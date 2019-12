Von Ursula Brinkmann

Binau. Es war eine vorweggenommene Klausursitzung oder Haushaltsberatung, die der Binauer Gemeinderat mit Bürgermeister René Friedrich und Kämmerer Bernd Schindler da öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses abhielt. Denn Tagesordnungspunkt zehn sollte eine "erste Vorberatung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020" werden. Von Seiten der Verwaltung lag den zehn Gemeinderäten eine lange Liste von Maßnahmenvorhaben für das Jahr 2020 vor, die sich im Finanzhaushalt abspielen würden – so man könnte. Sie reichen von der Baureifmachung des Großkopfareals über die Erneuerung der Straßenbeleuchtung bis zur Sanierung/Neubau des Kindergartens.

"Wenn wir alles realisieren würden, was geplant ist, würde der Fehlbetrag im Finanzhaushalt auf über zwei Millionen Euro steigen", erklärte Bürgermeister Friedrich und ging mit dem Gremium daran, Prioritäten zu erörtern. Um frei zu investieren, fehle der finanzschwachen Gemeinde leider das Geld, da man am Tropf der Landeszuweisungen hänge.

2020 rechnet Kämmerer Schindler mit rund 44.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen durch das Land. "Auf der anderen Seite müssen wir durch die Anhebung der Kreisumlage 125.000 Euro mehr an den Kreis abführen." Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt beläuft sich somit auf rund 170.000 Euro. Und so wurde mit dem Gemeinderat hin und her überlegt, was man von der Liste verschieben könnte.

Eine Möglichkeit sieht man darin, Vorhaben, die 2019 geplant, aber nicht umgesetzt worden waren, ins kommende Jahr zu übertragen, wodurch der Haushalt nicht neu belastet würde.

Nicht verschieben lässt sich jedoch der Anbau des evangelischen Kindergartens für die notwendige dritte Gruppe, da er bereits beschlossene Sache ist. Hier wurden verschiedene Vorgehensweisen diskutiert. Wollte man Gelder aus dem Ausgleichsstock für einen Neubau beantragen (bis Februar 2020), entstünde Zeitdruck. So kommt diese Variante eher nicht zum Zuge, obwohl mit hohen Zuschüssen zu rechnen wäre. Stattdessen wurde umso intensiver über eine Interimslösung nachgedacht, bei der die Bestandsgebäude saniert und erweitert würden. Teil dieser Lösung wäre eine Containeranlage, für die die Verwaltung schon erste Mietangebote vorlegte.

Die Elektroinstallation im Gemeindezentrum, in dem sich auch Feuerwehrgerätehaus und Rathaus befinden, hat den Gemeinderat bereits mehrfach beschäftigt. Die vor über einem Jahr auf 60.000 Euro geschätzte Nachtragssumme war vom Gremium schon genehmigt worden. Nun wird es noch einmal rund 10.000 Euro teurer, was ein erneutes Votum erforderte. Die Räte stimmten einstimmig zu. Die von der Feuerwehr gewünschte hellere Ausleuchtung des Vorplatzes (um dort üben zu können) allerdings wurde abgelehnt. In der ehemaligen Feuerwehrhalle soll der (aktuell heimatlose) Bauhof seinen Platz bekommen. Im Haushaltsplan 2019 sind dafür insgesamt 25.000 Euro eingestellt. Hier bleiben die Elektroarbeiten im Rahmen der Vorausberechnung (14.000 Euro), sodass mit den Kosten der übrigen Gewerke in Höhe von 7000 Euro die veranschlagten Summen nicht überschritten werden. Der Beschluss dazu wurde einstimmig gefasst.

So locker und offen in der Sitzung über wünschenswerte und notwendige Investitionen gesprochen wurde, so salopp näherte sie sich ihrem Ende, das für Verwaltung und Bürgermeister bedeutet, "mit den Empfehlungen und den Zahlen zu jonglieren". Nun heißt es für René Friedrich und Bernd Schindler, die erbetenen "Hilfestellungen" der Gemeinderätinnen und -räte in Haushaltspläne zu verwandeln.