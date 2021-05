Haßmersheim. (zg) Werden wir bald mit Robotern zusammenarbeiten? Wie werden wir mobil sein und wie sehen die Fahrzeuge der Zukunft aus? Das fanden Schülerinnen und Schüler der achten Klasse an der Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim in Online-Workshops heraus. Junge Tech-Coaches des Programms "Coaching4Future" präsentierten den Jugendlichen Technologien und Berufe, die an Hightech-Lösungen für morgen arbeiten.

"Bei unseren Vorträgen können die Schülerinnen und Schüler zwischen sechs Themenbereichen wählen", so Biologin und Coach Victoria Schöffler. "In Haßmersheim war vor allem Mobilität sehr gefragt." Also erklärte sie zusammen mit Coach Philipp Erath nicht nur, welche Vorteile autonomes Fahren hat und warum die Reifen der Zukunft kugelförmig sein könnten, sondern verblüffte die Jugendlichen auch mit transformierbaren Autos, die beim Einparken hochgeklappt oder beim Fahren aneinandergehängt werden können. Dass Drohnen bald Pakete ausliefern könnten, erfuhren die Jugendlichen beim Schwerpunkt "Maschinen und Roboter".

Video-Clips veranschaulichten die Themen, Quiz-Fragen boten Abwechslung. Wie viele Kilometer legen Menschen in Deutschland durchschnittlich pro Jahr zurück? Bis nach Perth, New York, Athen oder London? Und kommt das Wort Roboter aus dem Griechischen, Lateinischen, Tschechischen oder Japanischen? "Bei den Quizfragen können sich die Schüler aktiv einbringen", so Erath. "Bei der Streckenfrage tippen viele auf New York, richtig ist aber das 14.000 Kilometer entfernte Perth in Australien. Dass das Wort Roboter aus dem Tschechischen stammt, überrascht viele." Die Coaches stellten neben den Technologien auch Berufe vor, die an deren Entwicklung beteiligt sind. Außerdem zeigten sie, welche Ausbildungen und Studiengänge in sogenannte Mint-Berufe, also in Berufe im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, führen.

Coaching4Future ist ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

Info: Die Angebote zur Berufsorientierung können von weiterführenden Schulen unter www.coaching4future.de kostenfrei gebucht werden.