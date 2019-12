Der Streit um die Konkurrenzklausel scheint erst mal beigelegt, gerade noch rechtzeitig zur besinnlich-friedlichen Vorweihnachtszeit hat man sich auf einen Kompromiss verständigt. Für die Duale Hochschule Mosbach bleiben aber auch weiter bedeutende Punkte auf dem Bedarfs- und Wunschzettel stehen. Zumal der Schutz, den die große DHBW-Mutter in Stuttgart ihrer kleinen, verletzlichen Tochter in Mosbach vor der ehrgeizigen Stiefschwester aus dem Unterland angedeihen lassen will, noch kaum konkretisiert ist. Doch zurück zu Bedarfen und Wünschen: Dass Wissenschafts- und Finanzministerin inzwischen Unterstützung für die Kompetenzpläne in Mosbach signalisieren, ist schön. Mehr als der „Teilerfolg“, den Peter Hauk darin sieht, ist das aber nicht. Aus Erfahrung heraus weiß man, wie lange der Weg von Bedarf zu Bestand an der DHBW sein kann, wir erinnern uns an das zähe Hin und Her, das dem Neubau am Campus Lohrtalweg vorausging.

Vielleicht ist die Stunde aber grad auch günstig – vor allem, weil der Klausel-Kompromiss mitsamt Ärger, Sorgen und Wehklagen noch so frisch ist. Mit einem „Ja“ zum Baukompetenzzentrum wäre Weihnachten in Mosbach gerettet. Verpacken kann man das Geschenk ja auch später noch. (Heiko Schattauer)