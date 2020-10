Haßmersheim. (dda) Im Neubaugebiet Nord III in Haßmersheim geht es jetzt zügig voran. Auch auf der Baustelle für den geplanten Rewe-Supermarkt rollen jetzt die Bagger. Zum ersten Spatenstich kamen Vertreter der Baufirma, des Investors, von Rewe und der Gemeinde zusammen, um den "Startschuss" für das nächste große Projekt zu geben.

"Wir freuen uns, dass hier bald nicht nur die neuen Einwohner Haßmersheims, die sich gerade um einen der begehrten Bauplätze bewerben, einkaufen können, sondern dass auch für die übrige Bevölkerung der Rewe-Markt fußläufig erreichbar sein wird. Mit einem Vollsortimenter werden die Einkaufsmöglichkeiten in unserer Gemeinde deutlich erweitert", freute sich Bürgermeister Michael Salomo.

Der Rewe ist neben einer Wohnanlage, bestehend aus 44 Wohnungen und einem Seniorenheim, das dritte Großprojekt, das im Neubaugebiet verwirklicht wird. Für den neuen Einkaufsmarkt rechnet man mit einer Gesamtinvestition von über zehn Millionen Euro. Darin enthalten, erklärte Investor Wolfgang Lachermund-Schneider, der die MVD Management GmbH vertritt, seien die gesamten Kosten vom Fundament bis zum Pfandautomaten.

Bis die Innenausstattung fertig ist, ist allerdings noch einiges zu tun. "Etwa ein Jahr dauert es noch, bis die Haßmersheimer im neuen Supermarkt einkaufen können," erklärte der Rewe-Expansionsmanager Dirk Schlund. "Im Moment laufen die Bewerbungen für einen Betreiber des Marktes." Rewe-Märkte werden häufig in kaufmännischer Selbstverwaltung geführt. Ein solches Modell wird nun auch in Haßmersheim angestrebt. Dahinter steckt die Idee, dass man vor Ort am Besten weiß, welchen Bedarf die Kunden haben. Unternehmertum und Eigenverantwortung sollen so einhergehen mit hohen Qualitätsstandards und guter Kundenbindung. Wahrscheinlich wird hier bereits im Herbst ein Name genannt werden können.

Wann der Rewe dann aber genau fertig wird, hängt davon ab, wie die Baufirma Böpplebau (Heilbronn) vorankommt. "Das ist vor allem vom Wetter abhängig, da es auf der Baustelle bei Wintereinbruch langsamer vorangehen wird", betonte Alois Schöllhorn, Abteilungsleiter Projektentwicklung bei Böpplebau. Da das Team, bestehend aus der Bauunternehmung Böpple, dem Investor MVD und den Rewe-Märkten, bereits in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet hat, rechnen aber alle Beteiligten mit einem reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten.

Bürgermeister Salomo bestätigte, dass auch die Gemeinde ihren Teil der Arbeiten erfüllen wird, und der Kreisverkehr, der das neue Baugebiet erschließen wird, noch vor der Markteröffnung befahren werden kann. Neben dem Angebot des Vollsortimenters bietet sich für die Kunden auch die Möglichkeit, in einer Filiale der Bäckerei Banschbach einzukaufen oder im angeschlossenen Kaffee einzukehren.

Gleichzeitig wird für die Kunden des Marktes neben den 112 Parkplätzen eine Ladestation für E-Autos eingerichtet. Im Herbst des kommenden Jahres rechnen alle Beteiligten mit der feierlichen Eröffnung des neuen Marktes, der den Haßmersheimern ein modernes, regionales und fußläufiges Einkaufen ermöglichen soll.