund 800 Legehennen und 100 Hähnchen leben hier in Freilandhaltung. Vor einem Jahr ist auch eine kleine Herde Schweine hinzugekommen. Die wetterfesten Duroc-Schweine – eine robuste Kreuzung des spanischen Iberico mit dem amerikanischen Jersey-Schwein – haben ihr Paradies auf Erden bereits gefunden. Sie buddeln unter freiem Himmel nach Gräsern und Schnecken und wenn sie Rüdiger Stahl entdecken, kommen sie an den Rand der Koppel. "Die wollen Leckerli", scherzt der Landwirt und krault dabei die Jungschweine hinterm Ohr.

"Die Freiheit, die Arbeit mit und in der Natur", das ist es, was für ihn seine Profession ausmacht. "Ich habe auf einem Großbetrieb mit 4000 Schweinen gelernt. Hier habe ich die Möglichkeit, es anders zu machen", erläutert Rüdiger Stahl: "Das Glück, wenn Sie die Tiere sehen." Das ersetzt ihm sogar den Urlaub. "Schauen Sie sich das Panorama an. Da haben Sie mehr davon, als wenn Sie zwei Wochen am Strand liegen." Tatsächlich sei seit dem Corona-Lockdown der Fernblick auf die Welt jenseits des Neckars noch viel klarer als je zuvor. Er sei sowieso nie der Typ für einen Club-Urlaub gewesen, so Rüdiger Stahl.

Seine kleinen Freiheiten findet er dennoch. Da ist zum einen das Motorrad, mit dem er durch die Gegend fährt. "Easy Rider" lässt grüßen. Zudem ist unweit des Hofguts ein kleiner Flugplatz. Von hier hebt Rüdiger Stahl mit seinem Ultraleichtflugzeug ab. "Mein Vater war bei der Luftwaffe, das ist vererbt", sagt Stahl. Das Gefühl "Über den Wolken" sei genau so, wie es Reinhard Mey singt. "Das ist die ultimative Freiheit. Es gibt zwar viele Regeln, aber du bist weg von allem. Fliegen ist der Jackpot vom Motorradfahren."

Schön wäre es schon, wenn seine Zukünftige als Sozia anheuern würde, oder mit dem eigenen Zweirad vorfährt. Aber das sei keine Bedingung. "Wir sind heute in einem Alter, in dem jeder ein eigenes Leben hat", betont Rüdiger Stahl. Viel wichtiger sei, dass die Chemie stimme. "Es muss harmonieren. Es soll auf Augenhöhe sein."

Längst hat es sich im Freundes- und Bekanntenkreis herumgesprochen, dass Rüdiger Stahl einer der neuen Such-Bauern ist. "Viele finden es lustig und bewundernswert", beschreibt Stahl das Feedback. Ziemlich aufgeregt sei er gewesen, als er das erste Mal vor der laufenden Kamera stand, gibt er zu. "Ich komme vom Land, das ist nicht mein Terrain." Doch gespannt ist er schon, wer sich um die Probewoche auf dem Hofgut bewerben wird. Auch wenn wegen der Coronakrise das traditionelle RTL-Startschuss-Hoffest abgesagt ist, bei dem zwischen den beiden letzten Kandidatinnen entschieden wird. Spannend wird dieser Sommer auf jeden Fall.