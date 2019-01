Mit einem "Hatwalk" zogen zahlreiche Frauen in Höchstberg den Hut vor den Pionierinnen des Frauenwahlrechts. Foto: Anton Zuber

Von Anton Zuber

Höchstberg. Höchstberg steht Kopf. Auf dem Kopf sitzt ein Hut. Und der Hut steht gut. Am frühen Samstagmorgen heißt das konkret: Mehr als 60 Frauen, von der jungen Mutter mit Kinderwagen bis zur Seniorin mit Rollator, kommen in dem Gundelsheimer Stadtteil zusammen, um das Jubiläum "100 Jahre Wahlrecht für Frauen" gebührend zu feiern: mit einem Treffen am Marienplatz, einem sogenannten "Hatwalk" durchs Dorf und einem fröhlichen Abschluss bei Sekt und Häppchen. Aber alles mit Hut. Keine der Teilnehmerinnen ist "oben ohne".

Sie trugen Hut - die Frauen, die für das Wahlrecht kämpften, am 19. Januar 1919 erstmals in Deutschland zur Wahl gingen und sich wählen ließen. Frauen von Ellen Ammann bis Clara Zetkin. Darum tragen auch die Frauen in Höchstberg Hut. Sie wollen an die Pionierinnen des Wahlrechts erinnern und ein Bekenntnis abgeben für Frauenrechte und Demokratie und den Frauen den Rücken stärken, die sich seit mehr als 100 Jahren für ein gleichberechtigtes, demokratisches und lebenswertes Miteinander engagieren.

Am 19. Januar 1919 fanden allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlen zur verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung statt, bei der Frauen zum ersten Mal in Deutschland reichsweit wählen durften und gewählt werden konnten. 300 Frauen kandidierten, 37 wurden in die Nationalversammlung mit 423 Abgeordneten gewählt. 17,7 Millionen Frauen waren zur Wahl aufgerufen, über 82 Prozent beteiligten sich. Das Frauenwahlrecht musste sich gegen viele Vorurteile von Männern und Frauen durchsetzen. So wurde Frauen etwa eine verminderte Intelligenz und durch ihre Gebärfähigkeit eine "natürliche Bestimmung" für den privaten, scheinbar politikfreien Bereich zugeschrieben. Viele weitere politische Schritte waren in der Folgezeit nötig, um weitere Rechte und Ansprüche für Frauen gesetzlich zu verankern. Das Zahlenverhältnis von Frauen und Männer in den Parlamenten hat sich jedoch über die Jahre nicht wesentlich verbessert. Im Deutschen Bundestag ist der Abgeordnetenanteil sogar von 37,1 auf 30,9 Prozent gesunken. (az)

Das Bild ist genial: Hüte, soweit das Auge reicht. Einer schöner als der andere. Die Höchstbergerin Luzia Kraft bringt sogar weitere Hüte mit. "Für alle Fälle, denn unbehütet geht heute keine." Die teils extravaganten Exemplare hatte sie von einer Jagstfelder Unternehmerin geerbt. Luzia Kraft ist überzeugt: "Dass Hüte zur bedrohten Modeart gehören, aber nicht ganz von der Bildfläche verschwinden, verdanken wir auch royalen Oberhäuptern, die zu offiziellen Anlässen stets Hut tragen."

Riesige Hüte, mit Schleifen verziert und üppig geschmückt, sind auf den Häuptern zu entdecken, aber auch schlichte klassische Herrenhüte, weiblich umgesetzt mit breiter oder schmaler Krempe. Vielfältige Farbnuancen und Hutformen bringen Couleur in den winterlichen Vormittag. "Ein Hut ist ein unkompliziertes Accessoire und kommt bei allen Altersgruppen gut an, vom jungen Hipster bis zur älteren Lady." Davon sind Martina Lang und Agnes Zink überzeugt. Die beiden Vorsitzenden des Höchstberger Frauenbundes hatten die Idee zu dem einzigartigen "Hatwalk".

Regina Birk trägt einen schicken Hut, ähnlich dem von Ingrid Bergmann in der legendären Flughafenszene des Kultfilms "Casablanca". Die schlanke Dame weiß: "Der Hut bietet nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, ist nicht nur Zierde und Statussymbol, sondern auch Ausdruck politischer Gesinnung." Und darum geht es den behüteten Damen. Sie wollen endlich gleichberechtigt sein in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Jubiläumsmotto lautet: "Wir ziehen den Hut". Es gebührt den engagierten Frauen, die vor mehr als einem Jahrhundert für Frauenwahlrechte gekämpft haben. Vor ihnen ziehen sie den Hut, aber auch vor Frauen, die sich politisch engagieren und überzeugt denken und handeln.

Darum flanieren sie gemeinsam durch die Straßen. Sie tragen nicht nur Hut, sondern auch Transparente und machen so auf ihre Anliegen aufmerksam. Im lockeren, fröhlichen Spaziergang singen und plaudern die Frauen und kommen miteinander ins Gespräch. Die Höchstbergerin Michaela Röckel bekennt: "Zu wissen, dass unsere Großmütter schon eine Generation von Freiheitskämpferinnen waren, gibt ihrem Dasein eine neue Dimension und meinem Leben neue Kraft." Das bekräftigt auch Birgit Greiß aus Gundelsheim und meint: "Ohne Gleichberechtigung ist Freiheit und Demokratie nicht möglich, umso wichtiger ist es, sich für beide zu engagieren." Helga Maier aus Mosbach bringt es schließlich auf den Punkt: "Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen - sie bekommen nichts!"