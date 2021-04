Haßmersheim. (ub) An immer mehr Stellen können sich Bürgerinnen und Bürger einem Corona-Schnelltest unterziehen. Auch in Haßmersheim gibt es ab heute die Möglichkeit, sich kostenlos auf eine mögliche Infektion testen zu lassen. Im Dorfgemeinschaftshaus in der Friedrichstraße 4b eröffnen Corinna Merkel, Physiotherapeutin in Haßmersheim, und Elke Ender, Hals-Nasen-Ohren-Ärztin in Mosbach, ein neues Testzentrum für professionelle Coronatestungen.

Die beiden Gesundheitsexpertinnen wollen damit ihr schon bestehendes Engagement zur Bewältigung der Coronapandemie erweitern; die Physiotherapeutin hat bereits einen Vertrieb für Schutzausrüstung und Testmaterialien aufgebaut, die HNO-Ärztin hat eine Corona-Schwerpunktpraxis in Mosbach.

In Michael Salomo, Bürgermeister von Haßmersheim, fanden sie einen Unterstützer. Zusammen mit weiteren Verwaltungsmitarbeitern wurde als Ort das Dorfgemeinschaftshaus entsprechend eingerichtet. Alle Bürgerinnen und Bürger Haßmersheims, des Neckar-Odenwald-Kreises und darüber hinaus können sich dort kostenlos testen lassen.

"Diese Testungen bieten im Vergleich zu den Selbsttests eine deutlich höhere Sicherheit und sind deshalb als Nachweis zugelassen, um Dienstleistungen wie Friseurbesuche wahrnehmen zu können", freut man sich im Rathaus und in den beiden Praxen. Auch vor Schulbesuchen oder möglichen Freizeittätigkeiten verhelfen die Testungen zu einem Stück Sicherheit und Entspanntheit. "Sie sind ein Baustein dazu, wieder etwas mehr Normalität zuzulassen", findet Salomo. Zudem besteht auch die Möglichkeit, einen PCR-Test vor Flugreisen vornehmen zu lassen, der aber kostet.

Die Testungen werden an fünf Tagen in der Woche angeboten: montags, mittwochs und freitags jeweils von 7.45 bis 8.45 Uhr und von 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 10 bis 14 Uhr. Sie können online über www.nova-physica-protect.de oder über www.hassmersheim.de gebucht werden. Außerdem kann das Testzentrum montags, mittwochs und freitags von 11 bis 12 Uhr bei Fragen oder Problemen telefonisch unter (01 74) 5 90 98 27 kontaktiert werden.

Als zusätzlicher Service können Kindergärten, Schulen oder Firmen auf Anfrage unter der E-Mail-Adresse info@testzentrum-hassmersheim.de auch Massentestungen buchen; diese erfolgen dann mobil direkt vor Ort.