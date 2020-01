Die DLRG-Ortsgruppe Gundelsheim (hier bei einer Eisrettungsübung) will eine Schwester-Ortsgruppe in Haßmersheim gründen. Das finanzielle Fundament wurde schon geschaffen, jetzt fehlen noch Helfer. Foto: privat

Von Stephanie Kern

Gundelsheim/Haßmersheim. Es ist eine Grenze, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Die zwischen Baden und Württemberg. Die verläuft zum Teil in der Mitte des Neckars – und das bringt auch Kurioses mit sich. Zum Beispiel beim Thema Wasserrettung: Da wird die Mosbacher DLRG alarmiert, obwohl die Gundelsheimer DLRG-Kollegen schneller am Einsatzort wären und umgekehrt. Grenzen überschreiten will deshalb die DLRG-Ortsgruppe Gundelsheim – und im benachbarten (badischen) Haßmersheim eine eigene Ortsgruppe ins Leben rufen. Die grenzüberschreitenden Verbindungen zwischen (interessierten) Wasserrettern aus Gundelsheim und Haßmersheim sind da und sollen nun auf institutionelle Füße gestellt werden.

"Seit etwa 25 Jahren machen wir die Schwimmausbildung im Hallenbad in Haßmersheim. Viele dieser Schwimmschüler sind uns heute noch treu, über die Hälfte unserer Mitglieder sind aus Haßmersheim", berichtet Jürgen Brandl, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Gundelsheim. Diese schon bestehende Verflechtung hat nun dazu geführt, dass man sich auch organisatorisch verzahnen will.

Doch der Weg zu einer solchen Zusammenarbeit gestaltete sich ob der Grenze zwischen badischem und württembergischen DLRG-Landesverband nicht immer einfach. "Eigentlich wollten wir als Ortsgruppe Gundelsheim komplett in den Landesverband Baden wechseln. Aber diesem Wunsch wird wohl nicht entsprochen werden", sagt Brandl. Also mussten sich die Kooperationswilligen eine andere Methode ausdenken. Deshalb wurde zuerst ein "Förderverein Wasserrettung Gundelsheim/Haßmersheim" gegründet. Dieser Verein bietet den finanziellen Rahmen für die schon bestehende DLRG Gundelsheim und die zu errichtende DLRG Haßmersheim.

300 Mitglieder hat dieser Förderverein, genau so viele wie die DLRG in Gundelsheim. Er soll die Möglichkeit bieten, in Haßmersheim eine Ortsgruppe aufzubauen. "Wir suchen aber noch weitere Mitstreiter für die Gruppe in Haßmersheim", erklärt Brandl. Denn die soll sich aus eigenem Personal generieren. "Wir planen nicht, unsere Gruppe zu zerreißen." Es soll also keine Abwanderung der ehrenamtlich engagierten Helfer geben, stattdessen will man sich stärker aufstellen. "Wir brauchen alles: KfZ-Mechaniker, Wasserretter, Helfer, Menschen, die Verwaltungsarbeit übernehmen oder organisieren oder auch Spenden beschaffen", sagt Brandl. "Wenn ausreichend Personal da ist, wird die Ortsgruppe Haßmersheim gegründet. Zehn bis 20 Personen sollten es aber schon sein", so Brandl. Es gibt schon Interessensbekundungen aus Haßmersheim, Ende Februar startet ein Rettungsschwimmerkurs, an dem Interessierte teilnehmen können.

Eine Aufgabe, der sich die neue Ortsgruppe Haßmersheim widmen soll, ist die Schwimmfähigkeit von Kindern. "Wir wollen daran arbeiten, mehr Schwimmkurse anzubieten", erklärt Brandl. Denn die Schwimmfähigkeit in Deutschland nehme immer mehr ab, nicht einmal jedes zweite Kind im Alter von zehn Jahren kann ordentlich schwimmen. Dies ist ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DLRG.

Wichtig ist auch die Finanzierung einer neuen und der bestehenden Ortsgruppe. Deshalb hat Jürgen Brandl ein Benefizkonzert organisiert: Das Heeresmusikkorps wird am 20. Oktober in der Alten Mälzerei in Mosbach für den Förderverein spielen. Der Vorverkauf läuft schon.

Info: www.gundelsheim.dlrg.de