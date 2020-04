Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Im Corona-Schutzmodus tagte auch in Haßmersheim der Gemeinderat – mit reichlich Platz zwischen 13 Gemeinderäten, fünf Zuhörern, zwei Verwaltungsmitgliedern und einem Planer in der Sport- und Festhalle neben dem Rathaus. Hauptthema der Sitzung war ein Planungsvorhaben, das seinen Anfang (im Flächennutzungsplan FNP) bereits 2002 genommen hat: der Bebauungsplan "Am Unteren Auweg II". Nun standen Behandlung und Abwägung der frühzeitigen Beteiligung und die Freigabe für das weitere Planverfahren an. Jürgen Glaser vom planenden Ingenieurbüro IFK stellte das Vorhaben vor, das dem in Haßmersheim vorhandenen Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen entgegenwirken soll.

Dank eines Grundstückstausches durch die Firma Fibro kann die Gemeinde den privaten Wirtschaftsweg erwerben, um dort eine Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet zu bauen. Das Plangebiet streckt sich südlich in Richtung Wohngebiet "Nord III", in dem die Erschließungsarbeiten ihren Gang gehen. Im FNP ist hier außerdem ein Entwicklungsbereich/Mischgebiet ("Bäumlespfad") vorgesehen. Mit einer Verbindung zwischen der an Nord III entlangführenden Friedrich-Ebert-Straße (innerörtliche Entlastungsstraße) und der im neuen Gewerbegebiet verlaufenden, noch namenlosen Straße wäre die von manchem befürchtete Umgehungsstraße im Westen von Haßmersheim hergestellt.

Die gut zehn Hektar große Fläche wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt, ist teilweise aber auch schon überplant und versiegelt. Die Zufahrt ins Plangebiet soll über einen Kreisel erfolgen, der im Bereich der Kläranlagenzufahrt von der Bundesstraße 588 um wenige Zentimeter angehoben wird und sich leicht nach Südosten verschiebt, sich also nicht ganz im Verlauf der L 588 befände. Untersuchungen zur Hochwassergefährdung, zum Artenschutz und zu Geräuschimmissionen laufen oder wurden gemacht, Starkregenereignissen soll mit Gräben begegnet werden. Bürgermeister Michael Salomo informierte: "Es waren rund 30 Behörden beteiligt."

Da sich Flächen im nordwestlichen Teil des Planungsgebiets im Biotopverbund des Landes befinden, hakten die beiden grünen Gemeinderäte Anna Leischner und Thorsten Ringwald nach und schlugen vor, diese aus den Planungen herauszunehmen, damit der Verbundgedanke – ökologische Wechselbeziehungen in der Landschaft – bewahrt werden könne. Ihr Antrag, den Tagesordnungspunkt deswegen abzusetzen, wurde jedoch mit drei Ja-, sechs Neinstimmen und fünf Enthaltungen abgelehnt. Salomo argumentierte unter anderem mit der Feststellung, dass es für die entsprechenden Flächen bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan gebe. Ingenieur Glaser fügte an, dass in den jetzigen Planentwurf "sehr viele umweltbezogene Festsetzungen eingefügt worden sind".

Eine Reihe von Fragen stellte Johannes Höfer (Freie Wähler), der hinsichtlich der Ökopunkte-Bilanz Widersprüchlichkeiten entdeckt hatte, die Jürgen Glaser zu klären zusagte. Weiter interessierte ihn, ob die Planungen für die neue Abwassersituation ohne alte Kläranlage und die für den Unteren Auweg II sich ins Gehege kämen. "Das stimmen wir mit den Planern der SAG ab", reagierte der IFK-Mann. Michael Salomo betonte, dass mit der jetzigen Aufstellung des B-Plans die planungsrechtliche Grundlage für die gewerbliche Bebauung geschaffen werde. "Die Erschließung erfolgt dann bedarfsorientiert und abschnittsweise."

Als nächster Schritt werden die Planentwürfe einen Monat lang öffentlich ausgelegt, dann die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander abgewogen, bevor es zum Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat kommt. Mitte 2020 will man soweit sein. Dem jetzigen Beschlussvorschlag stimmten zehn Gemeinderäte und der Bürgermeister zu, zwei stimmten dagegen und einer enthielt sich der Stimme.