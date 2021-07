Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Passender als ein Spaten war an diesem Tag wohl ein Regenschirm. Aber Bürgermeister, Gemeinderätin und -räte, Planer, Vermesser und Bauleute ließen sich vom nassen Wetter nicht abhalten, um mit einem symbolischen Spatenstich den ersten Bauabschnitt samt Kreisverkehr und Lärmschutzwand für die innerörtliche Verbindungs-/Randentlastungsstraße einzuläuten. Symbolischen Charakter hatte auch der Erdhaufen mitten auf der L588 West (Theodor-Heuss-Straße), der eigens für die Spatenstecher dorthin gebaggert worden war, wo künftig ein Kreisel die Zufahrt ins Baugebiet Nord III darstellt.

"Jetzt haben wir’s doch noch geschafft." Für Bürgermeister Michael Salomo dürfte der feuchte Festakt eine der letzten öffentlichen Amtshandlungen in der Schiffergemeinde gewesen sein, denn sein Dienst im Haßmersheimer Rathaus endet am 31. Juli. Der 32-Jährige wird danach Oberbürgermeister von Heidenheim. Doch diese symbolische Handlung war Salomo wichtig, ist doch die Ortsrandentlastungsstraße, die einmal Friedrich-Ebert-Straße heißen wird, ein wesentlicher und mitunter umstrittener Teil der großen Veränderungen, die sich am westlichen Rand von Haßmersheim vollziehen.

Fast die Hälfte der auf 3,8 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten für den Bau der Straße, nämlich 1,8 Millionen Euro, werden durch Fördermittel gedeckt. Anfang Mai hatte der Gemeinderat beschlossen, die Auftragsvergabe für den ersten Bauabschnitt der innerörtlichen Entlastungsstraße an die Firma Johann Bunte aus Filderstadt zum Angebotspreis von etwas mehr als einer Million Euro zu vergeben.

Dieser erste Bauabschnitt der Straße reicht bis zum Rewe-Markt; er soll bis Ende Oktober dieses Jahres fertiggestellt sein. Im Herbst will auch der Vollsortimenter seinen 1400 Quadratmeter umfassenden Markt eröffnen. Doch die Straße, das betonte Salomo einmal mehr, soll nicht nur wohinführen, sondern weiterführen, so die Ortsdurchfahrt vom Verkehr entlasten und die Wohnqualität im alten Ortskern steigern. Die neue Trasse entlang des neuen Baugebietes Nord III wird in einem weiteren Bauabschnitt weitergeführt bis zu einem zweiten Kreisverkehr in einem Mischgebiet. An dieses wiederum schließt das kürzlich auf den Weg gebrachte neue Gewerbegebiet "Unterer Auweg II" an, durch das die neue Straße verläuft, um – abermals mittels Kreisverkehr – in die L588 Nord (Neckarstraße) zu münden. So erschließt sich schließlich die korrekte Bezeichnung der Trasse im Amtsdeutsch: "innerörtliche Verbindungs-/Randentlastungsstraße". Ihre Gesamtlänge beträgt 1,6 Kilometer.

So ein Spatenstich ist ein symbolischer Akt; er soll zwar einen Baubeginn markieren, kann aber durchaus später vollzogen werden. Auch in Haßmersheim ist schon einiges an Vorarbeiten geleistet worden. Wovon sich Michael Salomo bei einem Spaziergang überzeugt und dabei festgestellt hat, dass die Verdolung der Dölche wohl kaum dazu führen werde, was besorgte Bürger in den Diskussionen um die vielfältigen Baumaßnahmen befürchteten: nicht ausreichend für größere Wassermengen. "Die Röhren sind so groß, dass ich aufrecht hindurchgehen konnte", gab der scheidende Bürgermeister Entwarnung.