Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) In sozialen Netzwerken und auf digitalen Plattformen vermischen sich seriöse und ungesicherte Beiträge. Die Beurteilung einer Information hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes wird immer schwieriger. Meinungsbildungskompetenz kann jedoch gelernt und geübt werden.

Um Schüler dabei zu unterstützen, organisiert die Initiative "Herz statt Hetze" mit dem Kreismedienzentrum und dem DGB Baden-Württemberg die Aktionswochen "Wahrheit ist keine Meinung", in denen für Schülerinnen und Schüler von drei Schulen je ein Online-Workshop angeboten wird. Es nehmen das Burghardt-Gymnasium Buchen, das Ganztagsgymnasium Osterburken und das Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach teil.

"Jugendliche wissen, dass sie sozialen Medien nicht trauen dürfen, nutzen sie jedoch trotzdem", berichtet Franziska Hahn, die Leiterin des Kreismedienzentrums. "Die Workshops sollen ihnen helfen, Fakten und Meinungen zu unterscheiden und Desinformationsstrategien zu erkennen." Falschinformationen seien, so Hahn, nichts Neues. "Corona hat die Sorgen jedoch gebündelt." Aus diesem Grund würden Fake News aktuell verstärkt kursieren. Alexander Weinlein von "Herz statt Hetze" ist der Ansicht, dass Verschwörungsmythen in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien. "Das ist gefährlich für die Demokratie", so Weinlein. "Man lebt heutzutage in seiner Filterblase und sucht sich die Informationen heraus, die die eigene Meinung bestätigten", ergänzt Markus Dosch, der ebenfalls bei "Herz statt Hetze" tätig ist.

Bei den Workshops sollen die Schüler entsprechend sensibilisiert werden. Los ging es am gestrigen Montag, 14. Juni, am Burghardt-Gymnasium. Warum glauben Menschen an Verschwörungsmythen? Und wie diskutiert man mit Menschen, die glauben, eine verborgene "Wahrheit" entdeckt zu haben? Die Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun ist mit der Sozialpsychologin Pia Lamberty diesen Fragen auf den Grund gegangen. In ihrem Buch "Fake Facts" beleuchten sie das verschwörungsideologische Milieu – von Rechtsextremismus bis hin zur Esoterik. Und sie finden Antworten auf die Frage, warum Verschwörungsnarrative in der Krise anziehend wirken.

Nocun ist Publizistin sowie Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin. Sie ist regelmäßig zu Gast in TV- und Talkshow-Formaten. Ihr Podcast "Denkangebot" war 2020 für den Grimme Online-Award nominiert. Ihr Buch "Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen" wurde ein Bestseller. 2021 erschien das zweite Buch mit Pia Lamberty: "True Facts – was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft".

Am 25. Juni ist das Ganztagsgymnasium an der Reihe: Für den Workshop wurde Steffen Göths eingeladen. Er studierte Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft und arbeitet seit 2020 an der Freien Universität Berlin. Dort lehrt er zu Verschwörungserzählungen.

Zum Inhalt des Workshops: Nicht erst seit der Coronapandemie sind Falschinformationen, Halbwahrheiten und Verschwörungserzählungen verbreitet. Gleichzeitig war der Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen noch nie so leicht wie heute. Warum bleiben Formen der Desinformation dann so verbreitet? Warum wird an Verschwörungserzählungen geglaubt? Und wie geht man damit um?

Schüler des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums sprechen am 1. Juli im Workshop "Man wird ja wohl noch fragen dürfen!?" mit Jan Skudlarek. Er untersucht Wesen und Wirkweise von Verschwörungserzählungen, bespricht mit den Schülern, was man dagegen tun kann und wie man in Krisenzeiten die Nerven behält. Skudlarek arbeitet als Experte für gesellschaftspolitische Themen. Er ist Ethik-Dozent an der Medical School Berlin, wo er das Ethik-Modul im Studiengang Soziale Arbeit leitet.

Es werden im Rahmen der Themenwochen auch zwei öffentliche Vorträge angeboten: Am Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr widmet sich Albrecht von Lucke dem Thema "Die große Verschwörungs-Legende. Warum die Macht der Politik in Wahrheit hochgradig begrenzt ist". Alle Verschwörungsideologien basieren, so Lucke, auf einer Behauptung: dass die Macht der Politik schier grenzenlos ist. Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall: Die Möglichkeiten der Politiker, Ziele durchzusetzen, seien ausgesprochen begrenzt – weil ihnen weitaus stärkere gesellschaftliche Kräfte entgegenstehen. Diese aber drohten, politische Erneuerung bereits im Ansatz zu verhindern.

Am Donnerstag, 24. Juni, spricht Katrin Himmler um 19 Uhr über das Thema "Identität statt Rasse: Alte rechte Ideen im neuen Gewand". In ihrem Online-Vortrag geht Himmler der Frage nach, was die "Neue Rechte" gefährlich macht und welche Anknüpfungspunkte es zwischen Rechtsextremen und dem Nationalsozialismus in Bezug auf Feindbilder, Ziele und Strategien gibt. Die "Neue Rechte" nutze, so Himmler, die Stimmung der "Wutbürger" und unterwandere die Proteste von "Querdenkern" oder "Pegida". Katrin Himmler ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Großnichte Heinrich Himmlers.

Info: Zu den öffentlichen Vorträgen ist eine Anmeldung per E-Mail an alexander@herzstatthetze-nok.de notwendig. Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos.