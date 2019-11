Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Heiße Eisen, so bezeichnete es eine Mutter in der Bürgerfragestunde, wurden in der November-Sitzung des Haßmersheimer Gemeinderats angepackt. Aber nicht nur deshalb füllte sich der Ratssaal mit Zuhörern über den letzten Sitzplatz hinaus – mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger folgten der kommunalpolitischen Auseinandersetzung. Für die Mutter ist es die (gewünschte) Betreuung ihres Kindes an der Schule, die sie nicht oder nur unzureichend gesichert und darum die Wiederaufnahme ihrer Arbeitstätigkeit gefährdet sieht. Zudem kritisierte sie die Kommunikationsweise seitens der Verwaltung. Dass es eine Warteliste gibt, habe sie an einem Elternabend erfahren.

Auf der Tagesordnung nahmen Kindergarten- und Schulangelegenheiten einen breiten Platz ein: sieben von 13 Tagesordnungspunkten, rechnet man noch die Sanierung der Friedrich-Heuß-Schule (FHS) dazu. Einigermaßen unglücklich präsentierte sich die Verwaltung gleich beim ersten Beschlussvorschlag, der Beitragsangleichungen im Kindergartenjahr 2019/20 zum Inhalt hatte. Erst musste Csilla Wagner zugeben, dass sich ein auch von einer Bürgerin entdeckter Schreibfehler im Text zu den Essenbeiträgen fand, dann arbeitete sich die Verwaltungsspitze in der laufenden Sitzung erst an dessen Korrektur und anschließend an einer Änderung der vorgeschlagenen Elternbeiträge ab, die Manfred Binkele (CDU/UFW) angeregt hatte.

Das schließlich einstimmig gefasste Votum hat zum Ergebnis, dass die Elternbeiträge in den Haßmersheimer Kindertagesstätten auf dem Niveau von 2017 stabil bleiben – und damit, das betonte Bürgermeister Michael Salomo, in allen Fällen unter den Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetages lägen. „Zum Teil sogar drastisch.“ Die kuriose Diskussion darum, wie hoch der Beitragssatz für das Essen in den Kitas künftig sein solle, fand ihren Niederschlag in dem Beschluss, dass Essen in den kommunalen Kindergärten in Haßmersheim die Summe von 50 Euro im Monat, in Hochhausen von monatlich 30 Euro nicht übersteigen soll.

Essen für Kinder gibt es auch an der Ganztagsschule in Haßmersheim. Die Mensaverpflegung soll ab Anfang Januar 2020 von der Küche der Johannes-Diakonie Schwarzach gewährleistet werden, wozu ein Vertrag mit dem neuen Catering-Unternehmen geschlossen werden muss.

Allerdings ist es schwierig, vorherzusagen, wie viele Essen an der Friedrich-Heuß-Schule ausgegeben werden. Was wiederum die Kalkulation für den Anbieter erschwert. Lag die Anzahl vor zwei Jahren bei 45 bis 50 Essen pro Tag, so sei sie seither stetig zurückgegangen, verlas Bürgermeister Salomo auch ganz aktuelle Zahlen. Die Gemeinde bezuschusst das Essen und erwartet sich vom neuen Anbieter, dass „die Versorgung besser wird“. Das Probeessen jedenfalls habe Anlass zu dieser Annahme gegeben, meinte Salomo. Für Grundschüler soll das Essen künftig 2,50 Euro kosten, für Schüler der Sekundarstufe drei Euro, die Kommune ergänzt um 1,90 Euro beziehungsweise 1,40 Euro.

Nicht in der Schulmensa köchelt seit geraumer Zeit ein Problem, sondern beim Thema Schulkindbetreuung. Die hier nicht ausreichenden Kapazitäten waren in der Bürgerfragestunde deutlich angekreidet worden (s.o.). Was den Bürgermeister zu der Feststellung veranlasste, dass eine solche nicht zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde gehöre. Dennoch habe man sich bemüht und bemühe sich weiter, erwiderte Michael Salomo auf die Kritik; es sei zudem eine Frage nicht vorhandener Raumkapazitäten. „Vorschule und Kinderbetreuung sind nun in der Verwaltung in einer Hand“, verwies er auf Betriebsleiterin Csilla Wagner. „Geben Sie uns noch etwas Zeit.“

Vier Schulkindbetreuerinnen versehen an der FHS ihre Aufgabe derzeit zwischen sieben und 16 Uhr an bis zu 304 Tagen im Jahr. Einen großen Teil der hier entstehenden Kosten übernimmt die Gemeinde Haßmersheim. Freiwillig. Ein kleinerer Teil wird direkt von den Eltern finanziert. Mit einer zusätzlichen Stelle soll die das Angebot übersteigende Nachfrage bedient werden. Der 12,5-Wochenstunden-Stelle stimmte der Gemeinderat zu. Auch einem Beschlussvorschlag zu einer Betreuungszeiten-Angleichung der Kinder über und unter drei Jahren in den Kitas erteilte das Gremium sein Plazet.

Da die evangelischen Kindergärten seit September von der Gemeinde übernommen wurden, galt es, die aktuelle Haushaltssatzung in Form eines (zweiten) Nachtragshaushalts anzupassen. Ob das Personal eins zu eins übernommen worden sei, wollte Johannes Höfer wissen, und ob es die Gemeinde nun teurer komme? Ein „Ja“ bekam er zur Antwort auf die erste Frage, ein „Nein“ auf die zweite. „Nur die Organisation ist anders“, klärte Csilla Wagner auf. Der mit der Umstrukturierung von kirchlich zu kommunal angedachte Eigenbetrieb allerdings brauche noch ein bisschen Zeit …