Das sagt der Intendant

Die Spielzeit der Schlossfestspiele Zwingenberg ging am Sonntag zu Ende und bescherte einen neuen Rekord. Sage und schreibe 8168 Besucher(innen) konnte man im Schloss begrüßen. Im Gespräch zieht Intendant Rainer Roos Bilanz und blickt in die Zukunft.

Herr Roos, seit 2015 tragen Sie als Intendant die Verantwortung für die Festspiel-Geschicke. Inzwischen haben Sie eine Gesamtauslastung von rund 87 Prozent. Wie haben Sie diesen Erfolg erreicht?

Nicht ich habe diesen Erfolg erreicht, sondern das ganze Team. Denn ohne die sensationelle Arbeit beim Trägerverein sowie die Mithilfe der vielen Ehrenamtlichen wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Und wesentlichen Anteil haben natürlich jedes Jahr die hervorragenden Künstlerinnen und Künstler, die trotz moderater Gagen sehr gern nach Zwingenberg kommen.

Was behalten Sie von dieser Spielzeit in Erinnerung?

Wie eigentlich jedes Jahr: Die familiäre Atmosphäre auf dem Schloss, trotz wirklich herausfordernder Produktionen, sowohl bei der Oper als auch beim Musical. Unser diesjähriger Musical-Regisseur Sascha O. Bauer meinte gestern in einem Telefonat während meiner Rückreise, dass er eine so intensive Zeit noch nie zuvor in seiner Karriere erlebte.

Sie gelten als ein Intendant, der jedes Detail präzise betrachtet und immer besser werden möchte. Wo haben die Schlossfestspiele noch Luft nach oben?

Wir lernen natürlich jedes Jahr dazu, es ist nie alles perfekt. Aber unterm Strich bin ich doch organisatorisch wie künstlerisch sehr zufrieden mit dieser Spielzeit. Anfang September werden wir alle Abläufe dieser Spielzeit in Ruhe besprechen und dann Verbesserungen für die nächste Spielzeit umsetzen.

Was macht für Sie den künstlerischen Reiz der Schlossfestspiele aus?

Es ist das Schloss als unverwechselbare Bühne, es sind die Freilichtspiele, die schon aufgrund der Abhängigkeit vom Wetter eine besondere Spannung reinbringen, und es ist die Zusammenarbeit von Profis und sehr gut ausgebildeten Laien. Es ist jedes Jahr eine Freude, wenn ich sehe, wie schnell die Profis mit den Laiensängern harmonieren und ich freue mich schon auf unser nächstes Casting im Februar 2020.

Mit den Hauptproduktionen "Figaros Hochzeit" und "Artus - Excalibur" haben Sie eine besondere Note gesetzt. Wollen Sie den Vorhang lüften und mitteilen, auf was sich die Gäste in der kommenden Saison freuen dürfen?

Auf jeden Fall wieder eine Oper und ein Musical sowie ein tolles Rahmenprogramm. Details darf ich noch nicht nennen, da ich mich aktuell in Gesprächen mit den Rechteinhabern befinde.