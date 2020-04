Ausgestattet mit Stirnlampen und einfachsten Gerätschaften, behandelten Dr. Arnold Beuchert und sein Sohn Patrick in Haiti die Ärmsten der Armen, die schon am frühen Morgen in Scharen Schlange standen. 50 bis 60 Patienten schafften sie pro Tag, trotzdem mussten viele wieder nach Hause geschickt werden. Fotos: privat

Von Jörn Ludwig

Mosbach. Dass sie sich auf eine äußerst gewagte Unternehmung einlassen, das wussten der in Mosbach praktizierende Zahnarzt Dr. Arnold Beuchert und sein Sohn Patrick schon bevor sie am 9. Februar aufbrachen. Ihr Ziel: Haiti, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, in dem es an allem fehlt. Wo Korruption und Kriminalität den Alltag beherrschen. Ihr Gepäck: rund 250 Kilogramm gesammelte Hilfsgüter. Ihr Plan: dreieinhalb Wochen lang Menschen, die noch nie eine Zahnarztpraxis von innen gesehen haben, kostenlos zu behandeln. Allen Reisewarnungen zum Trotz ließen sie sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten.

Als die beiden nachts um 2.30 Uhr am Flughafen von Santo Domingo (Dominikanische Republik) ankamen, wartete bereits der von zu Hause aus gebuchte Taxifahrer. Nach Verladen des Gepäcks in den Minivan ging der "Höllenritt", wie Arnold Beuchert die fünfstündige Fahrt an die dominikanisch-haitianische Grenze bezeichnet, los. Selbst Sohn Patrick, der beruflich Autorennen fährt und daher einiges gewohnt ist, setzte die Fahrt sichtlich zu. "Sämtliche rote Ampeln ignorierte der Fahrer, mit zum Teil über 80 km/h fuhr er über Kreuzungen. Beim Überholen war es immer besser, die Augen zu schließen", schildert er.

Viel wohler fühlten sich die Helfer auch nicht, als sie nach der nervenaufreibenden Fahrt endlich an der Grenze angekommen waren. "Wenn man als einzige Weiße weit und breit mit 14 Koffern an der Grenze steht und von allen Seiten argwöhnisch beäugt wird, überkommt einen schon ein mulmiges Gefühl", erzählt Dr. Beuchert. "Wir waren zu früh dran und der Mann, der uns abholen sollte, noch nicht da." Gemeinsam mit dem Taxifahrer, der gleich das Doppelte der ursprünglich vereinbarten Summe kassiert hatte – "wahrscheinlich, weil wir uns über seinen Fahrstil beschwert hatten" – warteten sie. Ein Telefonat und zwei Stunden später traf der Begleiter, den die zahnärztliche Hilfsorganisation "Dental International Aid Networking Organisation" (Diano) geschickt hatte, schließlich ein und brachte die beiden Deutschen mit Hilfe von ein paar in die Pässe gelegten Geldscheinen über die Grenze.

"Mit den Menschen zu sprechen, war unmöglich", erzählt Beuchert. "Wir kamen weder mit Englisch, noch mit Französisch weiter, mussten uns mit Händen und Füßen verständigen." Immerhin war ihr Begleiter des Französischen mächtig. Mit dem ging es dann in Richtung Cap-Haïtien, wo die beiden Männer in dem Krankenhaus Quartier bezogen, in dem sie ihre Patienten behandeln sollten.

Vor Ort fanden sie zwei Container mit Gerätschaften vor – fast nichts davon funktionierte. Wegen immer wieder aufflammender Unruhen hatte Diano neun Monate zuvor alle Helfer abgezogen, und die Neuankömmlinge mussten sich von dem, was brauchbar war, ihre Ausrüstung mühsam zusammensuchen. Sie nahmen Geräte auseinander, spülten Schläuche und schafften es nach einigem Tüfteln immerhin, einen Motor in Gang zu setzen, mit dem sie fürs Erste arbeiten konnten.

Als Behandlungsraum diente ein verwaister Operationssaal des Krankenhauses, der erst einmal gründlich gereinigt werden musste. Die Rahmenbedingungen hätten kaum schwieriger sein können. Neben dem erwähnten Motor funktionierte lediglich eine alte OP-Lampe – vorausgesetzt, es gab Strom. Der fiel immer wieder aus, auch während der Behandlungen. Häufig gab es nicht einmal Wasser. Zwei junge Zahnärztinnen, die Diano den Beucherts zur Seite gestellt hatte, waren keine große Hilfe: Sie hatten keinerlei Berufspraxis und enorme Schwierigkeiten, vor allem bei den Extraktionen. "Gott sei Dank hatte ich Patrick dabei, der dann die Zähne gezogen hat", berichtet Dr. Beuchert.

