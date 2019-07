Von Peter Lahr

Haßmersheim. Wenn man zu einer Ausstellung in die Mälzerei von Haßmersheim einlädt, dann spielt Größe schnell eine Rolle. Denn das seit Jahrzehnten verlassene Industriedenkmal, das Oda und Axel Schultz mit ihrem Erwerb vor der Abrissbirne retteten, es hat außergewöhnliche Ausmaße. So zeigte die erste Ausstellung der Stuttgarter Künstlerin im neuen „Domizil“ en passant die Größe der bevorstehenden Aufgaben, um das alte Reichsschwefelwerk aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. Aber große Formate sind für Oda Schultz nichts Ungewöhnliches. Präsentierte sie an zentraler Sichtachse doch die mangahaften Abenteuer eines kleinen Mädchens mit großer Lust auf Sahnetorte – verteilt auf zehn von der Decke hängende Gemälde. Allein die akrobatisch anmutende Hängung verdient Anerkennung.

„Wann seid ihr fertig?“ Mit der „unsinnigsten aller Fragen“, eröffnete am Samstagabend Jörg Hammer das Künstlergespräch. Rund 60 Gäste – überwiegend aus dem Stuttgarter Raum – lauschten interessiert. „Fertig werden wir nie. Es ist ein fantastisches Projekt, das uns den Rest unseres Lebens begleiten wird“, vermutete Diplom-Designer Axel Schultz und gab einen kurzen historischen Abriss über die verschiedenen Nutzungen des Areals. Fantastisch befand er auch die Nutzungskonzepte der Vorgänger: das sei vom Swingerclub bis zum Altersheim gegangen.

„Little Pea ist ein Kosmos geworden“, kam Oda Schultz auf ihre erste „Ich-Figur“ zu sprechen. Denn das quirlige Fantasie-Wesen mit blauem Haarschopf, der nicht von ungefähr an einen Pinsel erinnert, habe einst mit kleinen Zeichnungen begonnen. Mittlerweile füllten Peas Abenteuer Wände und sogar die Seiten eines druckfrischen Buchs.

Zudem habe Pea allerlei neue Freunde erfunden bekommen. Hinzugekommen ist nun eine weitere Kunstfigur: „Emma, das Mädchen“. „Die erscheint zunächst ganz lieb in Kleidchen. Tickt dann aber schnell aus und ist rotzfrech“, charakterisierte Jörg Hammer das „rotzfreche“ Geschöpf. „Sie ist selbsterklärend“, gab sich Oda erstaunlich zugeknöpft. „Emma kann total süß sein, aber auch Grenzen sprengen“, kam Axel Schultz auf das ambivalente Wesen zu sprechen, das recht konventionell Kleinmädchenunschuld mit Sex-Appeal verknüpft.

Unabhängig von der ausgestellten Kunst begeisterte am Samstag der Raum der Mälzerei mit seinem diskreten Charme der Vergänglichkeit. Das Schroffe der alten industriellen Nutzungen ist noch nicht wegsaniert und aufgehübscht. So erinnerte die Mälzerei an den alten Hagenbucher-Haferspeicherbau in Heilbronn. Das dortige Kunstforum musste der Experimenta weichen. Vergleichbare Baukörper wie die Mosbacher Majolika oder den Neckarelzer Lokschuppen hat man bereits komplett abgerissen. Bleibt zu hoffen, dass die angestrebte Nutzung als Veranstaltungs- und Ausstellungsfläche von Erfolg gekrönt sein wird. Von solch einem neuen Leben wäre bestimmt auch Emma begeistert.