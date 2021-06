Heidenheim/Haßmerhsheim. (schat) Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters der Stadt Heidenheim – am Sonntag erfolgt – wirkt bis in die Region. Grund ist die (erfolgreiche) Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters der Schiffergemeinde Haßmersheim, Michael Salomo. Der 32-Jährige sicherte sich einen eindeutigen Wahlsieg in der 48.000-Einwohner-Stadt in Ostwürttemberg: Mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten (dem vorläufigen Ergebnis zufolge 60,89%) stimmten für Salomo als neuen Oberbürgermeister. Eine ganz klare Mehrheit, Mitbewerber Dr. Klaus Nopper konnte lediglich 27,53 Prozent der Wähler für sich gewinnen. Die beiden weiteren Kandidaten Matthias Förster und Matthias Ludewig kamen auf 7 bzw. 4,49 Prozent.

"Ich habe gestern Nacht von 64 Prozent geträumt", erklärte Salomo der RNZ am Sonntagabend, das deutliche Ergebnis mache ihn glücklich und stolz zugleich, so der strahlende Wahlsieger. Mit dem Erfolg Salomos in Heidenheim steht indes auch fest: Haßmersheim braucht einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin.