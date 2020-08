Von Alexander Rechner

Mosbach. Eine Hebammenpraxis soll in Mosbach aus der Taufe gehoben werden. Dieses Projekt verfolgt derzeit die Stadtverwaltung mit einigen Hebammen. Hierzu sollen die Möglichkeiten der Umsetzungen nach den Sommerferien ausgelotet werden (wir berichten). Nachdem es in der Großen Kreisstadt keinen Kreißsaal mehr gibt, weil die Abteilung Geburtshilfe/Gynäkologie am hiesigen Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken geschlossen wurde, suchen die Stadt und Vertreter der Gemeinderatsfraktionen zusammen mit Experten an einem runden Tisch nach Alternativen. Das zwischenzeitlich angedachte Geburtshaus ist ad acta gelegt. Nun will man eine Hebammenpraxis gründen und einrichten, erläuterte Oberbürgermeister Michael Jann gegenüber der RNZ.

"Davon würden Mosbach und insbesondere die hier lebenden Familien im besonderen Maße profitieren", unterstreicht Hebamme Katharina Hübner. Denn es wäre eine gute Anlaufstelle für (werdende) Mütter und Väter. Mit einem entscheidenden Unterschied zu dem ursprünglich angedachten Geburtshaus: In einer solchen Praxis werden keine Babys zur Welt kommen. "Eine außerklinische Geburtshilfe wird dort nicht angeboten", sagt Katharina Hübner klar. Mit anderen Worten: Der Storch wird dann nicht in der angedachten Hebammenpraxis landen.

Die langjährige Hebamme ist davon überzeugt, dass in Mosbach eine "außerklinische Geburtshilfe in Form eines Geburtshauses" nicht zu realisieren ist. Die Entfernungen zu den nächstliegenden geburtshilflichen Krankenhausabteilungen in Buchen und Sinsheim sind nämlich zu weit, die Fahrtdauern zu lang. Innerhalb von 20 Minuten müssten diese Einrichtungen bei Komplikationen zu erreichen sein. "Die Fahrtzeit ist für den hiesigen Standort ein Riesenproblem", meint Katharina Hübner. Und das wiederum habe auch das Aus für die Überlegung "Errichtung eines Geburtshauses in Mosbach" bedeutet.

Statt einer Geburtshilfe werden in einer Hebammenpraxis vielmehr unterschiedliche Kurse angeboten. Die Möglichkeiten sind vielfältig: von Geburtsvorbereitungs- über Rückbildungskurse bis zum Angebot "Babys in Bewegung". "Wir könnten uns auch ein Stillcafé oder Yoga für Schwangere vorstellen", unterstreicht Katharina Hübner im Namen der kleinen Gruppe von Hebammen, die diese Praxis gerne in Mosbach eröffnen möchten.

Jedoch hängt eine Realisierung eben auch von einigen Voraussetzungen ab. Der wirtschaftliche Aspekt ist für ihre Kolleginnen und sie dabei von entscheidender Bedeutung. "Wir lieben zwar unseren Beruf, deshalb möchte ich mich auch nicht beklagen, aber wir verdienen nicht die Welt", sagt Katharina Hübner. Eine stattliche Miete für die Räumlichkeiten könnten sich die Hebammen einfach nicht leisten. Denn Hebammen stehen landauf, landab finanziell unter Druck.

Die Kurse werden nach einer Gebührenordnung vergütet. "Für einen Kurs über zehn Stunden erhalten wir von den Krankenkassen 79 Euro brutto pro Mutter", legt Katharina Hübner dar. Davon müssten sämtliche anfallenden Kosten bestritten werden. So müssen Hebammen hohe Haftpflichtprämien zahlen. "Eine Versicherung, die außerklinische Geburtshilfe umfasst, kostet 9000 Euro im Jahr, eine ohne diesen Zusatz 500 Euro", betont Katharina Hübner. Die Kosten müssten erst einmal erwirtschaftet werden. Obwohl sie den Beruf mit großer Leidenschaft ausübe, müsse die Vergütung verbessert werden. Vor diesem Hintergrund rechnen die Hebammen auch mit spitzem Bleistift; der finanzielle Spielraum für eine mögliche Praxismiete sei deshalb auch eng.

Trotz dieser Herausforderung möchte Katharina Hübner eine Hebammenpraxis in Mosbach gründen. Das neue Projekt steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber Ideen gibt es schon reichlich. Dabei kreisen Hübners Gedanken vor allem auch darum, wie sie mit ihren Mitstreiterinnen dann den (werdenden) Müttern gemeinsam helfen könnte. "Normalerweise sind wir Hebammen Einzelkämpferinnen", sagt Katharina Hübner, "allerdings in dieser Kooperation könnten wir gemeinsam planen, wirken, uns austauschen und vertreten." Zum Wohle von Mutter und Kind in Mosbach und Umgebung eben.