Keine guten Voraussetzungen für die Behandlung der Patienten, die sich in Massen vor dem OP sammelten. "50 bis 60 haben wir pro Tag geschafft", erzählt der Zahnarzt. "Die meisten von ihnen hatten völlig desolate Gebisse; vielen Patienten mussten wir fünf bis acht Zähne ziehen." Die Arbeitsbedingungen beschreibt er mit drei knappen Worten: "übel, übel, übel". Wenn wieder einmal der Strom ausfiel, konnten Speichel und Blut nicht abgesaugt werden, und man musste sich mit Tupfern behelfen; die Patienten mussten in Eimer spucken. Nachts gab es fast nie Strom, was vor allem problematisch war, weil die Helfer in dieser Zeit nicht die Akkus ihrer Kopfleuchten und Handys laden konnten.

Haiti hat ein gigantisches Müllproblem: Der karibische Sandstrand verschwindet unter Bergen von Plastikabfall, und auch die Städte und Dörfer gleichen riesigen Müllhalden. Fotos: privat

Zwar hatten sie sich vor ihrem Abflug gegen alle erdenklichen drohenden Krankheiten impfen lassen und sich einer vereinhalbwöchigen Malaria-Prophylaxe unterzogen, doch die Mücken, die sie rund um die Uhr umschwärmten, können auch noch andere Krankheiten übertragen, gegen die man sich nur durch Expositionsprophylaxe und Abwehrspray schützen kann. "Patrick hat es voll erwischt", berichtet Arnold Beuchert. "Das Insektengift löste eine schwere allergische Reaktion aus, die zu massiven Ödemen führte. Er hat in keinen Schuh mehr gepasst und musste fünf Tage lang in Flip-Flops arbeiten. Patientenbehandlung ohne ihn wäre aber unmöglich gewesen."

Doch der schwierigste Teil ihrer Reise stand Arnold und Patrick Beuchert noch bevor. Nach neun Tagen ging es weiter in entlegene Bergdörfer, begleitet von vier Mitarbeitern und einem Dolmetscher der Patenschaftsorganisation "Plan International". Im ersten Dorf angekommen, warteten bereits 80 Patienten. Da es dort überhaupt keinen Strom gab, mietete Dr. Beuchert einen Generator, mit dem er seine mobile Behandlungseinheit betrieb. Behandelt wurde auf einer mitgebrachten Liege und einem umfunktionierten Gynäkologiestuhl. In einem anderen Dorf diente ein Bett als Behandlungsliege und in einem weiteren eine Schulbank.

Der Behandlungsbedarf der Patienten war aufgrund der Ernährungsgewohnheiten – wegen des sehr knappen Nahrungsangebots wird immer an Zuckerrohrstangen gelutscht – und der mangelnden Mundhygiene enorm. Um zumindest in dieser Hinsicht etwas weitergehende Hilfe zu leisten, bekam jeder Patient nach der Behandlung eine Zahnbürste mit nach Hause.

Drei Tage lang haben die Helfer von früh bis spät in den Dörfern gearbeitet. "Auch am Abend, als wir Schluss machen mussten, waren noch unzählige Patienten da, die wir nicht mehr behandeln konnten. Völlig durchgeschwitzt, ohne eine Pause, ohne zu Essen, mussten wir ja noch zweieinhalb Stunden Heimreise in Kauf nehmen, um am nächsten Tag wieder in einem anderen Dorf zu arbeiten", erinnert sich der Zahnarzt.

Nach den beschwerlichen Tagen in den Bergen ging es für eine weitere Woche in die Stadt Limbé, wo ein Hörsaal der Universität zum Behandlungsraum umfunktioniert wurde. Aus den Containern, die Diano in Cap-Haïtien bereitgestellt hatte, nahmen die Helfer noch zwei zusätzliche Liegen, eine Saugmaschine und ein Ultraschallgerät mit. Die beiden jungen Kolleginnen wurden krank und kamen erst zwei Tage später nach. Auch Patrick Beuchert erkrankte und musste mit Fieber und Gliederschmerzen drei Tage im Bett bleiben, sodass sein Vater den Aufbau des Behandlungsraums alleine übernehmen musste.

Die dringend benötigte Assistenz beim Behandeln, Sterilisieren und der Kommunikation fand er im Waisenhaus von Cap-Haïtien und an der Universität von Limbé, wo er einen Jungen und eine junge Frau sowie zwei Studentinnen akquirierte. "Das hat alles hervorragend funktioniert. Die beiden Studentinnen der Agrarwissenschaft haben nach zwei Tagen schon Zahnstein entfernt, sodass wir uns den dringlicheren Behandlungen widmen konnten", berichtet Dr. Beuchert.

Auch hier war der Ansturm der Patienten nur zum Teil zu bewältigen; auf dem Flur bildete sich eine rund 70 Meter lange Menschenschlange. Die Helfer mussten selektieren, konnten sich nur auf die "Härtefälle" konzentrieren. Doch auch davon gab es mehr als genug. Wenn sich am Abend herumsprach, dass nun die letzten Patienten behandelt werden, wurde der Hörsaal regelrecht gestürmt. Immerhin waren die Arbeitsbedingungen weitaus besser als bei den bisherigen Stationen. Eine Absaugvorrichtung stand nun zur Verfügung. Da fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass der Zahnarzt und seine Helfer auf einer Baustelle arbeiten mussten – ein Stockwerk höher waren Betonierarbeiten im Gange.

Zwar war der eigentliche Grund ihrer Reise, den Ärmsten der Armen eine zahnärztliche Behandlung zu ermöglichen, doch die Bilder, die sie auf ihrer Fahrt durch den Norden des Inselstaates gesehen hatten, ließen die beiden Deutschen auch nach ihrer Ankunft in der Universitätsstadt Limbé nicht los: "Auf dem Weg nach Cap-Haïtien fuhren wir etliche Kilometer am Meer entlang; die Strände waren über die gesamte Strecke total mit Plastikmüll verseucht. Ein Teil dieses Mülls holt sich die Brandung der karibischen See. Aber auch entlang der übrigen Wege, in den Dörfern und selbst in den Großstädten wird man überall vom Plastikmüll begleitet", berichtet Patrick Beuchert. "Diese Eindrücke waren so erschreckend, dass wir uns neben unserer Hauptaufgabe dieser Problematik zusätzlich angenommen haben, denn die Menschen dort scheinen überhaupt nicht zu merken, was sie sich und der Natur damit antun."

So trommelten sie kurzerhand in mehreren Schulen sämtliche Lehrer zusammen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. An der Universität sprach Dr. Beuchert vor ca. 600 Studenten und den Professoren unter anderem über die Plastikmüll-Problematik – in der Hoffnung, dass seine Botschaften bei der "geistigen Elite" des Landes auf fruchtbaren Boden fallen. Er regte an, das Thema in den Lehrplan aufzunehmen, um den jungen Menschen beizubringen, Plastik zu vermeiden, wo immer es möglich ist – und vor allem ihren Müll nicht einfach in die Gegend zu werfen.

"Leider fehlt es in allen Entwicklungsländern an der nötigen Infrastruktur, um Kunststoff zu recyceln. Nicht einmal ganz einfache Pressen sind vorhanden", bedauert Beuchert: "Es müsste ganz dringend eine Recyclinganlage gebaut werden. Die Weltgemeinschaft müsste hier helfen; die Haitianer werden das niemals schaffen", ist er überzeugt. Wenn man dafür einfach nur Geld zur Verfügung stelle, fürchtet er, dass das Gleiche passiert wie nach dem Erdbeben 2010: "Es wird nicht viel davon für den eigentlichen Zweck übrig bleiben."

Nach ein paar Tagen Erholung in der Dominikanischen Republik, wo Diano genügend Zahnärzte im Einsatz hatte und Dr. Beuchert sich darauf beschränkte, fehlende Materialbestände zu erfassen, damit diese wieder aufgefüllt werden können, kamen Vater und Sohn vom Regen der Zustände in dem armen Land in die Traufe der Coronakrise zu Hause. Doch die nächste Reise ist schon geplant: Arnold und Patrick Beuchert haben sich fest vorgenommen, Spenden für eine Fotovoltaikanlage für das Krankenhaus von Cap-Haïtien und die angeschlossene Kirche zu sammeln und diese zusammen mit Profis aus Deutschland zu montieren. Techniker, die dieses Vorhaben unterstützen möchten, sind ebenso willkommen wie Geld- und Sachspenden!

Info: Kontakt per Mail dr-beuchert@kabelbw.de